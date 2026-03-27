Cáceres queda fuera de la declaración de zona catastrófica y estudia recurrir en los juzgados la decisión del Gobierno

El Ayuntamiento de Cáceres ha expresado su “malestar” tras la exclusión del municipio de la declaración de zona catastrófica aprobada por el Gobierno de España, una medida destinada a paliar los daños ocasionados por recientes fenómenos meteorológicos adversos.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 20 de marzo, deja fuera a la capital cacereña pese a los informes remitidos por el consistorio.

2,5 millones

Según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno local, Ángel Orgaz, el Ayuntamiento había cuantificado en aproximadamente 2,5 millones de euros los daños sufridos en la ciudad como consecuencia de estos episodios climáticos. Sin embargo, el Ejecutivo central ha desestimado la solicitud de ayudas económicas vinculadas a dicha declaración.

Desde el consistorio destacan que esta exclusión no solo afecta a Cáceres, sino también a otras grandes ciudades de la región como Badajoz, que tampoco han sido incluidas en el listado de municipios beneficiarios. En contraste, en la comunidad andaluza solo han obtenido esta consideración ciudades como Huelva y Jaén.

Transparencia y contencioso

El gobierno municipal ha criticado, además, la falta de transparencia en los criterios empleados para determinar qué municipios acceden a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia. “Nos hubiese gustado conocer estos criterios con antelación para ajustar mejor el expediente presentado”, han señalado fuentes municipales.

En este contexto, el Ayuntamiento no descarta emprender acciones legales y ya estudia la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución estatal.

A pesar de la negativa, el consistorio ha asegurado que seguirá adelante con las inversiones necesarias para reparar los daños ocasionados, priorizando aquellas actuaciones más urgentes en función de la disponibilidad presupuestaria.

La exclusión de Cáceres de estas ayudas supone un revés para las aspiraciones municipales de aliviar el impacto económico derivado de los fenómenos meteorológicos del tren de borrascas del pasado invierno.