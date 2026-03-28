Fondos europeos y colaboración institucional: así se financiarían las tres vías rápidas del despoblado norte de Cáceres

La provincia de Cáceres podría encarar un nuevo plan de infraestructuras viarias cuyo objetivo es mejorar la conectividad de sus comarcas del norte, impulsar el turismo y combatir la despoblación mediante nuevas vías rápidas y la modernización de carreteras existentes. Las nuevas vías rápidas proyectadas permitirían reducir tiempos de desplazamiento entre núcleos rurales y cabeceras comarcales, algo clave en territorios con dispersión poblacional. Según fuentes técnicas del proyecto, el objetivo es garantizar accesos más seguros a servicios básicos como sanidad, educación o empleo.

Además, se prevé una mejora de la seguridad vial, especialmente en tramos con alta siniestralidad o condiciones orográficas complejas, habituales en zonas como Las Hurdes o la Sierra de Gata. También se facilitará el transporte de productos agrícolas y ganaderos, un factor relevante para la economía local.

Mapa propuesto por MSU Norte Extremadura. / Cedida a El Periódico

El modelo planteado por el Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU) contempla una financiación mixta, combinando fondos europeos —principalmente vinculados a cohesión territorial— con aportaciones del Estado y la Junta de Extremadura.

Fuentes del proyecto han señalado que "la clave será coordinar distintas líneas de financiación para garantizar la viabilidad sin sobrecargar las arcas autonómicas". También se estudia la implicación de diputaciones provinciales en actuaciones concretas.

Impacto en el turismo del norte de Extremadura

La modernización de carreteras podría tener un efecto directo en el turismo rural. Comarcas como el Valle del Jerte, La Vera o Las Hurdes dependen en gran medida de la accesibilidad.

Una red viaria más eficiente facilitaría la llegada de visitantes durante campañas clave como la floración del cerezo o el verano, reduciendo tiempos desde grandes ciudades y mejorando la experiencia del viajero. El sector turístico considera que una mejor conectividad puede alargar estancias y aumentar el gasto medio.

El plan no se limita a las carreteras. Incluye actuaciones complementarias como el refuerzo de transporte público, incentivos a la actividad económica y mejora de la conectividad digital.

Estas medidas buscan crear un entorno más atractivo para fijar población. "Las infraestructuras son condición necesaria, pero no suficiente", apuntan fuentes implicadas, que insisten en un enfoque integral.

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Uno de los aspectos destacados es la apertura de procesos participativos. Ayuntamientos, asociaciones vecinales y colectivos empresariales están siendo consultados para definir prioridades.

Este modelo pretende evitar errores del pasado y adaptar los trazados a las necesidades reales del territorio, especialmente en zonas con condicionantes ambientales o de propiedad del suelo.

El cronograma contempla una ejecución por fases hasta 2030, con los primeros proyectos en fase de redacción y evaluación ambiental.

Las actuaciones prioritarias podrían licitarse en los próximos dos años, aunque los plazos dependerán de la disponibilidad de financiación y de los trámites administrativos.

Las obras estarán supervisadas por varios organismos: el Ministerio de Transportes, la Junta de Extremadura y, en determinados casos, la Confederación Hidrográfica del Tajo si afectan a cauces o zonas protegidas.

También se prevé control ambiental en áreas incluidas en la Red Natura 2000, una circunstancia frecuente en la provincia cacereña.

Referentes en otras regiones

El proyecto toma como referencia actuaciones similares en regiones como Galicia o Castilla y León, donde la mejora de carreteras secundarias ha contribuido a reducir el aislamiento rural y dinamizar la economía local.

Estos modelos sirven como base para adaptar soluciones al contexto extremeño, marcado por menor densidad de población y mayores distancias entre núcleos.

En este contexto, Cáceres busca avanzar en un modelo de desarrollo que combine infraestructuras, servicios y oportunidades económicas para afrontar uno de sus principales retos demográficos.

La primera actuación se centraría en la EX-203 entre Plasencia y Ávila por La Vera, con un recorrido total de 82 kilómetros. El MSU propone iniciar el proyecto con un primer tramo de 34,4 kilómetros entre Plasencia y Jaraíz de la Vera, dividido en dos fases.

El segundo eje correspondería a la EX-208 entre Plasencia y Zorita, con 103 kilómetros. En este caso, se prioriza un primer tramo urbano en Plasencia y una conexión de 6,6 kilómetros hasta la autovía autonómica EX-A1. Esta actuación se considera clave para cerrar el anillo viario y facilitar el acceso a la futura estación de alta velocidad del norte extremeño, cuya ubicación está aún en estudio.

El tercer proyecto plantearía una vía rápida entre Plasencia y Pozuelo de Zarzón, con 33,9 kilómetros, comenzando con un tramo inicial de 28 kilómetros hasta Montehermoso.