Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta

Hoy Cáceres se ha despertado con la triste noticia del fallecimiento, en la madrugada de ayer, de uno de los referentes de la sociedad cacereña: el profesor de la Universidad Laboral y chef de Pan de Huerta de la calle Pizarro, José Manuel Galán. Pan de Huerta llegó para revolucionar la calle Pizarro y Galán fue una de las personas que lo consiguió. Pan de Huerta es el restaurante del hotel Casa Pizarro y proyecto de ‘Quién le pone el cascabel al chef’, empresa especializada en eventos gastronómicos.

Podría pensarse que un restaurante en zona histórica de Cáceres con vistas al jardín y al Museo de Helga de Alvear ya lo tiene todo ganado, pero su oferta culinaria es tan rica y diversa que se ha granjeado, en tiempo récord y por derecho propio, un espacio en el competitivo mundo de la restauración de la ciudad. Hasta su renovado menú diario es una agradabilísima sorpresa para cualquier amante de la buena mesa y asequible para el bolsillo.

Talento y sabiduría

A que a Pan de Huerta no le faltara un detalle contribuyó con su sabiduría, talante y esfuerzo José Manuel, que presumía de la Casa Pizarro, de su terraza, sus amplios salones, su cocina que desborda ilusión con cada cliente.

El nombre del Restaurante Pan de Huerta tiene su origen porque los abuelos y tíos de José Manuel Galán, uno de los socios eran hortelanos de la Ribera del Marco. Además, su padre era panadero en la panadería Alonso y Galán, donde este emprendedor dio sus primeros pasos.

Los dos matrimonios y cuñados entre sí formaron un equipo bien coordinado no sólo en Pan de Huerta, sino en los múltiples acontecimientos que asesoranban

Los nombres propios de esta feliz aventura gastronómica eran José Manuel Galán y su mujer Pepa Sánchez-Escobero, que a la vez es hermana del otro propietario, el prestigioso abogado Siro Sánchez-Escobero, y su mujer, Sonsoles Castillo.

José Manuel Galán siempre decía: "No tienes que ser un experto para disfrutar de la gastronomía, pero cuanto más sabes, más riguroso eres a la hora de elegir". Jose Manuel nos ha dicho adiós a los 56 años y Cáceres llora su muerte. Vuela alto.