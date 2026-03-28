Ismael López, mayordomo del Humilladero, destaca cuatro lugares clave para disfrutar de la procesión este Sábado de Pasión

La cofradía del Humilladero ultima en Cáceres los preparativos de uno de los momentos que ya forman parte del arranque emocional de la Semana Santa: el Vía Crucis del Sábado de Pasión, que sale a las 22.00 horas desde el templo del Buen Pastor y concluye en la iglesia del Espíritu Santo. La procesión mantiene su carácter de preámbulo cofrade y vuelve a convertir las calles del entorno en un itinerario de oración y silencio que abre el camino a los días grandes.

La imagen del Cristo tendrá una mayor altura

El mayordomo de la cofradía, Ismael López, transmite en la víspera una mezcla de "nervios, ilusión y alivio". Después de meses de trabajo, explica, llega por fin "el momento de poner en la calle una celebración que la hermandad prepara durante todo el año" y que en esta edición presenta una novedad especialmente visible. Se trata de la nueva cruz arbórea del Cristo, tallada en madera de cedro y policromada con llagas en pan de oro. Además, la imagen irá colocada a una mayor altura, un cambio que busca reforzar su presencia visual durante el recorrido. Esa nueva cruz figura entre los principales estrenos anunciados por la cofradía para esta Semana Santa.

IMG_20260328_105831 / Sofía Pérez Ramiro

La procesión mantiene el itinerario habitual. Parte del Buen Pastor, continúa por Costa Rica, Colombia, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, vuelve a Colombia, pasa por La Roche Sur Yon y entra finalmente en el Espíritu Santo. En ese trazado, Ismael López señala varios "puntos de especial interés para seguir la comitiva": la propia salida, la calle El Salvador por su estrechez, la calle Ecuador y, sobre todo, la recogida en el templo del Espíritu Santo, donde las reducidas dimensiones de la puerta obligan a realizar maniobras especialmente delicadas.

La emoción del Humilladero no se entiende solo por su procesión de hoy, sino también por el peso histórico de la hermandad. La Pontificia y Real Cofradía del Espíritu Santo, Santísimo Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación remonta sus orígenes a 1493, lo que la sitúa entre las corporaciones históricas de la ciudad. El actual Vía Crucis del Sábado de Pasión tiene además una trayectoria propia: nace durante años como Vía Crucis de la Juventud y queda fijado en esta jornada desde 2023, reforzando así el arranque del calendario procesional cacereño.

"Después de meses de trabajo todo va a salir bien"

La cofradía afronta esta cita con la sensación de que "todo está preparado". El mayordomo insiste en que no hay preocupación por la meteorología ni por cuestiones organizativas de última hora y transmite confianza en que la salida se desarrolla como está previsto. Esa serenidad convive con la carga simbólica de "una noche muy esperada" por los hermanos, que ven en este Vía Crucis no solo un acto de culto, sino también uno de los momentos que mejor condensan el espíritu de su corporación.

En Cáceres, el Humilladero funciona además como una de esas procesiones que el público reconoce por su personalidad propia. No busca el gran despliegue de otras jornadas, sino una intensidad distinta, más contenida y más pegada al rezo del Vía Crucis. La estrechez de algunas calles, el tránsito entre barrios y la dificultad final de la entrada en el Espíritu Santo refuerzan una escenografía sobria que, precisamente por eso, gana fuerza entre quienes la siguen año tras año.

Con esa nueva cruz como principal estreno y con el mismo recorrido de siempre, la cofradía llega a la noche grande del Sábado de Pasión con la intención de mantener intacto lo esencial. Cambian algunos elementos materiales, mejora la vistosidad de la imagen y se perfeccionan detalles, pero el fondo permanece. Una procesión de recogimiento que abre la Semana Santa cacereña desde la emoción contenida, la oración en la calle y la devoción de una hermandad que sigue mirando a sus raíces sin dejar de renovarse.