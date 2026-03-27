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Informe técnico

Problemas graves de seguridad obligan a precintar las gradas del Recinto Hípico en Cáceres

Imagen de un festival en el Recinto Hípico de Cáceres.

Imagen de un festival en el Recinto Hípico de Cáceres. / Jorge Valiente

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Un informe técnico ha obligado al Ayuntamiento a clausurar las gradas del Recinto Hípico de Cáceres debido a deficiencias estructurales detectadas en la instalación, según ha informado este viernes el portavoz del Gobierno municipal, Ángel Orgaz, en una rueda de prensa ofrecida en el consistorio.

Deficiencias

“El informe indica que las gradas presentan una serie de deficiencias que aconsejan su no utilización”, ha señalado Orgaz, tras la Junta local desgobierno, quien ha subrayado que la medida responde a criterios de seguridad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido iniciar el expediente para la contratación de un graderío portátil que permita garantizar la celebración de los eventos previstos en el recinto sin merma de aforo; a las puertas de festivales como el Extremúsika y eventos como el popular Concurso Nacional de Saltos.

Esta decisión no afectará a la programación prevista de eventos

“Lo inmediato y lo responsable es optar por una solución provisional que asegure el desarrollo de las actividades”, ha añadido el portavoz, quien ha recalcado que esta decisión no afectará a la programación prevista, incluidos eventos como las competiciones hípicas señaladas.

De forma paralela, el área de Infraestructuras estudiará las posibles soluciones definitivas, que podrían pasar por una reforma integral de las gradas actuales o su sustitución completa.

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Por el momento, el consistorio no dispone de una estimación económica ni del coste de instalación del graderío provisional, a la espera de la tramitación del expediente de contratación.

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