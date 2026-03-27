La avenida de Cáceres con el aire de La Castellana, Alcalá y la Gran Vía de Madrid

Nacida en 1931 como avenida de Mayo, bautizada en 1933 como avenida Lerroux, y actual avenida Virgen de la Montaña, se creó como unión entre el moderno ‘Ensanche’ con la zona de entrada a la ciudad por el paseo de San Francisco y Camino Llano. Hoy sigue siendo el referente imbatible del urbanismo cacereño. El paseo matutino de El Periódico Extremadura se desarrolla en uno de los dos tramos del bulevar, el que conecta León Leal, Periodista Sánchez Asensión y la plaza de Colón.

En esa conexión se encuentran los Multicines Cáceres, con entrada por Periodista Sánchez Asensio, un referente cultural clave en la ciudad, que simboliza la evolución desde los cines tradicionales de los años 60 y 70 como el Norba, Capitol o Coliseum. Hoy en día, están concebidos como salas modernas destacadas por proyectar cine comercial, documentales de arte y eventos culturales donde ahora triunfan las películas 'Torrente Presidente' de Santiago Segura y 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar. Están situados en los bajos del Edificio Santa Anta que tiene entrada por el número 19 de Virgen de la Montaña.

En ese inmueble está el despacho de José Ignacio Calvo Chacón, que es abogado miembro del elenco del Tribunal Eclesiástico de Coria Cáceres y titulado universitario en Ciencias Económicas y Empresariales, además de asesor fiscal. También está situado el despacho de los abogados Ángel Luis Aparicio Jabón y Ana María Gómez Encinas, además de Hermoso Asociados Abogados, la oficina de Mapfre y la consulta del doctor Juan Carlos Román García.

Siguiendo hacia Colón, encontramos en el número 21 el Mercachina y, al lado, en el 23, el restaurante La Tagliatella, que en 2016 abrió en Cáceres su primer restaurante de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cuenta con 270 metros cuadrados de superficie que permiten ofrecer 100 plazas en las que los clientes pueden degustar las propuestas de una amplia carta. En ese mismo edificio está la Clínica Integral de la Salud de José María Saponi Cortés.

Virgen de la Montaña. / Miguel Ángel Muñoz

La avenida Virgen de la Montaña nació con su hermoso bulevar de tierra, sus casas protegidas que hicieron los arquitectos Laguna, Chávarri y Ruiz Larrea, que aún se conservan (los números 25 y 27 de los impares y los 26 y 28 de los pares) y sus edificios modernistas hoy desaparecidos. La Montaña era la avenida más moderna de la ciudad. Allí paraban los autobuses de Magro y de Mirat y en su bulevar los niños jugaban a los bolindres y al clavo. Pronto empezaron a abrirse allí pujantes negocios: Muebles Cordero, Librería Cerezo, la frutería de los Rodríguez Márquez, la Peluquería Macías, la tienda veterinaria de Dámaso Márquez y las cafeterías El Encuentro y El Molino Rojo, que frecuentaban profesores, escritores y poetas.

La Farmacia Fontán

De esos negocios tradicionales hay uno que sigue en pie, en la esquina con Fernando Bravo, la Farmacia Fontán, que lleva abierta desde el año 1911 y es una de las de mayor arraigo en la capital. Precisamente, ese edficio en cuyos bajos está la botica, tiene entrada por Fernando Bravo y es uno de los más altos de Cáceres; dispone de nueve plantas.. En esa misma esquina, a la altura del número 27, se construyen unos apartamentos que sustituirán a la tienda Pequeñinos, símbolo de que la avenida está en constante evolución. El estudio cacereño Timmer y la constructora Antonio del Amo se han aliado para sacar adelante este proyecto y construir cuatro apartamentos. El coste se encuentra en torno a los 180.000 euros.

Fotogalería: Primer tramo de la Avenida Virgen de la Montaña de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Está empezando a florecer la primavera y el bulevar está plagado de terrazas con clientes que llenan bares como el Pampa, que lleva el argentino Gerardo Scaldafferro. Entramos en la plaza de Colón, cruzamos el paso de peatones y accedemos a la acera de los pares, donde está el estanco de Coque Sánchez (expendeduría de tabacos número 3), que está abierto de lunes a domingos y vende prensa diaria, y las inmobiliarias García Márquez y con Fernández Inmobiliaria.

Imagen del bulevar. / Miguel Ángel Muñoz

En ese mismo tramo, el Bar La Chamba, que se presenta como una opción accesible para quienes buscan un lugar donde hacer una pausa y disfrutar de la cultura del tapeo en Cáceres. Su terraza exterior es uno de sus principales atractivos, ofreciendo un espacio para tomar una caña o un vino mientras se observa el día a día de la ciudad.

El bulevar. / Miguel Ángel Muñoz

Desgraciadamente cerró La Despensa de Colón, que se dedicaba a la venta de frutas, de verduras, de dulces. Está muy cerca del número 18, donde se encuentra uno de los edificios más bonitos de esta parte de la avenida. Ocupa 360 metros cuadrados de parcela. Es un inmueble de dos plantas con nueve viviendas y no tiene ascensor. Se construyó en 1945, época donde la arquitectura predominante en España fue el historicismo monumental y el clasicismo imperial. Se caracteriza por la sobriedad, el uso de piedra, la inspiración en el Renacimiento herreriano y elementos simbólicos, frente al racionalismo moderno que quedó paralizado. Buen ejemplo de ello son edificios de La Castellana, Alcalá, Gran Vía o el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid que, salvando las distancias, dan cierto aire con esta avenida cacereña.

Otra imagen del bulevar cacereño. / Miguel Ángel Muñoz

Y justo al lado el restaurante Wyco, también implantado en Badajoz, el lugar propicio si buscas hamburguesas de verdad. Hay mucha comida y de la que nos gusta: pizzas, perritos, carnaca de la buena… Para comer. Para llevar... No podríamos terminar este paseo por el primer tramo de Virgen de la Montaña sin hacer parada en La Marina, conocida por los vecinos de Cáceres, pueblos aledaños y extranjeros. Es un negocio familiar abierto desde 1961 y conducido por tres generaciones distintas. Desde el fundador y precursor del manejo de las paletas de albañil con las que trabajamos la plancha Virgilio García Álvarez, pasando por las manos Fernando García Fuentes auténtico fenómeno y promotor de la auténtica idea de lo que es este negocio. Y finalizando con David García Romero alias 'Zizou de la Plancha' y Elisa Romero Fernández 'La Faraona de los Manojos'. Todos intentan e intentaron con empeño, conocimientos, técnica e ilusión seguir con la tarea de estos dos auténticos monstruos de la hostelería cacereña. Además, está identificado por la Guía Repsol como unos de los 1.000 mejores bares para tapear en España. Casi ná.