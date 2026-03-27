Mateos anuncia un millón de euros para modernizar Capellanías y acelerar el desarrollo industrial de Cáceres

El polígono de Las Capellanías vuelve a situarse en el centro del debate sobre el modelo económico de Cáceres. La Asamblea General de Apilca, celebrada este jueves en el restaurante Montebola, ha servido para evidenciar las carencias acumuladas durante décadas y, al mismo tiempo, para fijar nuevos compromisos y líneas de actuación por parte del equipo de Gobierno. En este contexto, el alcalde Rafa Mateos ha anunciado la consignación de un millón de euros en el presupuesto municipal de 2026 para reforzar las infraestructuras y servicios del área industrial.

Según ha explicado, esta inversión podrá destinarse tanto a intervenciones concretas —como asfaltado o mejoras puntuales— como a la redacción de un proyecto integral de modernización. Ese plan permitiría abordar de forma global problemas estructurales del polígono, como el saneamiento, la red eléctrica o la reordenación de calles, aunque ha reconocido que su coste podría situarse entre los siete y ocho millones de euros, lo que obligará a ejecutarlo por fases.

El alcalde ha defendido que, aunque las actuaciones realizadas hasta ahora no son suficientes, sí suponen "un avance respecto a la falta de intervención de décadas anteriores". Mateos ha situado el crecimiento empresarial como uno de los ejes de su mandato y ha insistido en que Cáceres no puede depender únicamente del turismo. "Tenemos que apostar por el desarrollo empresarial", ha señalado.

Seguridad y mejoras

En relación con una de las demandas históricas de los empresarios, el regidor local ha confirmado que el presupuesto anual también incluirá una partida para la instalación de cámaras de videovigilancia, una medida que considerada clave para mejorar la seguridad ante los problemas que se vienen produciendo de forma reiterada.

También ha repasado otras medidas impulsadas en los últimos años, como la mejora de infraestructuras, la implantación de la recogida de residuos puerta a puerta o el refuerzo de los trabajos de mantenimiento y desbroce, con un incremento de la inversión en este ámbito.

Capellanías 2 y atracción de empresas

El desarrollo de nuevo suelo industrial ha centrado también parte de su intervención. Mateos ha recordado que el Ayuntamiento de Cáceres ha avanzado en la adquisición de terrenos para Capellanías 2, con cerca del 85% del suelo ya disponible.

El objetivo es ceder estos terrenos a la empresa pública Avante para su urbanización y posterior comercialización, de forma que se puedan ofrecer parcelas listas para la implantación de empresas. El alcalde ha remarcado que esta cuestión es clave, ya que el tejido empresarial demanda suelo desarrollado y no solo proyectado, y ha defendido que el proyecto permitirá atraer inversión y actividad económica.

Pensar en grande

Mateos ha enmarcado estas actuaciones en una estrategia más amplia para transformar el modelo económico de la ciudad. Ha defendido que Cáceres ha empezado a avanzar en los últimos años, con la captación de fondos europeos y nuevos proyectos, aunque ha reconocido que el proceso requiere tiempo.

"Prefiero que me critiquen por hacer que por no hacer", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de abordar proyectos ambiciosos para corregir el retraso acumulado en materia industrial.

Demandas desde Apilca

Antes de la intervención del regidor cacereño, la presidenta de Apilca, Emilia Casado, ha expuesto las principales demandas del sector, combinando necesidades inmediatas con propuestas a medio y largo plazo. Casado ha insistido en la necesidad de aumentar las inversiones en mantenimiento en un polígono con más de 50 años y un tráfico intenso. Aunque ha reconocido algunas actuaciones recientes, ha explicado que resultan "insuficientes para dar respuesta a las necesidades actuales".

A medio y largo plazo, ha reclamado una modernización integral que aborde problemas de saneamiento, red eléctrica y ordenación del espacio, además de la creación de nuevo suelo industrial. También ha advertido de que la falta de suelo disponible y de capacidad energética puede frenar la llegada de empresas y el desarrollo económico de la ciudad.