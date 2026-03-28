Cáceres acogerá la iniciativa 'El Prado en femenino' del Museo del Prado para reivindicar el papel de la mujer en el arte

El Museo del Prado llevará en noviembre al Museo de Cáceres su programa 'El Prado en femenino', una iniciativa con la que la pinacoteca madrileña busca descentralizar parte de su actividad y, al mismo tiempo, reivindicar el papel que distintas mujeres tuvieron en la formación, enriquecimiento y conservación de sus colecciones. Cáceres será una de las ocho ciudades españolas incluidas en esta primera edición de la gira, junto a A Coruña, Castellón, Málaga, Zaragoza, Vilanova i la Geltrú, Oviedo y Las Palmas.

El objetivo es visibilizar la aportación de mujeres en la historia del arte

La llegada del programa a la capital cacereña supone incorporar al calendario cultural de otoño una propuesta de gran peso dentro de la actividad del Prado. La institución madrileña, considerada una de las grandes pinacotecas internacionales, custodia una de las colecciones de pintura europea más importantes del mundo, con fondos esenciales de autores como Velázquez, Goya, Rubens, Tiziano, El Bosco o El Greco. Pero junto a ese relato más conocido, el museo lleva años impulsando líneas de investigación y divulgación destinadas a sacar a la luz la aportación de mujeres que actuaron como promotoras, coleccionistas, regentes o mediadoras culturales en la historia del arte.

Ese es precisamente el eje de 'El Prado en femenino', un itinerario y programa de investigación dirigido científicamente por la profesora Noelia García Pérez, que propone releer parte de la colección a través de 32 obras vinculadas a mujeres que promocionaron, inspiraron o ayudaron a consolidar algunos de los fondos más emblemáticos de la institución. El proyecto ya ha tenido desarrollo en Madrid en forma de itinerarios, publicaciones y materiales audiovisuales, y ahora sale fuera de la sede central con la intención de compartir ese conocimiento con otros museos e instituciones culturales del país.

En Cáceres, el programa recalará en un espacio especialmente simbólico. El Museo de Cáceres, dependiente de la Junta de Extremadura, ocupa la Casa de las Veletas y la Casa de los Caballos, en pleno casco histórico de la ciudad. Además, conserva su célebre aljibe andalusí, uno de los mejor conservados de la península, y una de las imágenes más reconocibles del patrimonio cacereño. A ello se suman sus colecciones de arqueología, etnografía y bellas artes, que lo convierten en una de las principales instituciones museísticas de Extremadura.

El Prado busca expandir su labor investigadora más allá de Madrid

La elección del Museo de Cáceres encaja además con el objetivo del Prado de reforzar la colaboración con instituciones culturales de distintos territorios y de acercar su labor investigadora a públicos que no siempre tienen un acceso directo a este tipo de actividades en Madrid. La iniciativa no se limita a trasladar una exposición en sentido clásico, sino que busca extender un discurso, una lectura y unos contenidos especializados sobre la presencia femenina en la historia del arte y en la propia construcción del museo.

La nueva gira se inscribe en una línea de trabajo más amplia del Prado, que en los últimos años ha dado mayor visibilidad a proyectos sobre mujeres tanto desde la historia del coleccionismo como desde la intrahistoria de la propia institución. En ese marco se sitúan no solo las distintas ediciones de 'El Prado en femenino', sino también fondos documentales y series divulgativas centradas en trabajadoras y colaboradoras del museo.

La parada cacereña permitirá así sumar a la oferta cultural de la ciudad una propuesta de alcance nacional y conectar dos instituciones patrimoniales de primer nivel como son el gran museo estatal y uno de los espacios museísticos más representativos de Extremadura. Para Cáceres, la cita de noviembre supondrá además una oportunidad para situarse dentro de un circuito cultural que quiere poner en primer plano un relato del arte menos transitado, pero cada vez más necesario: el de las mujeres que también ayudaron a escribir la historia de los museos.