Cáceres presume de la mejor panorámica urbana del país captada por dron

El Ayuntamiento de Cáceres ha logrado un hito tecnológico al obtener, mediante vuelo con dron, una ortofoto urbana de 3.700 hectáreas con una resolución de 2,5 centímetros por píxel, considerada la imagen urbana de mayor calidad existente hoy en España para una superficie tan amplia.

Ortofoto

La iniciativa se enmarca en la renovación integral del Sistema de Información Geográfica (SIG) del consistorio. El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, destacó que estas actuaciones constituyen “un salto tecnológico en la gestión de la ciudad”, mejorando la forma en la que se organiza y pone a disposición de la ciudadanía la información geográfica y urbana.

El proyecto no se limita a la ortofoto, sino que incluye un inventario de alrededor de 35.000 fotografías geolocalizadas obtenidas calle a calle, con cámaras 8K y técnicas de última generación, cubriendo calles, vados y paradas de autobús, para ofrecer una visión precisa del estado de la ciudad.

Censo pionero

A partir de estas imágenes de alta precisión, el Ayuntamiento cacereño ha podido realizar un censo pionero de placas solares fotovoltaicas, identificando más de 38.000 unidades, lo que permitirá diseñar políticas más eficaces en energías renovables y planificación urbana sostenible.

En paralelo, se ha lanzado una nueva versión de la aplicación Cáceres View, completamente renovada y adaptada a dispositivos móviles, que facilita el acceso de la ciudadanía a toda la información geográfica del municipio de manera sencilla y práctica.

El proyecto también ha impulsado la transparencia con la puesta en marcha del portal Open Data Cáceres, que arranca con 117 conjuntos de datos abiertos y accesibles, permitiendo que cualquier persona pueda consultar información pública de forma útil y reutilizable.

Finalmente, se ha actualizado la cartografía municipal a escala 1:10.000, incorporando datos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y tecnología LiDAR, lo que proporciona una base más precisa para el desarrollo urbano, la planificación del territorio y la mejora de los servicios públicos.