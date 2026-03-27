Semana Santa
El Cristo Negro, la cofradía más enigmática de Cáceres, revela los actos que preceden a su procesión
Elena María Pérez, Pedro Jesús Harinero y Francis Villegas serán galardonados como Muñidores 2026 por su vinculación con la hermandad
La Muy Solemne, Venerable y Pontificia Hermandad Penitencial del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús, conocida como el Cristo Negro, ha dado a conocer los actos previstos en Cáceres en los días previos a su salida procesional, marcando así el inicio de una de las citas más emblemáticas de la Semana Santa cacereña.
El programa comenzará en la madrugada de este viernes 27 de marzo, a las doce de la noche, con el traslado de la Cruz Guía desde la Cruz Blanca hasta la Concatedral de Santa María. Este acto supone uno de los momentos iniciales del calendario de la hermandad y sirve como antesala de los días centrales.
Entrega de Muñidores
El sábado 28 de marzo, a las doce del mediodía, tendrá lugar otro de los actos destacados: la entrega de los Muñidores 2026, una distinción que reconoce la vinculación y colaboración con la hermandad. En esta edición, los galardonados serán Elena María Pérez, vinculada a la mercería Kekeña; Pedro Jesús Harinero; y Francis Villegas.
La entrega también tendrá lugar en la Concatedral de Santa María, concretamente en la Capilla de los Blázquez, donde se encuentra la imagen del Cristo Negro.
Estación penitencial
El calendario culminará en la madrugada del miércoles 1 de abril, a las doce de la noche, con la Estación Penitencial, uno de los momentos más esperados de la Semana Santa cacereña y que reúne cada año a numerosos fieles y visitantes.
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