Canal de Isabel II dispara su inversión en Cáceres en 2025 con la mayor renovación de red del último lustro

El año 2025 deja en Cáceres una fotografía clara del esfuerzo inversor realizado por Canal de Isabel II. La compañía destinó 4.907.090 euros a actuaciones en la ciudad, una cifra que no solo la sitúa como la anualidad de mayor inversión de los últimos cinco años, sino que concentra por sí sola cerca de dos tercios del total movilizado en ese periodo, que asciende a 7.707.108 euros. El dato refleja un salto muy notable respecto a ejercicios anteriores y convierte a 2025 en el gran año de la renovación de infraestructuras hidráulicas en la capital cacereña.

Ese impulso económico se traduce en actuaciones concretas sobre la red. A lo largo del año se renovaron 5.300 metros de tuberías de abastecimiento y otros 1.570 metros de saneamiento. La intervención de mayor envergadura en abastecimiento se llevó a cabo en Ronda de San Francisco, con 1.000 metros, mientras que en saneamiento destacó la calle Argentina, con 198 metros. Las obras se repartieron por distintos puntos de la ciudad, desde el entorno de Maluquer, Gil Cordero o avenida de España hasta zonas como Aldea Moret, San Francisco, Plaza Marrón o Mejostilla, dibujando una actuación extensa y repartida por varios barrios.

Cifras de explotación

Las cifras de explotación del servicio también dejan ver la dimensión de la actividad desarrollada durante el año. En 2025 se trataron 10.123.370 metros cúbicos de agua, un 2,72% más que la media de los últimos diez años. Agosto fue el mes de mayor demanda, con 1.060.361 metros cúbicos, frente a febrero, que registró el menor consumo con 683.591. El propio documento ofrece una imagen muy gráfica de esa magnitud: una plaza de toros de Cáceres llena hasta arriba equivaldría al consumo de la ciudad en un día de verano, y en un año el consumo total alcanzaría el equivalente a 295 plazas llenas.

Junto a la inversión y al consumo, el balance anual muestra también la intensidad del trabajo diario de mantenimiento. Durante 2025 se resolvieron 1.900 incidencias, con una media superior a cinco al día. Entre las más frecuentes figuran las averías mecánicas, con 390 casos, las eléctricas, con 205, las de obra civil, con 99, las roturas en el conjunto de medida incluido el contador, con 148, y las roturas en tuberías generales, con 80, que son además las más visibles para los ciudadanos al producirse en la vía pública.

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Medio ambiente

El balance incorpora además una vertiente ambiental y de gestión de residuos. En la depuración de agua residual se produjeron y gestionaron 30.000 toneladas húmedas de fangos, lo que equivale a 316 kilos por habitante al año. A ello se suma la evolución del parque móvil vinculado al servicio, donde el 28% de los vehículos son eléctricos y un 6% híbridos. Son datos que completan una radiografía de 2025 marcada por la inversión, la renovación de infraestructuras y la elevada exigencia operativa del ciclo integral del agua en Cáceres.

Canal de Isabel II en Cáceres / EL PERIÓDICO