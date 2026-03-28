El doctor Yelida Oyola 'Yeli' celebra su 60 cumpleaños con una gran fiesta de dos días en Cáceres

No todos los días un exfutbolista se descalza las botas para dedicarse a la medicina estética. Yelidá José Oyola, conocido como Yeli en su etapa deportiva, fue delantero del Cacereño en dos etapas. Fue goleador del ascenso a Segunda B y el ariete del equipo que en 1998 se proclamó campeón del grupo I y se quedó a un paso de subir a Segunda División. "Perdoné ocho millones de pesetas al Numancia para venir al Cacereño. Aquí vi la parte bonita y la fea del deporte y ambas me hicieron crecer. Soy un producto de lo que fui como futbolista", recordó en una entrevista con este periódico al rememorar aquella etapa.

Años después, su nombre sigue sonando en Cáceres, pero ya lejos del estadio. Es el director médico y fundador de Clínicas Revitae, red especializada en medicina estética avanzada, cirugía estética, tratamientos regenerativos y, especialmente, en el abordaje de varices y problemas venosos. La clínica se ha promocionado por el desarrollo de la llamada Fleboterapia Regenerativa o Fleboterapia Tridimensional Regenerativa, técnica propia que, según la información difundida por el centro, busca regenerar el sistema venoso sin eliminar las venas y mejorar tanto la sintomatología como la apariencia estética. Con más de dos décadas de experiencia en medicina estética, Oyola ha construido una segunda carrera profesional que poco tiene que ver con los goles, pero que también se apoya en la constancia y la disciplina.

Yeli está estos días de enhorabuena. El pasado jueves cumplió 60 años y este viernes y este sábado lo está celebrando (dos días consecutivos) con amigos y familiares en una gran fiesta. Ayer, desde las 13.30 se celebraba la primera cita, tanto para los invitados foráneos como para los invitados extremeños. Su compadre Eduardo 'Tibu' y Carmen, en el Restaurante Durantres, en la plaza del Doctor Durán junto a la de San Juan, deleitaron a los invitados con delicias de la gastronomía extremeñas, mientras disfrutaron en directo de las actuaciones musicales a cargo del dúo Acoustics Roots.

El doctor Oyola celebra su 60 cumpleaños con una gran fiesta en Cáceres. / Jorge Valiente

Solo para los más jóvenes, nuestros milenials, organizó a partir de las ocho de la tarde una fiesta con D'js en la sala La Escondida, situada en la calle Donoso Cortés, junto a la de Pizarra, y que está ya posicionada como uno de los mejores locales de ocio de la ciudad.

Y es que cumplir 60 años es una etapa de profunda reflexión que combina gratitud por la experiencia vivida con la libertad de iniciar un nuevo capítulo enfocado en el disfrute y la calma. Se celebra la resiliencia, el amor propio, la consolidación personal y la oportunidad de vivir el presente sin las urgencias del pasado. Llegar a los 60 es un privilegio que permite mirar atrás con orgullo por los logros y aprendizajes. Porque cumplir 60 ya no provoca el mismo vértigo que hace unas décadas. Hoy esa cifra convive con agendas llenas, proyectos nuevos y una energía que poco tiene que ver con la idea clásica de "hacerse mayor". No es solo una percepción social: la ciencia lleva tiempo cuestionando que exista una edad concreta en la que empieza la vejez.

La vida a los 60 es una prolongacion de los 40 y 50. La única diferencia es que eres mas sabio, tienes mas experiencias. Y por supuesto, sí, se puede ser muy atractivo a los 60 años y más. La atracción en esta etapa evoluciona hacia la confianza, el estilo personal, el cuidado constante de la piel y el bienestar emocional, más allá de la juventud física. La seguridad, la madurez emocional y el autocuidado son factores clave que mantienen el atractivo.

Cocineros ibicencos

Por estos y por muchos más motivos, Yeli ha querido hacer de su cumpleaños un homenaje hacia sí mismo y hacia los que le quieren. De modo que este sábado sigue la fiesta de cumpleaños en la finca de Valdesalor con la temática 'Curro Jiménez, la España de 1800'. La comida corre a cargo de los cocineros ibicencos Juanito de la Sirena y Joan Guillamó, a quienes los invitados podrán observar en directo, cocinando una una paella ibicenca qué marcará para siempre.

También podrán ver en directo el asado simultáneo de 10 corderos extremeños. Tras la tarta de cumpleaños, una magnífica fuente de chocolate. La merienda-cena tendrá como protagonista al influencer gastronómico José María Magic March. Durante la fiesta se contará igualmente con las actuaciones de los grupos El Quinto Elemento y la artista Zaira. Por todo lo alto, que los 60, y los de Yeli más, bien lo merecen.