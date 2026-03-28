Cáceres: pinchos con cada consumición a los pies de la fuente de Carlos Buigas

La antigua Escuela de Magisterio, de estilo racionalista (1932-1935), y la Subdelegación del Gobierno son indudablemente los edificios más emblemáticos de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres. El primero no fue destinado a su fin educativo hasta unos años después de la guerra civil, ya que se utilizó como hospital de heridos de guerra. El centro, a partir de entonces, ha ido recibiendo diversos nombres: Escuelas Normales, Escuela Normal de Magisterio y Escuela de Magisterio, hasta transformarse en la Facultad de Formación del Profesorado en el año 1999, momento en que fue trasladado al campus universitario.

La Escuela Normal se había inaugurado en septiembre de 1842, un centro exclusivamente masculino, y tuvo diferentes emplazamientos, siempre precarios, como el Colegio de Jesuitas o un edificio de la calle Amargura, perteneciente a la diputación cacereña, hasta instalarse finalmente en el edificio que nos ocupa. La Escuela Normal de Maestras no comenzaría hasta 14 años después de crearse la de maestros, y se ubicó en la calle Tiendas. Actualmente, en el edificio construido en unos terrenos que el cacereño Fernando Valhondo cedió gratuitamente al ayuntamiento, solo y exclusivamente por su finalidad educativa y porque era su amigo del entonces alcalde Antonio Canales quien lo solicitaba, hoy se encuentra el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura y el Espacio Uex. A su lado, y como anexo, el Colegio Prácticas, uno de los pocos que quedan en el centro de la capital.

El segundo es el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, que fue originalmente construido como la sede del Gobierno Civil hace más de 80 años. Representa una estructura de administración estatal centralizada en la ciudad, convirtiéndose posteriormente en la actual Subdelegación. El inmueble es una pieza clave en la arquitectura administrativa del Ensanche cacereño. Destaca por su importancia institucional y su diseño integrado en el tejido urbano exterior al conjunto histórico. Su origen funcional se remonta a los gobernadores civiles establecidos tras la Constitución de Cádiz de 1812.

Ambos están en el segundo tramo de la avenida que este periódico recorre hoy y que enlaza precisamente la Escuela de Magisterio con la Fuente Luminosa. En medio, el bulevar donde queda el quiosco de prensa, desgraciadamente cerrado hace años. El recorrido nos lleva por la acera de los pares y parte del número 12, donde se encuentra la oficina de Servicios Públicos de UGT en Extremadura, el Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Zurich Seguros, la consulta del médico Jesús Martín Borregón y, al lado, una sede de Unicaja.

Virgen de la Montaña es una avenida de letrados, no en vano acoge en el número 6 la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres. Por sus bloques, como el del número 10, se reparten los despachos del abogado Fernando Rodríguez Rosado y de Ligero y Carrasco, que llevan Daniel Ligero y Beatriz Carrasco, y que es un despacho colaborador con Fernando Rodríguez Rosado. Se dedican al derecho civil, de familia, laboral, seguridad social, penal y animal.

La oficina de Helvetia Seguros o el restaurante Malaje también dan forma a esta vía, donde comparten negocio María del Carmen Domínguez Sánchez, que es mediadora de seguros titulada, la Academia La Montaña, y Tello y Ramos Asesores, que son abogados consultores de empresas. También está la clínica radiológica del doctor Arribas, MovieRecord Cine y el gabinete psicológico de José Pérez Rodríguez e Irene Serradilla Rolo, que están especializados en la terapia individual, la infanto-juvenil, la familiar, la de familia y la de pareja. No falta una academia de estudiantes con un lema prácticamente irresistible: "Convierte ese suspenso en un 10. Resultados reales, sin excusas".

En Virgen de la Montaña también opera Pablo Guillén Caro, habilitado de clases pasivas del Estado, la asesoría fiscal, laboral y contable Gestoría Amberes, de Eladio Conejero, la abogada María José González Fernández, el odontólogo José Miguel Delgado, Abla Servicios Integrales, Amnistía Internacional, el letrado Francisco Elías Rodríguez Plaza, y Group, una ETT dedicada a la selección de personal y formación.

Disponen igualmente de estudio de arquitectura Montaña Luengo Rodríguez y el perito Pablo Espada Bueno, y el Centro de Fisioterapia de Piedad Asuar Cuadrado. No falta Entredos, que es un estudio nupcial, y la farmacia de 12 horas de Muñoz Pereira, junto al edificio de fachada histórica que se conserva al lado del Chalet de los Málaga, y era propiedad de la Caja de Ahorros de Extremadura.

La Fuente Luminosa

Toca cruzar hacia la acera de los impares, con vistas a la Fuente Luminosa, que fue inaugurada el 28 de junio de 1965 como un punto moderno de luz y agua. Diseñada bajo la influencia de Carlos Buigas (autor de las fuentes de Montjuïc en Barcelona), sustituyó al busto de Muñoz Chaves. Actualmente es un símbolo central de la ciudad, restaurada en 1992.

Precisamente en esa esquina con la Avenida de España nos encontramos con Carlo's Joyeros y la tienda de Movistar. Emblemática es la galería comercial donde estuvo el Cinema Norba, que se inauguró el 1 de febrero de 1934, en un solar que hacía esquina con la actual Virgen de la Montaña. Su puesta en marcha favoreció la difusión del cinematógrafo, en una ciudad escasa de salas para tal fin. Denominado Pasaje Norba, en su interior acoge hoy firmas como el estudio de la diseñadora Águeda de la C, una escuela de chino de nombre La Londinense, un párking por meses, Vodafone, la Escuela de Danza Sbelta o la tienda Muscula T.

Fotogalería | Segundo tramo de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En ese pasaje está Soguiba, que es una oenegé de Cooperación al Desarrollo con sede en Cáceres, fundada en 2001 para luchar contra la pobreza, centrada en proyectos educativos y de desarrollo en Guinea-Bisáu. En Cáceres, gestiona el "Espacio Solidario Anúmbara", un lugar de comercio justo, voluntariado y sensibilización sobre Derechos Humanos y ODS. Igualmente se cita el Café-Restaurante Alborada, Cantarina Karaoke, el Estudio de Novo Arquitectura de José David Cid Duque, el Taller de Arquitectura de Juan Amarilla, el doctor de medicina interna Juan del Arco o Consultores de Gestión Integrada de Montaña Jiménez Sosa y Teresa Pizarro Loro. Otras firmas son Eurogés, Ligero y Carrasco Abogados (a cargo de Daniel Ligero y Beatriz Carrasco), la abogada Isabel González Fernández, La Suite Room y, para hacer un receso, nada mejor que el Café Kumara.

Referente gastronómico

El café bar Zeppelin es otro de los emblemas culinarios de la avenida, de donde siempre sales comido y donde puedes elegir los pinchos con cada consumición: de la mítica tostada de lomo con pimiento o beicon, carne con tomate, ensaladilla rusa, pollo al ajillo... a la espectacular fajita que deja sin palabras. Tiene terraza en el bulevar, que es una maravilla, siempre llena de público y más ahora, en esta bulliciosa primavera. En el marco gastronómico hay que citar igualmente a Los Plebes, donde todos los jueves hay tacos por 1,50, cañas a 1 euro, jarras pequeñas a 2 y grandes a 2,50, Los Montaditos, donde hay jarras a 1,50 todos los días, La Guinda, que es una pastelería artesana de dulce y de salado, y la pastelería Chefalia.

Eso sí, el local que albergó una tienda de muebles de cocina permanece cerrado, igual que la tradicional Librería Figueroa. Al lado, a la altura del número 3, Prodemsa, que se dedica a la promoción y asesoramiento de empresas de la Asesoría Solís Asociados (un despacho de abogados en Madrid y Cáceres), Kativi Abogados, Óptica Barrau, Laserum y los abogados Javier Sánchez Recuero, Elena Sánchez Recuero, María José Bermejo Sánchez y Francisco Elías Rodríguez Plaza.

Muface, Maison Mina (inspirados en las raíces familiares y confeccionados cuidadosamente a mano en España, con diseños que resaltan la belleza natural con exclusividad y sofisticación y que elaboran colecciones prêt-à-porter), la academia Mortimer English Club, y la multitienda La Tahona de la Montaña (donde venden jalea real fresca) son otros negocios que sumar a la lista. Igual que los negocios de belleza y peluquería de Johnny García y Estefanía Tirado, con su 'TM Beauty Studio'. El paseo concluye en el Bazar Nuevo Pekín que, por cierto, está en liquidación por reforma. Hay maletas por 23,99 euros, que tienen un 20% de descuento. Y ahora que llega la época de la playa, chanclas por 5,20.