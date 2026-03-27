Tres nuevas vías rápidas para mejorar la conexión por carretera y combatir la despoblación en el norte de Extremadura

El Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU) ha reclamado al nuevo gobierno autonómico de PP y Vox la creación de tres vías rápidas en el norte de la región para mejorar el acceso a servicios públicos, impulsar la economía y combatir la despoblación. La propuesta se acordó en la reunión de la Comisión Permanente de la Alianza Territorial MSU-Norte celebrada en Plasencia, donde durante cuatro horas se analizaron las medidas del decálogo estratégico para el territorio. El objetivo, según el colectivo, es "coser el territorio" y garantizar una movilidad más segura entre municipios.

El MSU defiende que la Junta de Extremadura, con competencias exclusivas en carreteras autonómicas, debe priorizar la modernización de la red viaria, muchas de cuyas infraestructuras acumulan décadas sin mejoras significativas.

Carlos Gil

En este contexto, plantea la creación de tres vías rápidas —denominación técnica de vías para automóviles— que permitan conectar mejor el norte de Cáceres con servicios esenciales como el Hospital Virgen del Puerto, centros educativos o infraestructuras judiciales y administrativas.

Tres ejes viarios estratégicos

La primera actuación se centra en la EX-203 entre Plasencia y Ávila por La Vera, con un recorrido total de 82 kilómetros. El MSU propone iniciar el proyecto con un primer tramo de 34,4 kilómetros entre Plasencia y Jaraíz de la Vera, dividido en dos fases.

Cáceres y Portugal firman la Declaración de Oleiros para impulsar la autovía a Monfortinho y la conexión ferroviaria / Diputación de Cáceres

El segundo eje corresponde a la EX-208 entre Plasencia y Zorita, con 103 kilómetros. En este caso, se prioriza un primer tramo urbano en Plasencia y una conexión de 6,6 kilómetros hasta la autovía autonómica EX-A1. Esta actuación se considera clave para cerrar el anillo viario y facilitar el acceso a la futura estación de alta velocidad del norte extremeño, cuya ubicación está aún en estudio.

Galería | Así avanzan las obras de la futura autovía Cáceres-Badajoz /

El tercer proyecto plantea una vía rápida entre Plasencia y Pozuelo de Zarzón, con 33,9 kilómetros, comenzando con un tramo inicial de 28 kilómetros hasta Montehermoso.

Las tres actuaciones incluirían mejoras del trazado, arcenes amplios de entre 2 y 2,5 metros, carriles adicionales para vehículos lentos en pendientes y refuerzo de la señalización, según ha detallado el colectivo.

Una cuarta actuación en la CC-227

Además de las competencias autonómicas, el MSU ha solicitado a la Diputación de Cáceres la conversión en vía rápida de los 5 kilómetros de la CC-227 entre Plasencia y Malpartida de Plasencia, una carretera con elevada intensidad de tráfico diario.

Estado actual de las obras de la autovía A-58, que unirá Cáceres y Badajoz / Carlos Gil

La propuesta contempla ampliar los carriles lentos en ambos sentidos y mejorar la seguridad en un tramo clave para dos municipios que suman cerca de 45.000 habitantes. El objetivo es reforzar las sinergias económicas y sociales en el entorno de la capital del Jerte.

Conexión con Portugal y cita en Castelo Branco

El plan de infraestructuras incluye también la vertiente transfronteriza. El próximo 13 de abril se celebrará en Castelo Branco la cuarta reunión ibérica de la alianza, donde se abordarán medidas para impulsar la conexión entre la EX-A1 y la autovía portuguesa A-23 en Alcains.

Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

Esta infraestructura es considerada estratégica para mejorar la competitividad del norte de Extremadura y reforzar su posición en el eje ibérico.

Movilidad, economía y reto demográfico

Desde el MSU insisten en que estas actuaciones no solo responden a una mejora de la movilidad, sino que forman parte de una estrategia para fijar población en el medio rural.

El planteamiento pasa por facilitar que los ciudadanos puedan residir en municipios rurales o cabeceras de comarca y acceder con rapidez a empleo, servicios y oportunidades en el conjunto del territorio, en una región marcada por el envejecimiento y la dispersión poblacional.