Julián González de la Montaña, pintor y creador de la serie Azul, voz del dibujo urbano en Cáceres

Julián González de la Montaña cursó sus primeros estudios en el colegio San Antonio de Padua, donde comenzó a mostrar interés por el dibujo desde edad temprana. Durante su etapa en EGB, solía reproducir y colorear ilustraciones en sus libros, una práctica que marcaría sus primeros pasos en el ámbito artístico. Con el paso de los años, sus profesores detectaron esta inclinación y se pusieron en contacto con su familia para recomendar su formación en una escuela especializada. A partir de ese momento, decidió presentarse a las pruebas de acceso de la Escuela Provincial de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres, iniciando así su trayectoria académica en el mundo del arte.

"Allí pasé varios años formándome en dibujo y pintura, de la mano de profesores y pintores reconocidos como Narbón, Terrón y Tizón, que marcaron de forma decisiva mi aprendizaje. En 1987, tras finalizar la EGB, comencé a interesarme por el dibujo lineal en el instituto Téllez. Ese cambio hizo que tuviera que dejar la Escuela de Bellas Artes, aunque no abandoné mi inquietud artística. Por mi cuenta, seguí experimentando con técnicas distintas, muchas de ellas poco habituales en la formación que había recibido hasta entonces".

Dibujos elaborados por Julián González. / Cedida

Trayectoria artística y profesional

Sin embargo, González nunca ha desarrollado su trayectoria artística de manera profesional, sino que ha mantenido el arte como una afición constante a lo largo del tiempo. Aun así, ha participado en numerosas exposiciones y ha colaborado con distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Cáceres. En el ámbito laboral, desempeña su actividad como diseñador de interiores en una tienda especializada, donde se encarga del diseño de mobiliario, una profesión que, en cualquier caso, mantiene un vínculo directo con su vocación creativa.

El origen de 'Urban Sketchers Cáceres'

Por otra parte, González, junto con la artista Paloma Paniagua, fue y sigue siendo cofundador de la organización 'Urban Sketchers de Cáceres', un proyecto dedicado a promover el dibujo urbano y la documentación gráfica de la ciudad de manera colectiva. "La historia fue bastante curiosa. Yo impartía un taller de dibujo en Plasencia y ella estaba allí. Más tarde, casualmente, nos encontramos en la ermita de San Antonio dibujando, nos pusimos a dibujar juntos y, poco a poco, empezó a surgir la idea de crear un grupo. Queríamos que distintos artistas de Cáceres y alrededores pudieran salir a dibujar juntos, compartiendo experiencias y conocimientos".

Del azul al amarillo: la evolución de su obra

Por último, en cuanto a su proceso creativo, González trabaja actualmente con tintas y acuarelas, así como con marcadores de alcohol. En la actualidad está centrado en su serie Azul, una técnica mixta que combina tinta y marcadores en tonos grises y azules, denominada así porque todos los cielos de sus dibujos son de color azul. Recientemente, también ha comenzado a experimentar con una variante similar utilizando el color amarillo.