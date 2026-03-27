Evacúan de la Pasión Viviente de Cáceres a un espectador que se encontró indispuesto y con temblores

La buena coordinación entre equipos de seguridad hizo que se celebrara ayer con éxito el servicio por La Pasión Viviente de Cáceres. Durante la última escena en San Mateo se tuvo que evacuar a un espectador el cual se encontraba indispuesto y con temblores. Tanto los indicativos de Policía Local como indicativos de Protección civil colaboraron para lograr sacar en camilla a esta persona que fue trasladada a DYA. El resto de este servicio se realiza sin novedad, según confirman fuentes municipales a este diario.

La representación, organizada por la Asociación Cultural Pasión Viviente y el Ayuntamiento a través del Consorcio Ciudad Histórica, estrenó este año al director Solo Yoni y al actor José F. Ramos en el papel de Jesús. El objetivo del nuevo montaje pasaba por mostrar un Cristo más humano, más cercano y menos divinizado, con especial atención a sus dudas, a sus diálogos y a su relación con el pueblo. Esa mirada recorrió una producción de gran formato en la que participan más de 200 personas entre actores, figurantes y equipo técnico y que en ediciones recientes supera los 11.000 espectadores.

Fotogalería | Cáceres: valiente Pasión / Jorge Valiente

Por primera vez, la acción arrancó en la Plaza Mayor, con una escena inicial que altera la ubicación habitual con la que el público identifica la Pasión. Desde ahí, el recorrido se despliega paso a paso por la Ciudad Monumental en una sucesión de 28 escenas. Primero aparece el mercado, una escena nueva situada antes de la llegada a la plaza y planteada como una apertura a la que el público no accede de forma directa.

Después llegaron las tentaciones de Jesús, sus primeros diálogos con discípulos y allegados y el desarrollo de episodios como la Última Cena y el prendimiento. Más adelante, la representación avanza hacia los juicios y acusaciones: el paso ante Poncio Pilato, la escena con Herodes —trasladada este año al Jardín de los Ulloa y concebida casi como una pieza de radioteatro— y la negación de Pedro, una de las novedades, situada junto a la imagen de San Pedro de Alcántara, en el entorno de Santa María. El itinerario continúa con el ahorcamiento de Judas en la plaza Conde de Canilleros, el Vía Crucis, la subida al Calvario y la crucifixión, uno de los momentos más intensos y emotivos de la noche. El cierre llega en San Mateo, donde la representación termina con una escena final de aplauso colectivo.

La Pasión Viviente actuó de nuevo como antesala de los días grandes. El calendario cofrade continúa este fin de semana con el Sábado de Pasión, cuando el Vía Crucis del Humilladero sale a las 22.00 horas desde el Templo del Buen Pastor. Ya el Domingo de Ramos, la ciudad arranca la jornada con la procesión de La Burrina, que parte a las 12.00 horas de San Juan, y por la tarde toma el relevo la Procesión del Silencio, prevista a las 19.00 horas desde Santiago, en una de las citas más solemnes del inicio de la Semana Santa cacereña.

Con nuevo director, nuevo protagonista y un recorrido renovado, la Pasión Viviente confirma este año su capacidad para cambiar sin perder su esencia. Cáceres vuelve a poner en juego patrimonio, teatro popular y participación ciudadana en una noche que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad. Y, mientras se apagan las últimas escenas, queda la sensación de que la Semana Santa ya está aquí.