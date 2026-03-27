Cuando Raquel Meller y Berta Síngerman revolucionaron el Gran Teatro de Cáceres

En 1935, la ciudad de Cáceres vivió un periodo de intensa actividad cultural gracias a la visita de dos destacadas figuras del espectáculo internacional. En enero, la famosa cantante y actriz Raquel Meller hizo su aparición en el Gran Teatro de Cáceres, ofreciendo un espectáculo completo de variedades internacionales que dejó al público maravillado. Su presentación fue considerada un verdadero acontecimiento social, reuniendo a lo más selecto de la sociedad cacereña.

Meses después, en marzo, fue Berta Singerman quien tomó el escenario del mismo teatro, cautivando a la audiencia con su inconfundible talento. La presencia de estas artistas no solo consolidó al Gran Teatro como epicentro cultural de la ciudad, sino que convirtió esos meses de 1935 en fechas inolvidables para los amantes del arte y la música. Ambas actuaciones fueron recordadas como momentos emblemáticos del panorama social y cultural del año, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de la ciudad.

Raquel Meller, estrella del cuplé y el cine

Raquel Meller, nacida en Tarazona en 1888, continuaba consolidando en aquel año su fama internacional. La artista había recorrido escenarios de París, Latinoamérica y Estados Unidos con su cuplé, convirtiendo temas como La Violetera y El relicario en éxitos universales. Su talento no se limitaba al canto, también destacó en el cine mudo y sonoro, participando en películas como Violetas imperiales y Carmen. Su paso por el Gran Teatro de Cáceres fue recibido como un acontecimiento cultural de primer orden.

De Minsk a Buenos Aires: el arte de Berta Singerman

Por su parte, la argentina Berta Singerman, nacida en Minsk en 1901 y establecida en Buenos Aires, ya era una figura consagrada de la declamación y el teatro. Reconocida por su habilidad para llevar la poesía al escenario, interpretaba obras de Rubén Darío, Lope de Vega y Juan Ramón Jiménez, conquistando audiencias en América y Europa. Su visita a Cáceres en marzo de 1935 reforzó la reputación de la ciudad como centro cultural y dejó un recuerdo imborrable entre los aficionados al arte y la música.