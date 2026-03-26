¿Nos vemos en la plaza de América o nos vemos en la Cruz?

¿Dónde quedamos? Quedamos en La Cruz, porque salvando las distancias, quedar en Cáceres en La Cruz es como quedar en Madrid en la Puerta del Sol. Aunque lo cierto es que esta plaza donde está el obelisco más polémico de la historia de la ciudad se llama oficialmente Plaza de América y debe su nombre a un homenaje al continente americano, un tema recurrente en la ciudad debido a la vinculación histórica de la región con el Descubrimiento y colonización de América, reflejado en el callejero y monumentos cacereños.

Antes de llamarse plaza de América fue Plaza del Lápiz y la importancia que tuvo desde su inicio la sigue teniendo hoy porque es la entrada principal a la capital cacereña desde Mérida, capital de Extremadura. Precisamente, en el lugar de la plaza de América donde ahora se ubica la flamante oficina de Eurocaja Rural estaa el Fielato, una de aquellas casetas de control en las entradas a la ciudad donde se cobraban los arbitrios y tasas municipales por la entrada de mercancías. Su nombre oficial era estación sanitaria, porque además de recaudar servía para vigilar el estado de los alimentos que entraban en la ciudad.

En Cáceres hubo además de este, cuatro puestos de este tipo, situados en San Blas, Barrionuevo, San Antón y San Francisco. Abrían desde la salida del sol hasta su puesta y por ellos pasaba todo lo que iba a consumirse dentro de la villa. Cada producto tenía su tasa. En 1874, por ejemplo, se pagaban 10,50 pesetas por un cerdo cebado, 7 por un cochinillo, 6 por un cordero lechal o algo más de una peseta por una cabra.

Gracias a esos registros hoy se sabe qué entraba y qué se comía en Cáceres. Los productos de mayor circulación eran el trigo, la carne de cerdo, cabra y oveja, la cecina, los garbanzos, el aceite, el carbón, la sal y el jabón. A ellos se sumaban los productos de temporada, como las tencas o las habas en verano, o los chivos, pavos, pollos, bacalao y merluza en Navidad. El vino era otro de los grandes protagonistas del tráfico diario.

Alrededor del Fielato de la plaza de América florecieron comercios y almacenes que marcaron a generaciones de cacereños. Estuvo el almacén de piensos de los Muriel, conocidos popularmente como los Siriri, los negocios de los Santos, los Gabino Díez, el Parador del Carmen con su posada, los talleres de Díaz y del Chispa, los Blázquez, los Marroyo, un ultramarinos situado donde hoy está el Bingo Estadio, y el inolvidable comercio de Galiche.

El barrio también estuvo lleno de bares que funcionaban como auténticas oficinas informales del transporte. La taberna de Tejada, famosa por sus pistolas, los bares de Vigara, El Retorno o la más moderna Cafetería América fueron puntos de encuentro de camioneros y transportistas, que acudían allí para enterarse de dónde cargar, a quién contratar o qué mercancía se movía ese día, como estibadores de puerto en versión cacereña.

Fotogalería | La plaza de América y la Cruz de los Caídos de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Hoy, la plaza de América está flanqueada por la calle Reyes Huertas, el ensanche de Cánovas, la calle Gil Cordero, la avenida de Alemania, la avenida de Portugal y la calle Antonio Hurtado. Y en mitad de ese espacio circular se erige como un gran monumento la Cruz de los Caídos. Tirando de hemeroteca, El Periódico Extremadura nos lleva a la crónica que publicó el 10 de mayo de 1938, el día en que Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Falange Española y Tradicionalista de las JONS, inauguró el monolito que desde entonces no se ha movido de la plaza de América, nada menos que hace ya 81 años.

Pilar, que era la hermana de José Antonio, fue nombrada por el ayuntamiento Huésped de Honor de Cáceres. Llegó el 8 de mayo y permaneció por aquí cuatro días más. El Cinema Norba (ese, desgraciadamente, sí que pasó a mejor vida), se convertía una vez más en foro político para recibirla. La visita a la patrona, el desfile en la plaza Mayor (sí, así, sin anestesia) y una comitiva íntima en el Hotel Álvarez pusieron colofón a su periplo cacereño.

La inauguración

Aquel 10 de mayo, a las ocho y media de la tarde, Pilar Primo de Rivera llegó a la plaza de América para asistir a la inauguración. No se hicieron invitaciones personales y se consideraron invitadas todas las autoridades y representaciones oficiales, así como el clero, capellanes e «instituciones religiosas que en la jerarquía espiritual de la Nueva España tienen puestos de honor en los actos de la vida pública», decía textualmente nuestro diario.

La ceremonia fue brevísima. Consistió en la inauguración del monumento por Pilar Primo de Rivera, bendición del mismo por el obispo y el rezo de un responso, de rodillas y en voz alta, por todos los concurrentes, «en memoria de los cacereños caídos por Dios y por la patria». La Cruz está construida con sillares de mármol y tiene una altura de 12,50 metros y una sección de 0,80 metros. Los brazos miden tres metros, y cuatro y medio el zócalo.

Rodeaba entonces a la Cruz un jardín de pensamientos (diabólica metáfora) de forma circular y un amplio acerado con cuatro grandes farolas. En el frontispicio de la Cruz, que mira al paseo de Cánovas y sobre el basamento, con letras de bronce dorado, figuraba una inscripción, rodeada por una corona de laurel que decía: ‘18 de julio de 1936’. En el otro frente, que miraba hacia la carretera de Mérida y también en el basamento, se leía la inscripción de ‘Saludo a Franco; ¡Arriba España!’. Ambas leyendas fueron eliminadas.

Junto a la plaza de América, la de los Maestros, donde está la Joyería Nevacam, fundada por el inolvidable Rosendo Nevado, y franquicas como Arenal, una destacada cadena española de perfumería, cosmética y parafarmacia, fundada en Lugo en 1976. Especializada en productos de belleza y cuidado personal, se caracteriza por sus amplias tiendas y gran surtido. En 2023 se fusionó con Druni, formando un gigante del sector, con el grupo portugués Sonae como principal inversor.

Helados irresistibles

Cruzando, pasamos por el Ensanche, con el quiosco de prensa, seguramente uno de los más emblemáticos de la ciudad y otro bastión: Flores Juanvic, y de ahí al Edificio El Carmen (donde en su origen estuvo el Parador del Carmen) con la sede de Unicaja. Pero situándonos en Nevacam y siguiendo hacia Gil Cordero encontraremos la parada de taxi y Helados Laura Artesanos, a la altura del número 1 de la Plaza de América, que dirige Manuel León. Cuentan con 36 sabores de helados diferentes, de los que destacan los de chocolate, Oreo y Kinder Bueno, además de los de Torta del Casar y los de higos ecológicos. Tampoco faltan las granizadas con esencias deliciosas de fresa, Coca Cola, sandía... y horchata natural. Irresistibles, sin duda.

Allí también está Yuco Moda y la Multitienda Cánovas, dedicada a la frutería, panadería, heladería, pastelería, frutos secos, colosinas... regentada por una familia oriental y la primera de Cáceres en instalar pantallas de protección cuando ya China advertía al mundo entero de la llegada del coronavirus y aquí nos lo tomábamos a cachondeo.

La plaza de América también está Viñuelas Abogados, Audika, que ofrece servicios especializados de salud auditiva, incluyendo pruebas auditivas gratuitas y adaptación de audífonos, Profile y la Cafetería Granier, una exitosa cadena de panaderías-cafetería española fundada en 2010 en Vilanova i la Geltrú por el panadero Juan Pedro Conde (comenzó en el oficio con solo 13 años), basada en la tradición artesanal y una rápida expansión internacional. Con más de 300 tiendas, destaca por ofrecer más de 60 tipos de panes, café y repostería en un ambiente moderno.

Cruzamos el paso de peatones de Gil Cordero y en el número 4 está el Centro de Reconocimiento Médico Cáceres SL. Aquí está también la Administración de Fincas de García Torres, que se dedican a la construcción y gestión de comunidades y al asesoramiento jurídico, El Reino de las Chuches y Natural Óptica Rosado. De ahí nuestra zancada nos conduce a otro paso de peatones, el de la avenia de Alemania, y de ahí a la de Portugal, donde nos encontraos otras oficinas de Unicaja, justo en la esquina con Antonio Hurtado. De ahí a Ronda del carmen con el Centro de Reconocimiento de Conductores. Historia pura; cien por cien Cáceres.