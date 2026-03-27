Cáceres: la campaña de la renta de 2026 arrancará en abril y finalizará en junio

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se pondrá en marcha en abril de 2026 y afectará a miles de contribuyentes en Cáceres, que deberán rendir cuentas con Hacienda dentro de un calendario ya definido por la Agencia Tributaria. El proceso comenzará el 2 de abril, fecha a partir de la cual se podrá presentar la declaración por internet. Desde ese momento, los ciudadanos podrán consultar sus datos fiscales, modificar el borrador y tramitar el IRPF de forma telemática, que seguirá siendo la opción más utilizada.

La segunda fase se activará el 6 de mayo, cuando se abrirá el servicio de atención telefónica a través del plan “Le Llamamos”. Los contribuyentes podrán solicitar cita previa para recibir asistencia en la confección de su declaración sin necesidad de desplazarse. Este sistema se consolidará como una alternativa intermedia entre la vía online y la atención presencial, especialmente útil para quienes necesiten ayuda pero prefieran evitar acudir a una oficina.

Presencial desde junio

La atención en oficinas comenzará el 2 de junio, también mediante cita previa. En Cáceres, los contribuyentes podrán acudir a las dependencias habilitadas por la Agencia Tributaria para completar su declaración con apoyo técnico.

El plazo general para presentar la renta finalizará el 30 de junio de 2026. No obstante, en los casos en los que el resultado sea a ingresar con domiciliación bancaria, el límite se situará unos días antes, previsiblemente en torno al 25 de junio.

La campaña mantendrá así un modelo escalonado que combinará atención digital, telefónica y presencial, adaptándose a las necesidades de los contribuyentes en un periodo clave del calendario fiscal.

La campaña anual no solo permite cumplir con la ley, también refleja la situación económica de cada contribuyente

La declaración de la renta se mantiene como uno de los trámites fiscales más relevantes del año para los ciudadanos, también en Cáceres, donde miles de contribuyentes deberán presentar en los próximos meses su balance económico ante la Agencia Tributaria. Más allá de su carácter obligatorio en muchos casos, este proceso cumple una función esencial tanto a nivel individual como colectivo.

A través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Estado articula buena parte de sus ingresos, que posteriormente se destinan a financiar servicios públicos como la sanidad, la educación, las infraestructuras o las prestaciones sociales. De este modo, la campaña de la renta se convierte en una pieza fundamental del sistema de bienestar.

Ajuste de cuentas con Hacienda

Para el contribuyente, la declaración supone un ejercicio de regularización. A lo largo del año, las retenciones aplicadas en nóminas, pensiones u otros ingresos funcionan como pagos a cuenta, pero es en la campaña de la renta cuando se calcula el resultado final.

Este ajuste puede dar lugar a una devolución, si se ha tributado de más, o a un ingreso, si las retenciones han sido insuficientes. En ambos casos, el proceso permite reflejar con mayor precisión la situación económica real de cada persona.

La declaración también ofrece la posibilidad de aplicar deducciones y reducciones que pueden aliviar la carga fiscal. Aspectos como la vivienda habitual, la situación familiar, la discapacidad o determinadas inversiones pueden influir en el resultado final.

En el caso de Extremadura, además, existen deducciones autonómicas específicas que refuerzan el papel de la renta como herramienta de política social y económica.

Más allá del ámbito individual, la campaña de la renta actúa como un termómetro de la realidad económica. Los datos agregados permiten a las administraciones analizar niveles de ingresos, empleo o desigualdad, lo que facilita la toma de decisiones en materia fiscal y presupuestaria.

Así, la declaración de la renta no es solo un trámite administrativo, sino un mecanismo clave que conecta la economía de los ciudadanos con el funcionamiento del conjunto de la sociedad.