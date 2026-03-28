La Procesión del Silencio de Cáceres renueva su imagen con un tratamiento floral inédito en sus pasos este Domingo de Ramos

La Procesión del Silencio vuelve a tomar este Domingo de Ramos las calles de Cáceres, pero en esta edición lo hace con una novedad que marca de forma clara su imagen: el tratamiento floral de sus pasos. La salida corre a cargo de la Pontificia y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia, desde la iglesia de Santiago el Mayor a las 19.00 horas, dentro de una de las citas más sobrias y reconocibles del arranque de la Semana Santa cacereña.

Un recorrido por la Cofradía del Nazareno, la más antigua de Cáceres / Pablo Parra

Este año, el cambio más visible está en el paso de El Señor Camino del Calvario, que presenta un exorno muy alejado de composiciones más convencionales. La base se concibe con una estética de aire desértico, mediante arpilleras y telas de aspecto antiguo que evocan terreno seco y áspero. Sobre esa estructura se dispone una vegetación muy medida, con tuya, statice en tono morado claro, delicadas flores de paniculata y toques de hiedra natural. El conjunto busca acentuar la sensación de dureza del camino, de soledad y de penitencia, y convierte al paso en una escena visualmente más contenida, más simbólica y, sobre todo, diferente a la de otros años.

La elección no es menor. En una procesión donde el recogimiento pesa tanto como la puesta en escena, el exorno floral deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en parte del mensaje. En el Camino del Calvario, esa nueva composición refuerza el sentido dramático del paso y subraya la dimensión de tránsito, fatiga y desamparo que sugiere la escena del Cristo caído con la Verónica. El resultado no busca exuberancia, sino una belleza más seca, más austera y más acorde con el tono de la tarde.

El estilo árido del Camino del Calvario contrasta con el aspecto elegante de la Virgen

También cambia de forma visible la presentación de Nuestra Señora de la Misericordia. La imagen viste este año en tonos blanco y dorado y sale con palio rojo, una combinación que condiciona de manera directa la elección floral. Predominan los claveles blancos y las rosas blancas, con pequeñas aportaciones de rosa muy suave para acompañar el conjunto sin romper su armonía. Frente al aire terroso del Camino del Calvario, el paso de la Virgen opta por una línea más clara, luminosa y elegante. La novedad está precisamente en ese contraste: dos lenguajes florales distintos, pero perfectamente pensados para dialogar entre sí dentro del mismo cortejo.

La Procesión del Silencio mantiene así su esencia, pero renueva claramente su lectura visual. La cofradía del Nazareno, una de las históricas de la ciudad, arrastra una trayectoria que se remonta a 1464, cuando nace con la advocación de Nuestra Señora de la Misericordia. Más tarde, en 1609, incorpora la imagen de Jesús Nazareno y consolida una identidad que la convierte en una de las grandes referencias de la Semana Santa cacereña. Hoy mantiene esta salida del Domingo de Ramos y la popular procesión de la Madrugada del Viernes Santo como dos de sus citas centrales.

Jorge Valiente

La procesión recorrerá este domingo algunos de los principales enclaves del centro histórico y comercial de la ciudad, con salida desde Santiago y paso por calles y plazas como Godoy, Zapatería, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, Gran Vía, San Juan, Pintores, General Ezponda, Santo Domingo, Andrada, Ríos Verdes, Margallo y Sancti Espíritu, antes de regresar nuevamente al templo de origen. Sobre ese itinerario, la renovación floral aporta este año un motivo añadido para detener la mirada. No cambia el espíritu de la procesión, pero sí la forma en la que se presenta ante el público.

En una Semana Santa donde la tradición pesa con fuerza, la Procesión del Silencio demuestra que también hay espacio para la renovación a través del detalle. Y este año ese detalle está, sobre todo, en las flores: en un Calvario de aire árido y penitencial, y en una Misericordia vestida de blanco que busca una belleza más limpia, más serena y distinta a la de otras ediciones.