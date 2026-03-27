La boda de Sandra Aparicio y Andrés Vaquero: emoción, tradición y elegancia en Cáceres

El corazón histórico de Cáceres acogió el enlace matrimonial de Sandra Aparicio Gómez y Andrés Vaquero Mena, en una ceremonia que reunió a cerca de 300 invitados en la Iglesia de San Mateo.

La novia lució un diseño de líneas limpias y corte recto, firmado por Pronovias. El vestido, de manga larga y cuello cerrado, destacaba por su caída y por una delicada capa vaporosa que partía de los hombros, aportando movimiento y una imagen etérea en su caminar. El estilismo se completó con un maquillaje natural realizado por Hermanas Pérez Serradilla.

Por su parte, el novio vistió un impecable chaqué clásicode color azul Oxford, acorde al estilo del enlace, con corbata del mismo color, mezcla de elegancia y discreción.

Música y pétalos

La ceremonia conjugó tradición, distinción y emoción en un ambiente solemne en el que la música en directo fue protagonista gracias al trompetista Marcos García, acompañado de voz y piano. La salida de los novios, una vez dado el sí quiero, tuvo lugar entre pétalos y confeti, reflejando la alegría compartida con familiares y amigos.

Los novios. / Cedida a El Periódico

Como padrinos ejercieron la madre del novio, Carolina Mena, y el padre de la novia, el abogado Ángel Luis Aparicio. Entre los asistentes, familiares y amigos compartieron protagonismo con personalidades del ámbito jurídico, como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Doña María Félix Tena Aragón, y el fiscal jefe del mismo órgano, Don Javier Montero Juanes, que quisieron acompañar a los novios en este día.

Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron a continuar la celebración en La Huerta del Conde. Rodeado de vegetación y con una cuidada puesta en escena, el lugar acogió un cóctel y posterior banquete en unos salones con exquisita decoración, gracias al trabajo de Amara, la wedding planner.

La fiesta se prolongó durante varias horas, dejando muchas imágenes de este enlace, captadas por el fotógrafo Antonio Sánchez, que reflejan la emoción de una celebración marcada por el cuidado en cada detalle.