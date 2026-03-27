Miguel Ángel Morales sobre las primarias del PSOE en Extremadura: "Mi voto va a ir para Álvaro Sánchez Cotrina"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha expresado públicamente su apoyo a Álvaro Sánchez Cotrina en las primarias del PSOE de Extremadura, una vez que la carrera por la Secretaría General del partido queda reducida a dos candidaturas, la del actual secretario provincial socialista en Cáceres y la de Soraya Vega. Morales sitúa su posición en la necesidad de que el partido recupere "la complicidad de la ciudadanía" y vuelva a presentarse ante los extremeños como una opción reconocible y capaz de ilusionar.

En sus declaraciones, el dirigente provincial sostiene que, más allá de la elección interna de un nuevo secretario general o una nueva secretaria general, el debate de fondo está en cómo reconstruir el vínculo del socialismo extremeño con la sociedad. Desde esa premisa, considera que Sánchez Cotrina representa mejor "los nuevos valores del Partido Socialista en Extremadura" y deja claro que su voto irá dirigido al dirigente cacereño. Morales recuerda, además, que ya había avalado su candidatura con anterioridad.

El presidente de la Diputación apunta que formula este respaldo "desde el respeto a la otra aspirante", Soraya Vega. Sin embargo, entiende que, en este momento, Cotrina ofrece mayores posibilidades de concitar de nuevo el apoyo ciudadano. Su posición no llega, además, de forma aislada, sino que se apoya en una línea que ya venía defendiendo en los últimos días dentro del proceso interno.

Morales ya había celebrado la unión entre Sánchez Cotrina y González Andrade

De hecho, Morales ya había valorado anteriormente de forma favorable la decisión de Manuel José González Andrade de retirar su precandidatura e integrarse en el proyecto de Álvaro Sánchez Cotrina. Entonces calificó de "muy positivo" el acuerdo alcanzado entre ambos y defendió que abría una vía de entendimiento en un momento en el que, a su juicio, el partido necesitaba unidad y renovación. El dirigente provincial recordó que desde el principio había apostado por buscar puntos de encuentro entre los aspirantes y sostuvo que ese era el camino que debía seguir ahora el socialismo extremeño.

FOTOGALERÍA | Cotrina, líder del PSOE en Cáceres, en el acto político celebrado este jueves en Béjar / El Periódico

En aquella valoración, Morales vinculó esa posición a su lectura del resultado electoral del 21 de diciembre, que interpretó como un mensaje claro de cambio por parte de la ciudadanía extremeña. Por eso insistió en la necesidad de construir "algo nuevo", con otra proyección, más energía y una conexión más directa con la realidad de Extremadura. En ese contexto, llegó a afirmar que la unión entre Sánchez Cotrina y González Andrade iba "en la buena dirección" y expresó incluso su deseo de que otros nombres del proceso, como Ramón Díaz Farías y Blanca Martín, pudieran situarse también en una lógica de acuerdo.

La carrera orgánica en el PSOE extremeño entra así en una fase decisiva. La Comisión Regional de Ética proclamó de manera provisional las candidaturas de Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega Prieto después de que ambas superaran el mínimo de avales exigido, mientras que otros aspirantes iniciales fueron quedando fuera o integrándose en proyectos ya consolidados. Entre esos movimientos destacó precisamente la incorporación de González Andrade al entorno de Cotrina, un paso que reforzó la idea de concentración interna en torno a una de las opciones.

Las primarias socialistas actuales son las terceras en tres años

Según el calendario del proceso, la campaña informativa interna se desarrolla desde el 25 de marzo hasta el 10 de abril, y la votación de la militancia tendrá lugar el 11 de abril. En total, están llamados a participar 9.366 militantes socialistas en Extremadura. El resultado no solo definirá el próximo liderazgo regional del partido, sino también la orientación política con la que el PSOE intentará recomponerse tras los reveses acumulados en los últimos años.

Jorge Valiente

La toma de posición de Morales tiene un peso político evidente dentro del partido en la provincia de Cáceres y llega en un momento en el que la federación socialista extremeña busca cerrar un ciclo de inestabilidad. Las primarias actuales son las terceras en apenas tres años, un dato que refleja la tensión interna acumulada en la organización y la dificultad para asentar un liderazgo con suficiente respaldo territorial.

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En ese contexto, las palabras del presidente de la Diputación apuntan a la idea central de que la batalla interna solo tendrá sentido si sirve para reconectar con la calle. Morales no plantea su apoyo únicamente en términos de afinidad personal o territorial, sino en función de lo que interpreta como una necesidad más amplia del partido. A su juicio, la prioridad no es solo elegir a quien dirija el PSOE extremeño, sino encontrar una figura capaz de volver a hacer que los ciudadanos se fijen en él.