Horteralia pone en marcha la venta de abonos para su edición de 2026, con precios especiales y primeras confirmaciones

El festival Horteralia abrirá la venta de abonos para su edición de 2026 el próximo 9 de abril a las 12.00 horas a través de su página web oficial. La cita, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre en Cáceres, inicia así su cuenta atrás con la previsión de superar los más de 10.000 asistentes registrados en la edición anterior.

Camela y Ladilla Rusa, primeras apuestas

La organización ha confirmado los primeros nombres del cartel, entre ellos Camela y Ladilla Rusa, dos propuestas habituales en el circuito festivo nacional y vinculadas al carácter desenfadado del evento. Según han avanzado los promotores, el programa se completará en las próximas semanas con nuevas incorporaciones.

Precios por tramos y fases de venta

En cuanto a la venta de entradas, se ha establecido un sistema de precios por tramos. Los primeros 1.000 abonos generales estarán disponibles por 39 euros más gastos de gestión. A continuación, se habilitará un segundo tramo de otras 1.000 unidades a 44 euros, antes de alcanzar el precio general de 49 euros. Por su parte, los abonos VIP saldrán a la venta desde 75 euros en una oferta inicial limitada. La organización recomienda adquirir los abonos en las primeras fases para acceder a los precios más bajos. Las entradas de día se pondrán a la venta más adelante, una vez se anuncie el grueso del cartel.

Con este primer lanzamiento, Horteralia pone en marcha una nueva edición en la que aspira a consolidar su crecimiento y reforzar su posición como una de las propuestas más singulares del panorama musical español.