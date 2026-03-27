Emilio Tuñón: de transformar la ciudadela de Cáceres a la Real Academia de Bellas Artes

Emilio Tuñón Álvarez, recientemente elegido académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lleva la influencia de su arquitectura a nivel nacional desde Cáceres, donde proyectos como el Museo Helga de Alvear y Atrio han transformado el paisaje urbano y cultural de la ciudad. Su ingreso en la institución centenaria reconoce una trayectoria que une rigor, creatividad y diálogo entre historia y modernidad, consolidando a Cáceres como referente cultural en España.

El arquitecto ha sido elegido académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la Sección de Arquitectura, integrándose en una institución centenaria que promueve y reconoce las artes en España junto a otros creadores destacados como José Luis Temes en Música y Juan Uslé en Pintura.

La elección de Tuñón se produjo en una sesión extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2026, en la que fue presentada su candidatura por figuras de la Academia y de la arquitectura como Tomás Marco, Rafael Moneo y Luis Fernández‑Galiano, destacando su sobresaliente trayectoria profesional.

Trayectoria

Tuñón, nacido en Madrid en 1958, es catedrático en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y ha mantenido una intensa labor académica, impartiendo clases y conferencias en universidades tan prestigiosas como Harvard, Princeton o Lausanne.

Su carrera combina rigor académico y práctica arquitectónica; desde los años 90 fundó con Luis Moreno Mansilla el estudio Mansilla + Tuñón Arquitectos, responsable de obras relevantes como el MUSAC de León —galardonado con el Premio Mies van der Rohe— y proyectos culturales y públicos de impacto en España.

Huella en Cáceres

En la ciudad de Cáceres, Tuñón ha dejado una huella profunda: es autor del Hotel y Restaurante Atrio Relais & Châteaux, un proyecto que dialoga entre patrimonio histórico y arquitectura contemporánea, y del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, un edificio que fusiona pasado y presente urbano mediante un diseño cuidadosamente integrado con el entorno histórico.

El Museo Helga de Alvear, ampliación del centro que alberga la colección de arte contemporáneo de la galerista, se inauguró en 2021 con espacios pensados para enriquecer el tejido urbano y museístico de la ciudad, conectando el casco histórico —declarado Patrimonio de la Humanidad hace 40 años— con zonas contemporáneas.

Tuñón fue propuesto como candidato al Premio Nacional de Arquitectura 2022 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE), que valoró su “dilatada trayectoria profesional de enorme calidad” y su destacada obra en Extremadura, especialmente en Cáceres, donde varias de sus intervenciones han contribuido a revitalizar el paisaje urbano y cultural. Y lo recibió en Cáceres de manos de la entonces ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez.

Ese galardón, concedido por el MITMA y dotado con 60.000 euros, reconoce la coherencia, el dominio técnico y la vocación de servicio social de su arquitectura, aspectos que el jurado señaló como definitorios de su obra.

El ingreso de Tuñón en la Real Academia no solo pone de relieve su influencia en la arquitectura contemporánea española, sino que también refuerza la visibilidad cultural de Cáceres, donde su obra ha generado espacios que dialogan entre arte, ciudad e historia en un corpus que se refleja ahora (en parte) en una de las instituciones más relevantes del arte en España.