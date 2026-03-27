Cáceres nombra Hijo Adoptivo a Manuel Vaz-Romero y dedica espacios a Pepe Extremadura y Eulalio Acosta

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha dado luz verde a tres propuestas de honores y distinciones destinadas a reconocer la trayectoria de figuras vinculadas a la vida cultural de la ciudad: Manuel Vaz-Romero, Pepe Extremadura y Eulalio Acosta. Los expedientes han contado con los votos favorables de PP, PSOE y VOX, mientras que Unidas Podemos se ha abstenido, y serán elevados al pleno para su aprobación definitiva.

Hijo Adoptivo

Entre las propuestas, la Comisión ha planteado el nombramiento como Hijo Adoptivo, a título póstumo, de Manuel Vaz-Romero Nieto. Historiador, crítico de arte y docente, ha desarrollado una intensa labor de difusión del patrimonio cacereño y ha contribuido al impulso de la candidatura de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su trayectoria ha estado marcada por la publicación de más de 30 obras centradas, en gran parte, en la historia local, así como por su implicación en el ámbito educativo y cultural de la ciudad.

Glorieta

En segundo lugar, ha informado favorablemente la denominación de una glorieta con el nombre de José Roncero Pedro, conocido como 'Pepe Extremadura'. Cantautor y referente en la difusión de la cultura extremeña, ha sido reconocido con la Medalla de Extremadura por su aportación a la música y la cultura popular. La glorieta se ubicará en la intersección de la avenida Jesús Delgado Valhondo y la calle Carolina Coronado, incorporando su nombre al callejero de la ciudad.

Placa conmemorativa

La tercera propuesta aprobada contempla la instalación de una placa conmemorativa en el Parque del Príncipe en memoria de Eulalio Acosta García, también a título póstumo. Maestro y director de la Coral Santa María de la Montaña, ha sido una figura destacada en la enseñanza y difusión de la música coral en Cáceres durante más de seis décadas. Su participación activa en la vida cultural de la ciudad y en numerosos eventos ha consolidado su papel como referente en este ámbito.

Las tres iniciativas se enmarcan en el Reglamento de Honores y Distinciones del ayuntamiento y buscan reconocer públicamente la aportación de personas que han contribuido de forma significativa al desarrollo cultural, social y patrimonial de Cáceres.