Qué hacer en Cáceres este sábado: cuentacuentos infantil, taller de carboncillo y tributo a 'El Canto del Loco'

Opciones diversas en la ciudad.

Dámaris Camarero acerca la magia de la lectura infantil con un cuentacuentos gratuito

Este sábado, a partir de las 14.00 horas, se celebrará un cuentacuentos de la mano de la autora Dámaris Camarero, quien presentará su obra Yuki 2: Aventura en la isla. La actividad está especialmente dirigida a niños y niñas a partir de 3 años, ofreciendo una propuesta lúdica y educativa que fomenta valores fundamentales como la empatía, el respeto y la independencia.

La iniciativa pone en valor la importancia de la lectura desde edades tempranas, no solo como herramienta de aprendizaje, sino también como vía para estimular la imaginación, el desarrollo emocional y la capacidad de comprensión del entorno. A través de historias como la de Yuki, los más pequeños pueden identificarse con los personajes y aprender de manera amena y significativa.

Tras el cuentacuentos, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a la autora en persona, ya que firmará ejemplares de su libro y se hará fotografías con quienes lo deseen, generando así un espacio cercano entre creadora y público. La entrada será gratuita, lo que convierte esta actividad en una excelente ocasión para disfrutar en familia y acercar a los más pequeños al hábito de la lectura.

Taller de dibujo con carboncillo para todos los niveles

Este sábado a las 11.00 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo será escenario de un taller de dibujo centrado en la técnica del carboncillo bajo el título El gabinete de las técnicas clásicas: el carboncillo. La actividad estará impartida por Sara Herrera Galea, ilustradora, diseñadora gráfica y directora de Red Creativa Espacio.

El taller ofrecerá una aproximación completa a esta técnica artística, comenzando con una breve introducción histórica y teórica, seguida de una explicación práctica sobre el uso del material y sus posibilidades expresivas. Posteriormente, los participantes realizarán ejercicios de dibujo a carboncillo tomando como referencia distintas obras o elementos del propio palacio, trabajando aspectos como la luz, el volumen y la atmósfera, característicos de esta disciplina. La sesión está diseñada para adaptarse a distintos niveles, con atención personalizada que permitirá tanto a principiantes como a personas con experiencia disfrutar y perfeccionar su técnica. Con una duración de dos horas y media, el taller contará con un grupo reducido de 15 plazas y está dirigido a adultos y jóvenes a partir de 12 años.

Un viaje a los 2000: Cáceres acoge un tributo a El Canto del Loco

Cáceres acogerá este sábado, 28 de marzo, el concierto El Loco que Canta, un tributo a una de las bandas más emblemáticas del pop español, El Canto del Loco. La cita tendrá lugar en Casa Palacchio, un espacio habitual para la música en directo y eventos culturales en la ciudad.

El espectáculo propone un recorrido por los grandes éxitos del grupo, desde sus primeras canciones hasta los temas más coreados por el público, en un directo fiel y lleno de energía. La actuación está pensada para ofrecer una experiencia cercana, en la que los asistentes podrán cantar, recordar y disfrutar de un repertorio que marcó a toda una generación. Con un formato íntimo y participativo, el concierto busca conectar con el público a través de la nostalgia y la música en vivo. Las entradas pueden consultarse directamente con el local.