Cáceres será sede de la II Marcha Cardiosaludable, que combina ejercicio y divulgación sobre salud cardíaca

La Diputación de Cáceres respaldará la celebración de la II Marcha Cardiosaludable 'Caminando por tu corazón', una actividad abierta al público que se celebrará en Cáceres coincidiendo con el XLV Congreso anual de la Sociedad Extremeña de Cardiología. La iniciativa combinará ejercicio físico, desayuno saludable y charlas divulgativas con un objetivo claro: acercar a la ciudadanía la prevención cardiovascular y reforzar el conocimiento sobre los factores de riesgo que afectan a la salud del corazón.

Una marcha para informar a la sociedad sobre hábitos saludables

El apoyo institucional se concretó tras un encuentro entre el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y representantes de la Sociedad Extremeña de Cardiología, entre ellos su presidenta, María Victoria Mogollón Jiménez, y el cardiólogo José Javier Gómez Barrado. Durante la reunión, la entidad subrayó la necesidad de seguir trasladando a la población mensajes sencillos sobre prevención, hábitos saludables y conocimiento de las enfermedades cardiovasculares, que continúan siendo una de las grandes causas de mortalidad en España.

La Sociedad Extremeña de Cardiología es la sociedad territorial extremeña integrada en la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Según la propia SEC, su labor pasa por promover la formación, la investigación y la actualización científica en cardiología en Extremadura, además de servir de espacio de coordinación entre profesionales. La entidad mantiene una actividad continuada con congresos anuales, reuniones de expertos y acciones divulgativas dirigidas tanto al ámbito sanitario como al conjunto de la población.

La marcha de este año llega, además, después de una primera edición celebrada en Mérida en abril de 2025, también bajo el nombre de 'Caminando por el corazón'. Aquella jornada incluyó un recorrido urbano de unos tres kilómetros, una merienda cardiosaludable y una charla-coloquio para pacientes con cardiopatías y sus familiares. La acogida fue suficientemente positiva como para consolidar la propuesta y trasladarla ahora a Cáceres dentro del congreso de 2026. Los organizadores presentaron aquella primera cita como una forma de fomentar la actividad física, informar sobre prevención y crear un espacio de encuentro entre pacientes y profesionales.

Esta actividad se enmarca en una línea de trabajo más amplia

Ese planteamiento encaja con las recomendaciones generales de salud pública. La Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud insiste en la importancia de reducir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares a través de la promoción de hábitos saludables, la prevención y la mejora del conocimiento ciudadano. En ese marco, actividades como la marcha cardiosaludable buscan traducir esos grandes objetivos a un formato cercano, práctico y participativo.

Reunión por la II Marcha Cardiosaludable 'Caminando por tu corazón'. / Cedida a El Periódico

La participación de la Diputación de Cáceres en este tipo de iniciativas no es nueva. En septiembre de 2025, la institución provincial y la Sociedad Extremeña de Cardiología firmaron un convenio para desarrollar formación en reanimación cardiopulmonar básica y uso de desfibriladores en municipios de la provincia, con una aportación de 57.000 euros por parte de la Diputación. Aquel acuerdo preveía cursos teóricos y prácticos durante doce meses y reforzaba una línea de trabajo centrada en la prevención, la respuesta rápida ante emergencias cardíacas y la extensión de conocimientos básicos de salud a los pueblos.

De hecho, ese respaldo provincial se enmarca en una política más amplia de promoción de la salud y de apoyo a campañas preventivas en el medio rural. La institución ha venido defendiendo que la prevención y la formación son herramientas clave para mejorar la calidad de vida, especialmente en una provincia extensa y envejecida, donde la cercanía de este tipo de actividades puede marcar la diferencia en la detección del riesgo y en la capacidad de reacción ante una urgencia. Esta última valoración se apoya en el enfoque que la propia Diputación da a sus programas de salud y prevención.

La II Marcha Cardiosaludable, que tendrá lugar el que tendrá lugar el próximo 12 de junio, volverá así a unir divulgación, ejercicio y convivencia en torno a un mensaje sencillo: cuidar el corazón también empieza por caminar, informarse y actuar a tiempo. Con el respaldo de la Institución Provincial y el impulso de la Sociedad Extremeña de Cardiología, Cáceres acogerá una nueva edición de una actividad que aspira a consolidarse como cita abierta para profesionales, pacientes y ciudadanía.