Teatro y literatura en Cáceres: Festival IESCENA y libros destacados

Tres opciones para todos los públicos en la ciudad.

Undécima edición del Festival IESCENA en el Teatro Capitol

El Festival IESCENA, organizado por la ESAD de Extremadura, celebra su undécima edición este 26 de marzo en el Teatro Capitol de Cáceres con una programación matinal que combina teatro clásico y contemporáneo. A las 11.30 horas, el IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia presentará La casa de Bernarda Alba, la emblemática obra de Federico García Lorca. La representación narra la tragedia de Bernarda y sus hijas, marcada por el luto, los secretos y los amores prohibidos, que culmina en un desenlace dramático.

A las 13.00 horas será el turno de Molamanta Teatro, del IES Enrique Díez Canedo de Puebla de la Calzada, con 'Distinto'. La obra aborda de forma cómica y crítica los problemas psicológicos y sociales de veinte estudiantes, inspirándose en textos de Safo de Lesbos, León Felipe, Enrique Díez-Canedo y Juan Ramón Jiménez, bajo la dirección de Pepa Pinar. El festival se consolida como un espacio de creatividad y formación para los jóvenes actores de la región, ofreciendo un puente entre la educación y las artes escénicas.

Presentación del libro 'Pueblo Blanco Azul' de Azahara Palomeque

La escritora Azahara Palomeque presentará su obra Pueblo Blanco Azul este 26 de marzo, de 19.30 a 20.30 horas, en el Ateneo de Cáceres (Calle Gral. Ezponda, 9). La cita ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca el contenido del libro y dialogar con la autora sobre su proceso creativo.

Cartel oficial de la presentación del libro 'Pueblo Blanco Azul'. / Ateneo de Cáceres.

Presentación del libro 'Emily Dickinson. Amor como los árboles'

El escritor y dramaturgo Marino González Montero presentará su obra Emily Dickinson. Amor como los árboles el próximo 26 de marzo, de 19.30 a 20.30 horas, en la Biblioteca Pública de Cáceres.

González Montero, natural de Almaraz (Cáceres, 1963), es profesor de secundaria, fundador de la revista de creación La Luna de Mérida y autor de numerosos libros de narrativa, poesía y teatro, entre ellos 'En dos tiempos', 'Tangos extremeños' y 'The Tempest', versión libre de Shakespeare. Además, ha trabajado como traductor de poesía y dramaturgia clásica y ha dirigido espectáculos como Amapolas Negras. La presentación permitirá a los asistentes conocer de primera mano la propuesta literaria y poética del autor, así como profundizar en su acercamiento a la obra de Emily Dickinson.