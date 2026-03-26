Valentín Paredes, actor extremeño: "He participado en unas 30 películas y varias series de televisión, incluso trabajé con Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares"

Valentín Paredes, actor extremeño, regresa a su tierra para participar en La Pasión, un musical flamenco de primer nivel inspirado en la obra de Félix Grande. El montaje, con texto del autor emeritense y con el talento de Paco del Pozo y José Almarcha, marca un nuevo hito en su trayectoria. Con motivo de este esperado regreso, conversamos con el actor para repasar su carrera y conocer de cerca sus nuevos proyectos.

Sus inicios: de Manchita a Madrid

"Nací en Manchita, un pueblo de Badajoz, donde pasé mi infancia hasta los diez años, cuando mi familia emigró a Madrid a finales de los años sesenta. Allí continué mis estudios, me formé en Arte Dramático y comencé a abrirme camino en el mundo del cine y del teatro. Recuerdo que, con apenas siete u ocho años, viví un momento que marcaría todo, en mi pueblo había cine de verano y de invierno, y la primera vez que entré en una sala me quedé completamente fascinado. Salí de allí diciendo que yo quería estar en la pantalla, aunque entonces no pasó de ser un sueño. Fue ya en la adolescencia cuando me lo planteé en serio, trabajaba para poder pagarme las clases de interpretación y fui dando los primeros pasos en esta profesión. Y hay algo muy especial que cierra ese círculo. en 2018, el Ayuntamiento de Manchita dio mi nombre a la plaza donde antiguamente estaba aquel cine. Para mí fue una forma muy emocionante de volver al origen y de dar sentido a todo el camino recorrido".

El papel que marcó su carrera

¿Pero cuándo comenzó Valentín a dedicarse profesionalmente a la interpretación? Sus primeros pasos llegaron en 1979, justo después de finalizar el servicio militar, entonces obligatorio, cuando contaba con unos 21 o 22 años. Ese mismo año debutó sobre los escenarios con la obra Qué Campanada. Poco después, en 1980, dio el salto al cine con su primera película, un título que aún recuerda con nitidez, Los pecados de mamá. Sin embargo, el verdadero reconocimiento le llegó con su participación en El pico II, dirigida por Eloy de la Iglesia, donde compartió reparto con actores como José Luis Manzano, Fernando Guillén, Agustín González, Gracita Morales o Guillermo Montesinos, entre otros. "La película estuvo seis meses en un cine de la Gran Vía, algo que hoy en día resulta impensable", destaca el actor.

Estreno de la película 'El Pico II' en 1984. / Cedida

30 películas, series y momentos inolvidables

Asimismo, Paredes señala que ha logrado vivir toda su vida de la interpretación. "He participado en alrededor de 30 películas, además de varias series de televisión. Incluso tuve la oportunidad de trabajar con Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares y de aparecer en un capítulo de la emblemática serie Verano azul. En aquella época, tras mi paso por El pico II, encasillé bastante en papeles de navajero, muy ligados al cine quinqui. También recuerdo que la audiencia de las series era impresionante, más de 25 millones de espectadores llegaron a ver el capítulo en el que participé. Eran otros tiempos, en los que apenas había una televisión en casa y toda la familia se reunía para ver lo mismo".

Valentín Paredes junto a Marta Puig y Julia Martínez en 'Hostal Royal Manzanares'. / David Martín.

Cómo ha cambiado la industria cinematográfica

Por otro lado, el actor comenta que la irrupción de la tecnología ha transformado profundamente el cine. Según Paredes, hoy en día resulta mucho más sencillo dedicarse a esta profesión que cuando él comenzó. Recuerda que, en sus inicios, era imprescindible entrevistarse personalmente con los directores, y solo si encajabas en el papel salías de la oficina con el guion bajo el brazo. Actualmente, todo se gestiona a través de jefes de casting y, por supuesto, las redes sociales tienen una presencia mucho mayor. A pesar de estos cambios, confiesa que no es especialmente aficionado a las nuevas tecnologías y que sigue siendo de la época en la que se aprendía directamente de los grandes actores de teatro y de los directores.

Actualmente, Paredes está plenamente volcado en varios proyectos cinematográficos. Justo después del verano comenzará a rodar El Nicho, una película protagonizada por Winona Ryder y basada en la novela de Patxi Larzábal. Además, espera el estreno de Victoria, que filmó en Nueva York en 2025. Por otro lado, su película Gemma Galgani, centrada en la vida de Santa Gemma, está logrando un notable éxito a nivel internacional, consolidando su presencia en el cine más allá de España.