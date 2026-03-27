Subida de hasta 200 euros anuales en la factura de la luz para hogares de Cáceres tras renovar contrato

Muchos hogares de Cáceres comenzarán a notar entre abril y mayo una subida relevante en su factura de la luz tras haber renovado —de forma activa o automática— sus contratos en pleno repunte del mercado energético, con sobrecostes de hasta 200 euros anuales. El encarecimiento de la energía vivido a finales de febrero, coincidiendo con el inicio del conflicto en Irán, no se reflejó de inmediato en las facturas. Sin embargo, sus efectos empiezan ahora a trasladarse a los hogares cacereños.

Según el análisis de la plataforma independiente Zonox, basado en más de 25.000 facturas en España, muchos consumidores renovaron sus contratos en las semanas de mayor incertidumbre, aceptando subidas de entre el 20% y el 30% respecto a condiciones anteriores. En Cáceres, donde el consumo eléctrico doméstico medio se sitúa en cifras similares a la media nacional, esto puede traducirse en un impacto acumulado de hasta 200 euros más al año en la factura energética.

El punto crítico se produjo cuando muchas comercializadoras retiraron temporalmente sus tarifas. Las compañías más pequeñas, sin capacidad para cubrir el riesgo en un contexto de volatilidad, desaparecieron prácticamente del mercado. Esto dejó a los consumidores —también en la provincia cacereña— con escasas alternativas. Quienes buscaban estabilidad se encontraron con menos opciones y precios más elevados.

Muchos aceptaron entonces la renovación automática de sus contratos, un mecanismo habitual por el que el suministro continúa con nuevas condiciones sin necesidad de intervención del cliente. El problema es que esas condiciones reflejaban el momento más tensionado del mercado.

Las nuevas tarifas bajan… pero no vuelven a niveles previos

En las últimas semanas, con una cierta calma diplomática y expectativas de medidas regulatorias, las comercializadoras han comenzado a regresar con ofertas de precio fijo. Sin embargo, los precios no han vuelto a su punto de partida. De media, se sitúan unos 2 céntimos por kWh por encima de los niveles previos al conflicto. En términos reales, un hogar medio en Cáceres con un consumo anual de 3.500 kWh pagará entre 56 y 70 euros más al año, es decir, unos 5 o 6 euros adicionales al mes. Aunque la subida es más moderada que en el pico de crisis, queda fijada durante todo el contrato.

El factor determinante no es tanto el precio actual como el momento en el que se renueva el contrato. Según Zonox, el 28,5% de los hogares españoles tiene su vencimiento en el primer trimestre del año, el periodo de mayor concentración. Esto implica que miles de hogares cacereños habrán renovado en el peor momento, aunque el efecto no se perciba hasta semanas después.

"El usuario reacciona cuando percibe la subida, pero en ese momento el mercado ya ha absorbido el incremento", ha explicado Manuel Palacín, fundador de Zonox. "El problema no es querer cambiar de tarifa, es hacerlo en caliente".

Qué pueden hacer ahora los hogares cacereños

Para quienes tengan que renovar su contrato en abril o mayo, el escenario sigue siendo incierto. Las comercializadoras están pendientes de la evolución del conflicto internacional y de posibles medidas del Gobierno, como una eventual rebaja del IVA energético.

En este contexto, los expertos recomiendan evitar decisiones impulsivas. Comparar tarifas, revisar las condiciones reales del contrato y analizar si la oferta se ajusta al consumo del hogar puede marcar diferencias de cientos de euros al año.

Además, herramientas digitales como las de análisis de facturas permiten evaluar en segundos si el contrato vigente es competitivo o si conviene cambiarlo, algo especialmente relevante en una provincia como Cáceres, donde el gasto energético tiene un peso importante en la economía doméstica.