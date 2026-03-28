Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres

El mercado de Semana Santa de Cáceres vuelve a ocupar estos días el Paseo de Cánovas y deja ya una de las imágenes más reconocibles del arranque primaveral en la ciudad: puestos abiertos desde primera hora, vecinos paseando al sol y vendedores pendientes de un inicio que este año llega con buenas sensaciones. El buen tiempo acompaña este primer fin de semana y se nota tanto en el ambiente como en el ánimo de quienes atienden las casetas. En este tipo de ferias al aire libre, la meteorología suele marcar el pulso de las ventas y de la afluencia, y en esta ocasión la mañana del sábado deja un paseo lleno de cacereños dispuestos a mirar, comprar o simplemente disfrutar del ambiente.

Una oportunidad para que los pequeños comercios brillen

El mercado, instalado como es habitual en una de las arterias más transitadas del centro, cuenta este año con 28 casetas y permanece abierto desde el Viernes de Dolores hasta el Lunes de Pascua, dentro del calendario organizado por el Ayuntamiento para el paseo. La propuesta mantiene ese carácter de feria de proximidad en la que conviven artesanía, complemento, bisutería y pequeño comercio, con una oferta pensada tanto para el público local como para quienes visitan la ciudad durante la Semana Santa.

Dolores Parra y su puesto dedicado a Extremadura. / Sofía Pérez Ramiro

Entre los puestos hay perfiles muy distintos, pero la misma intención de aprovechar estos días para enseñar producto hecho a mano y con sello propio. Dolores Parra cuenta que llegó por primera vez a Cáceres hace 25 años y que entonces se "enamoró de la ciudad, de Extremadura y del trato de su gente". Desde entonces, explica, ha tratado de reflejar ese vínculo en su trabajo, con recuerdos relacionados con la región, piezas inspiradas en "la bellota" o sus llamativas mandrágoras de la suerte, a las que se han sumado pulseras de macramé y otros detalles artesanales.

Amadeo de la Fuente es el responsable de un puesto donde conviven el cuero, la madera y la tela de cien colores. / Sofía Pérez Ramiro

En otro puesto, el color se convierte en el gran reclamo. Amadeo de la Fuente, uno de sus responsables, explica que su "caballo de batalla" es la conocida como tela de los cien colores. Con ella elaboran bolsos, mochilas, riñoneras, pasadores, pendientes, estuches, libretas, mantones y kimonos. La idea surge de Laura de Germán, la dueña del puesto, ella es cacereña y además quien confecciona de forma artesanal todos los productos. Además, combinan el textil con el cuero y la madera, y la feria de Semana Santa se suma a otras citas en las que ya han estado presentes en la ciudad, como la de Navidad.

El puesto de Sara Sierra ofrece bisutería y figuras de colección. / Sofía Pérez Ramiro

También hay negocios locales que aprovechan estas fechas para volver a salir a la calle. La cacereña Sara Sierra explica que participa con un puesto de bisutería y figuras de colección, un tipo de producto que mueve también en salones manga y en otras ferias temáticas. Por su parte, Laura Ordóñez afronta ya su tercera Semana Santa en este mercado con una propuesta centrada en Playmobil personalizados, pintura de diamantes y complementos "hechos a mano".

Laura Ordóñez vende Playmobil personalizados, pintura de diamantes y complementos artesanales. / Sofía Pérez Ramiro

Entre los detalles más curiosos de su puesto destaca también el homenaje que ha querido dedicar a Robe Iniesta. La artesana ha creado una figura de Playmobil inspirada en el músico placentino, sumándose así al reconocimiento que su figura sigue despertando en la ciudad y en toda Extremadura. La pieza, expuesta en su puesto estos días, une el tono creativo y desenfadado del mercado con un guiño a uno de los nombres más emblemáticos de la música extremeña.

Playmobil de Robe Iniesta en el mercado de Semana Santa de Cáceres. / Sofía Pérez Ramiro

A esa variedad se suma además la propuesta de Naara Vázquez, que aporta uno de los espacios más llamativos del mercado. Su puesto parece sacado de una discoteca, con fondos plateados y luminosos que contrastan con una auténtica explosión de color en cada rincón. Allí vende pendientes, collares y otros accesorios tan originales como la propia estética del expositor, desde piezas con forma de rayo hasta modelos con pequeños ositos de goma colgando, pensados para quienes buscan un complemento distinto y desenfadado.

En el llamativo puesto de Naara Vázquez hay pendientes, collares y otros accesorios. / Sofía Pérez Ramiro

Para muchos de estos vendedores, el mercado de Semana Santa forma parte de un calendario más amplio en la ciudad, en el que destaca de forma especial el Mercado Medieval de las Tres Culturas. En su última edición programada por el Ayuntamiento, la de noviembre de 2025, el consistorio anunció 270 puestos y más de 80 actividades repartidas por la Ciudad Monumental, con una oferta muy ligada a la artesanía, la gastronomía popular y la ambientación histórica de las culturas cristiana, judía y musulmana. Aquel mercado iba a desarrollarse del 13 al 16 de noviembre, con apertura el jueves a las 18:00 horas, horario de doce de la mañana a doce y media de la noche el viernes y el sábado, y cierre el domingo a las 22:00 horas. Finalmente, esa edición fue suspendida por los avisos de lluvia y viento, pero su dimensión sirve para medir la importancia que estas ferias siguen teniendo en la vida comercial y turística de Cáceres.

Mientras tanto, Cánovas vuelve a ofrecer estos días otra escena distinta, más cotidiana y más pegada al paseo ciudadano, pero también muy vinculada al pulso de la Semana Santa. Entre artesanía, recuerdos, color y pequeños negocios, el mercado confirma un año más que la ciudad no solo se prepara para las procesiones, sino también para vivir la calle.