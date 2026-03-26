El PSOE de Cáceres acusa a Vox de “legitimar maltratadores” tras criticar el sistema VioGén

El Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Cáceres ha acusado a Vox de “legitimar socialmente a los maltratadores y aumentar el riesgo de agresiones” tras las declaraciones del portavoz del partido, Eduardo Gutiérrez, que calificó el sistema VioGén como un “modelo fallido” e “ideológico” (tras la adhesión del consistorio al sistema la pasada semana).

Según los socialistas, este tipo de discursos desprestigia un sistema que consideran “referente y que salva vidas”, cuestionando el trabajo coordinado de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, Fiscalía, judicatura y servicios sociales, cuya labor diaria resulta “clave para la protección de las víctimas”.

La concejala del GMS Beatriz Cercas ha subrayado que “poner en duda la herramienta es poner en duda su esfuerzo y su compromiso diario frente a los maltratadores”, insistiendo en que la Ley contra la violencia de género sitúa a España “en la vanguardia europea” y que organismos internacionales reconocen la eficacia de VioGén.

Cercas ha recordado que “no es la le la que falla, sino el discurso que la invalida”, un discurso que, según ha señalado, actúa “como una gota malaya en el sistema, cuestionando su legitimidad y desdibujando la protección de las víctimas hasta dejarla inerte”.

La edil ha interpelado directamente a Vox, afirmando: “Dígales a las cacereñas que usted no quiere herramientas para su protección; que no quiere efectivos vigilando a sus agresores porque, para su partido, esta es solo ‘una violencia más’ que no merece un esfuerzo específico”.

Recursos públicos

El GMS también ha criticado que Vox utilice los recursos públicos “como arma arrojadiza”, al insinuar que proteger a las mujeres es “caro”, cuando, a su juicio, el objetivo real es “estigmatizar a las víctimas” y cuestionar su derecho a una protección efectiva.

Cercas ha recalcado que “ponerle precio a nuestra supervivencia es la forma más ruin de violencia institucional” y ha señalado que la problemática de la violencia de género no se limita a los asesinatos, sino que se sustenta en “una base invisible de machismo y de inventos como la ‘ideología de género’” que buscan desviar la atención de la protección efectiva.

Finalmente, el PSOE ha insistido en que seguirá defendiendo el sistema VioGén y los derechos de las víctimas, subrayando que “nuestra seguridad no está en venta porque nuestra vida no tiene precio. Nos tendrán enfrente, con la pancarta bien alta y la voz bien clara. Ni un paso atrás”.