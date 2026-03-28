Miguel Ángel Morales denuncia la falta de financiación suficiente para las administraciones locales en Cáceres

La Sala Europa del Complejo Cultural San Francisco, en Cáceres, ha sido la sede este viernes de la jornada 'La inadecuación de la normativa de estabilidad presupuestaria a la realidad de las haciendas locales'. El encuentro ha sido organizado por la Diputación de Cáceres junto a la Fundación Democracia y Gobierno Local para analizar uno de los asuntos que más preocupa al municipalismo: la falta de adecuación entre las reglas fiscales vigentes y la realidad diaria de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.

La inauguración,a cargo del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; del presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; y del director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán Galán, ha arrancado en torno a las 9:30 horas de la mañana. Los tres abren una jornada que reúne a responsables institucionales, juristas, interventores y técnicos con la intención de reflexionar sobre el margen real de actuación de las administraciones locales y sobre los límites que impone el actual marco presupuestario.

En esta apertura, Cabañero ha reclamado la aprobación de un "Estatuto local" que tenga en cuenta las singularidades de las entidades locales. En ese marco, ha aludido a herramientas como el Estatuto Básico de Municipios de Menor Población, anunciado hace años y todavía sin desarrollar. A partir de ella insiste en la idea de que "no se pueden aplicar las mismas normas a territorios que afrontan realidades y problemas distintos".

Las administraciones locales no disponen de libertad para gestionar sus recursos

Morales aprovecha su intervención para volver a poner el foco en una de las reclamaciones que más se repiten en el ámbito local, que es la falta de una financiación suficiente para responder a las competencias y servicios que asumen los gobiernos más cercanos al ciudadano. A su juicio, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades están siendo tratados de forma desigual respecto al Estado y a las comunidades autónomas, pese a ser, en muchos casos, las administraciones que atienden con más rapidez y más proximidad los problemas cotidianos de la población.

El presidente provincial sostiene que la administración local está dando una respuesta cada vez mayor en el territorio, pero "sin contar con una financiación ajustada a esa realidad". En su análisis, esa desproporción genera una situación cada vez más complicada para los ayuntamientos y para el conjunto del mundo local, que se ve obligado a "asumir nuevas demandas sin disponer siempre de recursos suficientes ni de libertad plena para gestionarlos".

En ese contexto, Morales señala directamente al marco normativo consolidado a partir de la legislación aprobada en 2012 en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera. Considera que esas reglas se han aplicado con una dureza especial a la administración local. Mientras el Estado y las comunidades autónomas pueden convivir con déficit o deuda, afirma, los gobiernos locales están "sujetos a una disciplina mucho más severa, incluso cuando presentan remanentes o superávit".

Una de las críticas más claras del presidente de la Diputación se dirige precisamente a la imposibilidad de utilizar con normalidad esos recursos acumulados. Según expone, muchos ayuntamientos y diputaciones "no pueden invertir libremente el dinero del que disponen", una limitación que les impide responder a necesidades reales del territorio aun cuando existe capacidad económica para hacerlo.

Esta jornada busca lograr que una financiación más adecuada en el ámbito local

La jornada se articula después en torno a varias ponencias técnicas. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno González, aborda los fundamentos jurídicos de la estabilidad presupuestaria en el ámbito local y las posibles vías de reformulación. A continuación, el interventor general de la Diputación de Badajoz, Ángel Díaz Mancha, analiza el destino del superávit presupuestario y el uso del remanente de tesorería para gastos generales. Completa este primer bloque el oficial mayor de la Diputación de León, José Manuel Martínez Fernández, con una exposición centrada en la financiación de las entidades locales y, de forma particular, de las diputaciones provinciales.

En la misma línea se pronuncia Alfredo Galán Galán, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y director de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Galán defiende la necesidad de cambiar la regulación de las llamadas reglas fiscales para que los gobiernos locales puedan disponer con mayor libertad de sus propios recursos. A su juicio, "si existe voluntad política y el acuerdo necesario, ese cambio no solo es posible, sino imprescindible".

Galán sostiene que mejorar la financiación local y reforzar la capacidad de actuación de ayuntamientos y diputaciones es el verdadero eje de la jornada. En su planteamiento, las reglas fiscales actuales siguen respondiendo a un contexto de crisis económica y contención del gasto, pero quienes más salen perjudicados de ese diseño son precisamente los gobiernos locales. Aunque un ayuntamiento o una diputación gestionen bien y tengan dinero disponible, señala, la normativa vigente "limita su capacidad de gastarlo", algo que no sucede con la misma intensidad en otros niveles de la administración.

La reforma económica de los gobiernos locales mejoraría la calidad de vida de los vecinos

Esa asimetría entre administraciones es, para Galán, uno de los grandes problemas de fondo. En su opinión, el Estado y las comunidades autónomas cuentan con un margen de maniobra del que carecen ayuntamientos y diputaciones. Y eso resulta especialmente llamativo, añade, si se tiene en cuenta que la administración local, en conjunto, ha demostrado una gestión eficiente de sus recursos.

Después de una pausa, el encuentro retoma su actividad con una mesa redonda moderada por el secretario general de la Diputación de Cáceres, Álvaro Casas Avilés, centrada en las reglas fiscales de 2026, la elaboración de planes económico-financieros y el efecto que estas obligaciones tienen sobre la gestión diaria de las entidades locales.

En el debate participan Pilar Ortega Jiménez, presidenta del Consejo General de COSITAL; Fernando López Salazar, director del Área de Presidencia y Hacienda de la Diputación de Cáceres; Mónica Legaspi Díaz, interventora general de la Diputación de Ourense; y David de Barros Diestre, jefe del servicio de gestión presupuestaria del Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz. El encuentro se cierra con la intervención de la vicepresidenta y diputada de Hacienda, Isabel Ruiz Correyero, y del gerente de la Fundación, José Luis Moreno Torres.

El debate que se plantea en Cáceres no se queda, en todo caso, en el plano técnico. Tanto Morales como Galán insisten en la idea común de que mejorar la financiación de los gobiernos locales repercute directamente en la calidad de vida de los vecinos. Porque detrás de las reglas fiscales, del superávit o de los remanentes no hay solo cifras, sino capacidad real para prestar servicios, atender urgencias e invertir en lo que cada municipio necesita.