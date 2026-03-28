Junta local de Gobierno
Cáceres asegura uno de sus eventos más masivos: prórroga para el Mercado Medieval de las Tres Culturas en 2026 y 2027
El Ayuntamiento de Cáceres prorroga el contrato del Mercado Medieval a Solo Artesanos, tras la anulación de la edición de 2025 por motivos meteorológicos
El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la prórroga del contrato de organización del Mercado Medieval de las Tres Culturas a la Asociación Solo Artesanos, que podrá celebrar las ediciones correspondientes a los años 2026 y 2027, tras la cancelación de la edición anterior por alerta meteorológica, según confirmó el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz.
Cancelación en 2025
La edición pasada del Mercado Medieval no se pudo celebrar debido a las inclemencias meteorológicas que afectaron a la ciudad y a Extremadura, una decisión adoptada por la Junta Local de Seguridad y respaldada por el alcalde, Rafael Mateos, con el objetivo de priorizar la seguridad de visitantes, comerciantes y artesanos.
Orgaz recordó que la cancelación se consideró una “causa de fuerza mayor”, lo que permite a Solo Artesanos mantener su derecho a organizar las próximas ediciones, según los informes jurídicos y la Secretaría General del Ayuntamiento.
Resolución judicial y continuidad del evento
El acuerdo con Solo Artesanos se enmarca en un contexto de resolución de litigios legales. En enero de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) desestimó el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia que daba la razón a Solo Artesanos, reconociendo su derecho a ser adjudicataria del contrato del Mercado Medieval. El consistorio ha elevado al Tribunal Supremo (TS) un recurso de casación.
La resolución judicial confirmó que la adjudicación inicial a la empresa Balconet, con un canon anual de 73.000 euros, fue anulada por considerarse contraria a derecho, garantizando así la continuidad de Solo Artesanos en la gestión del evento.
Orgaz subrayó que la prórroga asegura la celebración de un mercado que ha llegado a congregar a cientos de miles de personas durante sus tres jornadas, consolidándose como una cita cultural y turística de primer orden en Cáceres.
Además, la Junta Local de Gobierno aprobó la adhesión del Ayuntamiento a la candidatura de la Asociación Cultural Reyes Magos de Cáceres (AREMA) para la concesión de la Medalla de Extremadura 2026, dentro de las iniciativas culturales y patrimoniales promovidas por el consistorio.
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