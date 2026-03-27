El artesano de Cáceres Felipe Vivas diseña un tocado medieval para el 'Lux Tour' de Rosalía

Felipe Vivas, natural de Cáceres, se trasladó a Sevilla para estudiar Bellas Artes y, tras completar un máster en Estados Unidos, fundó junto a su socio Manuel Carrión la firma VivasCarrión. Con más de dos décadas de experiencia en el oficio, ambos artesanos han desarrollado un estilo propio que combina tradición, técnica y creatividad. Sus piezas, elaboradas cuidadosamente a mano, han alcanzado proyección internacional y se distinguen por su calidad, elegancia y carácter único.

Su proyecto más reciente ha sido la creación de un tocado para la gira de la cantante Rosalía. Con motivo de esta colaboración, hablamos con Felipe Vivas para conocer cómo surgió esta propuesta y los detalles detrás de su diseño.

De la corte de Amberes al Lux Tour: la inspiración detrás del diseño

"Desde que comenzamos en el mundo de la moda, hemos tenido la oportunidad de trabajar con diversas celebrities. Además, colaboramos en numerosas ocasiones con Palomo Spain en la creación de sus colecciones. El año pasado, Rosalía seleccionó una de las piezas que habíamos diseñado para Palomo y la llevó puesta durante su paseo por París. A partir de ahí, imagino que sus estilistas empezaron a buscar nuevos estilismos para ella. Se pusieron en contacto con nosotros y nos explicaron las premisas que querían: un toque medieval, pero con un aire moderno. Nos inspiramos en las damas del siglo XVI, especialmente de la corte de Amberes, fijándonos en la alta aristocracia y en las reinas de la época. Lo que hicimos fue simplificar los ornamentos y crear piezas de una sola estructura, más minimalistas, basándonos en un diseño que ya habíamos creado anteriormente para una serie de Netflix, en colaboración con Fernando García, uno de los jefes de vestuario y ganador de un Goya".

Tocado elaborado por 'VivasCarrión' para Rosalía. / Cedida

Elegancia histórica en el escenario

Tomando esa inspiración, Felipe Vivas y Manuel Carrión desarrollaron los tocados que finalmente seleccionaron los estilistas de Rosalía, siguiendo las premisas que les habían marcado. Este tocado se ha convertido en una de las piezas clave que se verá en los conciertos de la cantante por todo el mundo dentro del Lux Tour. Además, el equipo ya está trabajando en la segunda pieza, ya que en los conciertos normalmente se preparan dos, e incluso tres.