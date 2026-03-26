José Luis Quintana defiende desde Cáceres la convivencia en Extremadura y alerta contra los discursos xenófobos

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, ha participado este 25 de marzo en el encuentro "Voces sin Fronteras: Balance de una experiencia compartida", una jornada organizada por Accem y la Fundación la Caixa, con la colaboración del Museo Helga de Alvear, espacio en el que se ha celebrado el acto.

Durante su intervención, Quintana ha defendido el valor de este tipo de iniciativas para revisar el trabajo ya realizado y renovar compromisos frente a una realidad que, según ha advertido, sigue afectando a la convivencia. "Detenernos, mirar el camino recorrido y reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más justa, más inclusiva y basada en el respeto", ha señalado el delegado.

El encuentro ha servido también para visibilizar la colaboración entre entidades sociales, administraciones públicas, centros educativos, espacios culturales y ciudadanía, una alianza que el representante del Gobierno ha considerado necesaria para consolidar una convivencia más estable en Extremadura.

Un mensaje contra los discursos xenófobos

En su discurso, Quintana ha insistido en que la discriminación y los discursos xenófobos no pueden reducirse a una cuestión retórica. A su juicio, esas expresiones generan miedo, alimentan la exclusión y terminan debilitando la convivencia en los barrios, en los centros educativos y en los espacios públicos.

Quintana, durante su intervención. / CEDIDA

Por ello, ha afirmado que las administraciones deben seguir impulsando políticas públicas centradas en tres ejes: la prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas de discriminación y de delitos de odio. Ese planteamiento encaja con una preocupación creciente en el debate público, también en una comunidad como la extremeña, donde la convivencia intercultural forma parte del día a día en numerosos municipios.

El delegado ha agradecido además el trabajo sostenido de las organizaciones que actúan sobre el terreno, en muchos casos acompañando a personas migrantes o a colectivos vulnerables, y ha defendido que ese trabajo conjunto refuerza la respuesta institucional frente a cualquier forma de rechazo por origen, cultura o creencias.

La referencia a la herramienta HODIO

En esa línea, Quintana ha recordado la reciente puesta en marcha por parte del Gobierno de España de la herramienta HODIO, sigla de Huella del Odio y la Polarización. Según ha explicado, se trata de un instrumento orientado a analizar y medir la presencia del discurso de odio en redes sociales.

El objetivo de esta herramienta, según ha trasladado el delegado, es disponer de más información para diseñar políticas públicas más eficaces contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. La referencia a HODIO sitúa además el foco en un terreno especialmente sensible, el digital, donde los mensajes de rechazo o estigmatización amplifican con rapidez su impacto social.

La apelación a este tipo de instrumentos llega en un momento en el que las administraciones tratan de combinar la respuesta policial y judicial frente a los delitos de odio con estrategias preventivas, educativas y de análisis del discurso público.

Extremadura como ejemplo de convivencia

Quintana ha sostenido también que la integración real no puede quedarse en un plano declarativo. En su intervención ha defendido que esa integración debe construirse garantizando oportunidades en ámbitos concretos como el empleo, la educación, la vivienda o la participación social.

Dentro de ese planteamiento, ha señalado que Extremadura y ciudades como Cáceres representan un ejemplo de convivencia entre personas de distintos orígenes. Se trata de una idea con especial carga simbólica en una comunidad marcada por la despoblación en muchas comarcas y, al mismo tiempo, por la llegada de nuevos vecinos que contribuyen a sostener actividad económica, servicios y vida social.

El mensaje del delegado enlaza así con un debate de fondo que afecta a toda la región: cómo fortalecer una convivencia inclusiva en una sociedad diversa sin dejar espacio a los discursos que buscan enfrentar a unos colectivos con otros.

Compromiso institucional

En el tramo final de su intervención, José Luis Quintana ha querido trasladar un mensaje de continuidad institucional. "Vamos a seguir trabajando junto a las entidades sociales, el mundo educativo y la ciudadanía para avanzar hacia una sociedad donde nadie sea discriminado por su origen, su cultura o sus creencias. Una sociedad donde todas las voces puedan ser escuchadas", ha afirmado.

Con esa declaración, el delegado ha cerrado una jornada centrada en el balance de experiencias compartidas y en la necesidad de mantener una respuesta coordinada frente a la discriminación. En el contexto extremeño, donde la cohesión social suele presentarse como uno de los principales activos de la comunidad, el mensaje busca reforzar la idea de que la convivencia necesita políticas, colaboración y vigilancia permanente frente al odio.