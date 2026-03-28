Nuestro pasado
Cáceres conmemoró en 1936 la resistencia de Toledo y organizó milicias patrióticas en Valencia de Alcántara
Septiembre de aquel año quedó marcado por homenajes a actos heroicos del Alcázar y la movilización local bajo la dirección de Damián Estévez Juárez
En septiembre de 1936, la ciudad de Cáceres se sumó a las celebraciones populares organizadas con motivo de la conquista de Toledo, en un contexto marcado por la Guerra Civil española. Estos actos se plantearon como homenaje a la resistencia durante el asedio al Alcázar, destacando el relato de los hechos protagonizados por sus defensores, entre ellos el coronel Moscardó, cuya figura fue ensalzada en la narrativa de la época.
Organización de milicias y movilización local
En ese mismo periodo, el día 4 de septiembre, se organizaron milicias patrióticas en la localidad de Valencia de Alcántara, bajo la dirección de Damián Estévez Juárez, como parte de la movilización impulsada en distintos puntos del territorio. Estos acontecimientos reflejaron el clima político y social del momento, así como las iniciativas desarrolladas en el ámbito local durante los primeros meses del conflicto.
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- Rency, la joven venezolana que llegó a Cáceres sin recursos con su hijo y creó un imperio de peluquerías: 'Todo es gracias a Dios y a mi esfuerzo
- La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco
- La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar
- Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños