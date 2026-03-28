Plan familiar en Cáceres: 'Una Visita en Familia' en el Palacio de los Golfines de Abajo

Tres propuestas en la ciudad para todos los públicos.

'Una Visita en Familia': historia y entretenimiento para niños este fin de semana

El Palacio de los Golfines de Abajo ofrece este domingo a las 12.00 horas la actividad Una Visita en Familia, dirigida a grandes y pequeños que quieran descubrir la historia y el arte de una manera diferente. Las entradas tienen un precio que va de 3 a 9 euros y se pueden adquirir tanto en la web del museo como en su recepción.

La propuesta combina cultura, historia y entretenimiento: los niños dispondrán de un cuaderno de actividades con retos adaptados a su edad para explorar el palacio y sus obras más destacadas, mientras aprenden sobre la vida de las familias nobles. Durante la visita, el equipo de mediación del museo acompañará a los asistentes, ofreciendo explicaciones e interactuando con los visitantes para enriquecer la experiencia. La actividad se repite todos los fines de semana, sábados y domingos a las 12.00 horas, ofreciendo una alternativa educativa y lúdica para disfrutar en familia.

La Orquesta de Extremadura llega al Palacio de Congresos de Cáceres

La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto en el Palacio de Congresos de Cáceres el próximo 10 de abril a las 20.00 horas, en el marco de su temporada de 2026. Fundada en 1991, la orquesta se ha consolidado como uno de los principales referentes musicales de la región, con una trayectoria que combina repertorio clásico y contemporáneo, y una apuesta por la promoción de jóvenes talentos locales.

A lo largo de los años, la Orquesta de Extremadura ha trabajado con destacados directores y solistas, ofreciendo conciertos en espacios emblemáticos de la comunidad y participando en festivales nacionales e internacionales. Su presencia en Cáceres promete una velada en la que la música sinfónica se convierte en protagonista, acercando a todos los públicos el talento y la tradición musical extremeña. Las entradas estarán disponibles a través de los canales habituales del Palacio de Congresos.

'L’Oréal Professionnel ProTour 2026' aterriza en el Palacio de Congresos

El próximo 15 de abril, a las 19.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el evento L’Oréal Professionnel ProTour 2026, un encuentro profesional que reúne a expertos y estilistas del sector de la peluquería y la belleza. ProTour es una cita anual que combina demostraciones en vivo, tendencias de estilo y formación profesional, mostrando las últimas técnicas y productos de L’Oréal Professionnel Paris. El evento está dirigido tanto a profesionales del sector como a quienes buscan conocer de cerca las novedades en peluquería y cuidado del cabello. Las entradas y la información sobre la participación se pueden consultar a través de los canales oficiales del Palacio de Congresos.