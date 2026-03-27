Agenda cultural
Horteralia pone en marcha la venta de abonos para su edición de 2026, con precios especiales y primeras confirmaciones
Con Camela y Ladilla Rusa entre los primeros artistas confirmados, el festival inicia la venta de abonos con el objetivo de consolidar su crecimiento en el panorama musical español
El festival Horteralia abrirá la venta de abonos para su edición de 2026 el próximo 9 de abril a las 12.00 horas a través de su página web oficial. La cita, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre en Cáceres, inicia así su cuenta atrás con la previsión de superar los más de 10.000 asistentes registrados en la edición anterior.
Camela y Ladilla Rusa, primeras apuestas
La organización ha confirmado los primeros nombres del cartel, entre ellos Camela y Ladilla Rusa, dos propuestas habituales en el circuito festivo nacional y vinculadas al carácter desenfadado del evento. Según han avanzado los promotores, el programa se completará en las próximas semanas con nuevas incorporaciones.
Precios por tramos y fases de venta
En cuanto a la venta de entradas, se ha establecido un sistema de precios por tramos. Los primeros 1.000 abonos generales estarán disponibles por 39 euros más gastos de gestión. A continuación, se habilitará un segundo tramo de otras 1.000 unidades a 44 euros, antes de alcanzar el precio general de 49 euros. Por su parte, los abonos VIP saldrán a la venta desde 75 euros en una oferta inicial limitada. La organización recomienda adquirir los abonos en las primeras fases para acceder a los precios más bajos. Las entradas de día se pondrán a la venta más adelante, una vez se anuncie el grueso del cartel.
Con este primer lanzamiento, Horteralia pone en marcha una nueva edición en la que aspira a consolidar su crecimiento y reforzar su posición como una de las propuestas más singulares del panorama musical español.
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