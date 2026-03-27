La Asociación Jóvenes Cofrades de Cáceres recupera su espacio para personas con movilidad reducida en San Juan

La Asociación Jóvenes Cofrades de Cáceres ha retomado uno de sus proyectos más especiales que tiene en marcha: un espacio para personas con movilidad reducida que garantice que puedan ver la Semana Santa sin problemas.

Esta iniciativa no es nueva, pues es algo que ya han realizado en otras ocasiones. No obstante, llevaban 4 años sin llevarlo a cabo, y este 2026 han decidido retomarlo. Estará habilitado dos días: el Jueves Santo de 20.30 a 22.00 y el Viernes Santo de 21.45 a 22.30.

La asociación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento para la colocación de estas vallas que estarán, previsiblemente, junto al monumento cofrade. Según la organización, el aforo es de unas 50 personas, por lo que es necesario ponerse en contacto previamente para reservar un sitio. Se puede hacer a través de sus redes sociales.

Asociación Jóvenes Cofrades

La Asociación Jóvenes Cofrades nació en 2019 y actualmente realiza actividades, conferencias y varias obras sociales como el de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, el Banco de Alimentos de Cáceres, dinamización de residencias de ancianos en Navidad o, tras la Dana de Valencia, un viaje para ayudar.

También realizan viajes para conocer la Semana Santa de otras ciudades. Por otro lado, en mayo realizarán por primera vez su propia procesión, la de la Cruz de Mayo. Será en el primer fin de semana de dicho mes. El 6 de abril darán más detalles.