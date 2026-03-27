Opciones culturales en Cáceres este viernes: exposiciones, cine y música en vivo

Opciones diversas para los cacereños y cacereñas.

María Fernández presenta 'Ve y Ve' en la Sala Arte Brocense

La Sala Arte Brocense inaugura este 27 de marzo a las 10.00 horas la exposición Ve y Ve, una propuesta artística de la creadora María Fernández que podrá visitarse hasta el próximo 2 de mayo a las 17.00 horas. La muestra, ubicada en la sala situada en la calle San Antón, 17, invita al público a sumergirse en una experiencia visual contemporánea a través de las obras de la artista, cuyo trabajo destaca por su enfoque personal y evocador.

Sala de Arte El Brocense. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

'Ve y Ve' se presenta como una oportunidad para acercarse al arte actual en un espacio cultural de referencia, abierto tanto a amantes del arte como al público general.

'Love Me Tender' en la Filmoteca

Este viernes a las 19.30, la Filmoteca proyecta Love Me Tender, un drama que sigue a Clémence, quien confiesa a su exmarido mantener relaciones amorosas con mujeres. Su vida da un vuelco cuando él obtiene la custodia de su hijo, y Clémence deberá luchar por seguir siendo madre y mujer libre. La película ha sido reconocida internacionalmente, con nominaciones a 'Un Certain Regard' en el Festival de Cannes 2025, dos nominaciones en los 'Premios del Cine Europeo' (EFA) 2025, y a 'Mejor Película' en la sección 'Albar del Festival de Gijón' 2025.

El Museo Helga de Alvear se convierte en pista de baile con Helga’s DJ Sessions

Este viernes de 20.00 a 21.30, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear acoge una nueva edición de Helga’s DJ Sessions, un programa que une arte y música para acercar el museo al público joven y adulto. La sesión contará con Dany Dorado, DJ y productor chileno radicado en Cáceres, reconocido por sus mezclas eclécticas de Space Rock, Nu Disco, Deep House, Ambient y sonidos experimentales. Durante el evento, el museo permanecerá abierto en horario nocturno, permitiendo que los visitantes disfruten de las obras mientras la música genera un diálogo único entre imágenes y sonidos, ofreciendo una experiencia artística y musical inclusiva y envolvente.