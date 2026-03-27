La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres empieza a tomar forma con los primeros sondeos

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres ha comenzado a dar sus primeros pasos visibles sobre el terreno. La presencia de maquinaria en la parcela donde se levantará la ampliación evidencia el inicio de actuaciones preparatorias, un movimiento largamente esperado en una infraestructura estratégica para la ciudad.

Según han indicado fuentes de la Junta de Extremadura, los trabajos que se están desarrollando actualmente corresponden a "actuaciones de sondeo previas al inicio de obras relacionadas con el estudio geotécnico del proyecto". Se trata, por tanto, de un paso inicial imprescindible para conocer las características del terreno sobre el que se levantará el nuevo edificio, determinando aspectos clave como la cimentación o la resistencia del suelo.

Aunque todavía no se trata de la construcción en sí, la llegada de maquinaria supone el primer avance tangible en una intervención que lleva años en planificación y está considerada como la mayor obra sanitaria en la historia del Servicio Extremeño de Salud (SES), con una previsión de finalización fijada en octubre de 2029. De hecho, está previsto que el inicio administrativo de la obra se produzca en abril de este año, momento en el que comenzará a contar el plazo de ejecución fijado en 42 meses.

Refuerzo sanitario

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres está concebida como la culminación del complejo sanitario anexo de 97.000 metros cuadrados, ampliando servicios y capacidad asistencial, con el objetivo de reforzar la eficiencia en la atención y reducir la presión sobre otras instalaciones. El proyecto prevé la incorporación de nuevas áreas clínicas, espacios para especialidades médicas y la mejora de infraestructuras ya existentes, con el objetivo de adaptar el hospital a las necesidades actuales y futuras de la población.

Entre las principales dotaciones destacan 431 nuevas camas hospitalarias, que elevarán la capacidad total a 711; diez quirófanos adicionales hasta alcanzar los 25; y 182 consultas externas nuevas, que situarán el total en 283. El proyecto incluye también 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancia magnética, cuatro de rayos X y dos de TAC, además de una residencia para familiares con 30 habitaciones.

A ello se suma una de las demandas históricas del centro: más de 2.000 plazas de aparcamiento, así como una nueva base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros. Todo el conjunto se ha diseñado bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad y modernidad, con financiación parcial de fondos europeos FEDER.

Proceso administrativo prolongado

El camino hasta aquí ha sido prolongado. La primera fase del hospital se inauguró en enero de 2019, pero la ampliación ha atravesado distintas etapas desde entonces. Entre 2020 y 2022 se redactó el anteproyecto, que fue revisado dos años más tarde tras detectarse carencias en el plan inicial, como la insuficiencia de urgencias, la falta de espacios para docencia e investigación o la organización de la UCI. Este rediseño supuso ampliar la superficie en un 22 % para ajustarla a las necesidades reales.

En julio de 2025 el Consejo de Gobierno autorizó la contratación, en octubre se licitó el proyecto con siete ofertas presentadas y en noviembre se adjudicó provisionalmente a la UTE Sacyr-Gévora por un valor de 188.789.935,91 euros. Tras la resolución de un recurso en febrero de este año, se despejó el camino para la firma del contrato, que se produjo el pasado 17 de marzo.

Mientras tanto, los primeros camiones y excavadoras ya presentes en la parcela confirman el cambio de escenario: la ampliación del hospital deja atrás los despachos y empieza, por fin, a construirse sobre el terreno.