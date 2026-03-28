Cáceres sin barreras con el servicio de acompañamiento gratuito para personas mayores en Semana Santa

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), ha puesto en marcha un servicio gratuito de acompañamiento dirigido a personas mayores dependientes con dificultades de movilidad, con el objetivo de que puedan seguir las procesiones en condiciones de seguridad y accesibilidad.

Iniciativa novedosa

La concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, ha destacado que se trata de una iniciativa novedosa que permitirá a estos colectivos disfrutar de la Semana Santa, “uno de los eventos más importantes del calendario cultural, turístico y económico de la ciudad”.

El servicio contará con personal cualificado presente en todas las procesiones, que acompañará a los usuarios desde un punto de encuentro previamente establecido hasta ubicaciones accesibles desde las que podrán seguir los desfiles con comodidad.

Para acceder a este acompañamiento, las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos habilitados donde se registrará la solicitud y se realizará una breve entrevista para adaptar el servicio a las necesidades de cada usuario, según informan desde el consistorio cacereño.

Punto de atención

Además, se habilitará un punto de atención in situ durante las procesiones, ubicado al inicio de la calle San Antón, desde el que los profesionales podrán atender y desplazarse para prestar apoyo personalizado, incluso sin cita previa.

Solís ha resaltado que esta iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno municipal, como la nueva aplicación móvil que permite el seguimiento en tiempo real de las procesiones, reforzando la participación y el disfrute de todos los cacereños y visitantes.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Cáceres busca garantizar que la Semana Santa “sea plenamente inclusiva y accesible, promoviendo que las personas mayores dependientes puedan vivir la experiencia de las procesiones con seguridad y comodidad”.