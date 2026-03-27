La procesionaria del pino vuelve a Cáceres: cómo identificarla y protegerse de sus efectos

La procesionaria del pino vuelve cada invierno y comienzo de primavera a los espacios con coníferas de Cáceres, desde grandes parques hasta jardines particulares. La clave, según la evidencia técnica y científica revisada, no está en una sola medida, sino en anticiparse al ciclo del insecto y actuar antes de que la oruga baje al suelo.

En Cáceres, el ayuntamiento sitúa la presencia de procesionaria en áreas con pinos como el parque del Príncipe, Rodeo, Valhondo o Paseo Alto, y viene aplicando una gestión integrada con endoterapia, retirada física de nidos y trampas para interrumpir la bajada de las orugas. Ese mismo enfoque, adaptado a menor escala, es el que mejor encaja en los jardines privados: revisar los árboles desde finales de verano, localizar puestas y bolsones en otoño e invierno, y encargar la retirada a personal especializado antes del descenso al suelo.

La razón es sencilla. La procesionaria no solo debilita al árbol al alimentarse de sus acículas; también añade un problema de salud pública por sus pelos urticantes. Las administraciones consultadas recuerdan que las orugas resultan especialmente peligrosas cuando descienden en hilera entre finales de invierno y comienzos de primavera, y que su contacto o incluso la dispersión aérea de pelos puede provocar reacciones alérgicas en personas y animales.

Reconocerla bien evita sustos y falsas alarmas. En la fase de huevo, la puesta queda adherida a las acículas en forma de manguito o cilindro recubierto de escamas. En la fase larvaria, la más visible, aparecen los bolsones blancos en la copa y, después, las orugas que bajan en fila india. En la fase de crisálida, el insecto ya está enterrado en el suelo. Más tarde emerge el adulto, una mariposa nocturna de tonos grisáceos, con machos más pequeños y antenas claramente pectinadas.

Para el ciudadano, hay dos señales prácticas: el bolsón sedoso en la parte alta del pino y la procesión en el suelo. El propio Ayuntamiento de Cáceres ha recordado además que la procesionaria suele desplazarse en largas hileras, a diferencia de otras orugas que aparecen aisladas y con nidos en el suelo.

Las mejores prácticas en jardines privados

La prevención eficaz empieza por el calendario. Los planes públicos de lucha integrada recomiendan seguimiento temprano, actuación localizada y uso de las técnicas más específicas posibles para evitar resistencias, daños colaterales y tratamientos innecesarios. Traducido al jardín de una vivienda: conviene inspeccionar los pinos al final del verano y en otoño, instalar trampas de feromonas en periodos de vuelo si el nivel de infestación es bajo, y reservar otras intervenciones para momentos muy concretos del ciclo.

Control de la procesionaria del pino en el parque del Rodeo de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Entre las opciones con menor impacto figuran la retirada manual de bolsones por profesionales, las trampas de feromonas para capturar machos en verano y los bioinsecticidas con Bacillus thuringiensis aplicados en fases larvarias tempranas, cuando técnicamente proceda. En espacios de fuerte uso social también se emplean cajas nido para aves insectívoras y refugios para murciélagos, una línea que gana peso porque busca reforzar el control natural de la plaga.

Lo que no debe hacerse en una vivienda es improvisar. Las autoridades sanitarias insisten en no tocar nidos ni orugas, no pasear bajo árboles infestados y no retirar bolsones sin medios adecuados. En caso de exposición, recomiendan ducharse, lavar la ropa utilizada y consultar con un profesional sanitario si hay irritación intensa o reacción alérgica.

A medio y largo plazo, la procesionaria no se queda en una mera molestia estacional. La evidencia científica muestra que los brotes de esta especie se asocian con defoliación, cambios en la estructura de copa y reducción del crecimiento del árbol. En una ciudad como Cáceres, eso puede traducirse en pinos más debilitados, menor sombra, peor aspecto del arbolado y una mayor vulnerabilidad frente a sequía y otros factores de estrés.

Además, varios trabajos recientes advierten de que los inviernos más templados y luminosos favorecen la expansión del insecto y elevan a la vez el desafío ecológico y de salud pública. Ese factor importa en entornos urbanos porque muchas especies hospedadoras se usan como ornamentales, de modo que la selección del arbolado y la diversidad de especies pasan a ser una herramienta preventiva, no solo paisajística.

Qué dice la investigación sobre la fauna local

La relación entre procesionaria y fauna no es lineal. Un estudio reciente en Portugal concluye que los murciélagos pueden suprimir mejor la plaga en determinados paisajes, lo que refuerza la idea de conservar refugios y conectividad ecológica. Otro trabajo publicado en 2025 observó menos nidos en bordes de pinares junto a setos de frondosas, donde aumentaba la actividad de aves insectívoras como el carbonero común. Y una investigación difundida este mes por la Estación Biológica de Doñana y la Universidad de Huelva documentó por primera vez la depredación de hembras adultas por mamíferos carnívoros, una pista nueva sobre el control natural de la especie.

La lectura para el ámbito urbano es relevante: cuanto más simplificado esté el parque o el jardín, menos aliados naturales habrá. Mantener biodiversidad estructural, evitar la homogeneidad de grandes alineaciones de pinos y favorecer aves y murciélagos puede aportar defensa biológica adicional, aunque no sustituye a la vigilancia directa. Esta es una inferencia razonable a partir de esos estudios, no una garantía automática de control.

La procesionaria del pino se alimenta sobre todo de pinos y también puede afectar a cedros. No es una plaga generalista de todo el jardín, pero su impacto sí se deja notar en el entorno urbano porque el deterioro del pinar modifica sombra, temperatura, uso social y calidad visual de parques y urbanizaciones. Cuando el árbol pierde vigor, todo el espacio se resiente.

Por eso, en barrios y zonas residenciales con abundancia de coníferas, el debate no es solo fitosanitario. También es de diseño urbano: qué especies se plantan, cómo se mezclan y qué mantenimiento reciben. El estudio más reciente sobre expansión del insecto en áreas urbanas subraya precisamente que la elección de especies ornamentales puede convertirse en una herramienta de gestión.

Qué pueden hacer los ciudadanos

La colaboración vecinal puede marcar diferencias. Comunicar bolsones visibles o procesiones en el suelo, no manipularlas, mantener alejados a niños y mascotas, y revisar los pinos privados antes de la fase crítica son medidas útiles. En Cáceres, el consistorio ha pedido a los ciudadanos que avisen cuando detecten orugas en parques para acelerar la actuación municipal.

En el caso de los menores, la información debe ser muy concreta: no tocar nunca las orugas ni los nidos, no jugar bajo pinos afectados, no frotarse los ojos si han pasado por una zona de riesgo y avisar de inmediato a un adulto si ven una hilera en el suelo. Las recomendaciones sanitarias añaden ropa que cubra la piel, ducha al volver a casa y atención médica si aparece una reacción importante.

La procesionaria lleva años formando parte del paisaje mediterráneo, pero hoy preocupa más por la combinación de cambio climático, uso intensivo de parques y presencia en espacios residenciales. Para Cáceres, la lección parece clara: prevención temprana, gestión integrada y más cultura ciudadana sobre una plaga que no solo afecta al árbol, sino también a la salud y al uso cotidiano de las zonas verdes.