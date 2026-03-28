Cáceres conmemoró en 1936 la resistencia de Toledo y organizó milicias patrióticas en Valencia de Alcántara

En septiembre de 1936, la ciudad de Cáceres se sumó a las celebraciones populares organizadas con motivo de la conquista de Toledo, en un contexto marcado por la Guerra Civil española. Estos actos se plantearon como homenaje a la resistencia durante el asedio al Alcázar, destacando el relato de los hechos protagonizados por sus defensores, entre ellos el coronel Moscardó, cuya figura fue ensalzada en la narrativa de la época.

Organización de milicias y movilización local

En ese mismo periodo, el día 4 de septiembre, se organizaron milicias patrióticas en la localidad de Valencia de Alcántara, bajo la dirección de Damián Estévez Juárez, como parte de la movilización impulsada en distintos puntos del territorio. Estos acontecimientos reflejaron el clima político y social del momento, así como las iniciativas desarrolladas en el ámbito local durante los primeros meses del conflicto.