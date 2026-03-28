El Colegio de Abogados de Cáceres destaca el relevo generacional y la importancia de la formación en su acto institucional de la patrona

La abogacía cacereña ha vuelto a mirarse en el espejo de su propia trayectoria para reivindicar oficio, compromiso y continuidad. El Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres (ICAC) ha conmemorado este viernes la festividad de su patrona, Nuestra Señora de la Anunciación, con un acto institucional celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, en una jornada que ha combinado reconocimiento a la experiencia, apertura a nuevas incorporaciones y defensa del papel social de la profesión en la provincia.

La cita ha reunido a representantes del ámbito jurídico, académico e institucional, con el presidente del Colegio, Carlos Alberto Montero Juanes, al frente junto a distintas autoridades. Entre ellas han asistido el concejal de Turismo, Ángel Orgaz y la concejala de Festejos y Juventud, Soledad Carrasco.

25 años de ejercicio

Uno de los momentos centrales ha sido la entrega de diplomas de honor a los veinte letrados que han cumplido 25 años de ejercicio profesional. La Junta de Gobierno, en su reunión del pasado 9 de febrero, acordó por unanimidad conceder esta distinción a varios abogados y abogadas de la provincia, en reconocimiento a su dedicación continuada a la profesión.

Este reconocimiento a un cuarto de siglo de ejercicio profesional refleja el peso de la experiencia dentro de la abogacía cacereña, marcada por trayectorias prolongadas y por una presencia constante en los distintos ámbitos de la vida jurídica de la provincia.

Relevo generacional

La ceremonia también ha servido para dar la bienvenida a un nuevo colegiado, David Maeso Masa, que ha protagonizado el solemne juramento previo al inicio de su actividad profesional, comprometiéndose a ejercer con independencia, lealtad y respeto a las normas deontológicas. Asimismo, se han entregado certificados conmemorativos a varios colegiados de reciente incorporación, en un gesto que simboliza la entrada de nuevas generaciones en la profesión.

La jornada también ha incluido el reconocimiento a los alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía (promoción 2024-2026), reforzando la conexión entre la formación académica y el ejercicio profesional. Con ello, el Colegio ha querido destacar la importancia del relevo generacional y la continuidad de una profesión que combina tradición, vocación de servicio público y adaptación a los nuevos retos jurídicos y sociales.