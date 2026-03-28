La Semana Santa de Cáceres, un legado que une generaciones y atrae a miles de visitantes

Hemos entrado casi sin darnos cuenta, en una de las tradiciones históricas más importantes y entrañables de cuantas posee en la actualidad nuestra ciudad. Sin duda de las más participativas de los ciudadanos, y la que nos vincula históricamente con las generaciones que nos precedieron en muchos siglos, pero sobre todo unida al inolvidable recuerdo de nuestros antecesores (padres, abuelos y bisabuelos).

Mucho se ha hablado sobre la Semana Santa o Semana de Pasión de Cáceres, mucho se ha escrito y se seguirá haciendo, pero casi siempre desde una expectativa externa o como simple apreciación de segunda mano, cuando no desde los complejos propios del ser humano. Desde nuestra particular visión de cofrade desde los cinco años y que ya superamos el medio siglo como miembro activo de un elevado número de nuestras cofradías penitenciales, vamos a hacer un poco de historia en este ambiente, para que esas generaciones que en la actualidad se están incorporando a nuestra antiquísima Semana Santa, entiendan de dónde venimos y hacia donde podemos ir.

Sentimiento religioso

Tengamos siempre presente que formar parte de nuestras cofradías es un hecho de sentimiento religioso, es continuar con una tradición que procede al menos del siglo XV, si no antes, que en la mayoría de los casos es continuar con lo que realizaban nuestras familias, y donde lo religioso va inseparablemente unido con lo cultural. Y que en los últimos tiempos nuestras autoridades lo han vinculado a lo turístico, por cuestiones obvias. Hace algún tiempo (años 50,60 y 70) que conocimos un estudio muy curioso que afirmaba que, en cada casa de nuestra ciudad, había al menos dos o tres personas que eran cofrades. Personalmente, nos consideramos unos privilegiados, pues nuestros primeros años pudimos conocer y relacionarnos con una serie de personas que llevaban muchos años de sus vidas estrechamente ligados con aquellas cofradías de entonces, de principios del siglo XX, en la Vera Cruz, Nazareno, Ramos, Soledad, Humilladero, etc. Ilustres cofrades que dedicaron mucho tiempo y recursos económicos particulares en mantener vivas estas corporaciones pasionistas, para el engrandecimiento de Cáceres y sus gentes.

Carlos Gil

Cuando en el año 1984/1985 junto con un reducido grupo de jóvenes cofrades, iniciamos un movimiento firme para impulsar nuestra Semana Santa que estaba atravesando unos años complicados, comenzamos a mantener una relación estrecha con aquellos históricos cofrades que dirigían nuestras cofradías históricas, y que eran fieles guardianes de aquella querida tradición. Veteranos cofrades que nos recibieron cordialmente, con quienes constituimos la Unión de Cofradías Penitenciales el 10 de enero de 1986, y a quienes teníamos a nuestro lado como grandes expertos en la Semana Santa de nuestros mayores. Nuestra tradición de carga no podía desvincularse de aquella privilegiada generación.

Ambiente de cordialidad

Y en este magnífico ambiente de cordialidad y colaboración salieron a la luz la Cofradía del Stmo. Cristo de las Batallas, en 1985 y la Hermandad del Cristo Negro, en 1986. Un paso muy importante se había dado en ese momento, varias generaciones se unían para mantener y regenerar nuestra histórica tradición penitencial, hombres y mujeres se volcaban en la Semana Santa de Cáceres. Y esto se apreciaba en la calle, claro que sí. Se recuperaba el Pregón de Semana Santa, también se lanzaba la primera Guía de Semana Santa en 1986, Conciertos, Conferencias y exposiciones eran complementos de las multitudinarias procesiones que transcurrían por diferentes zonas de nuestra ciudad. Patrimonio de la Humanidad. Y siguieron otros colectivos su incorporación, la Cofradía del Amparo, en 1989, y la Cofradía del Amor en 1989. En este mismo año se realiza la primera petición para declarar nuestra Semana Santa de Interés Turístico. Al tiempo que celebramos la primera Procesión Magna, con la participación de todas nuestras cofradías, un magnífico trabajo en equipo y con un verdadero espíritu de unión cofrade. Así se fue implicando gran parte de la población en respaldar esta firme recuperación de nuestra devoción popular, aportando nuevas advocaciones, algunas incluso olvidadas en el paso inexorable del tiempo. Pero todo este esfuerzo de los jóvenes, con el valiosísimo apoyo y experiencia de nuestros cofrades mayores, como no podría haber sido de otra manera. En el año 1992 tenemos otra nueva incorporación, la Hermandad de Jesús de la Expiración.

Galería | Montaje de Semana Santa en Cáceres /

En el mes de septiembre de este mismo año celebramos en nuestra ciudad el V Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, durante un fin de semana nos reunimos 180 cofrades procedentes de medio centenar de cofradías de prácticamente toda España. Una experiencia muy interesante y que sirvió para divulgar nuestra Semana Santa Cacereña. Al tiempo que nos abría las puertas de muchas localidades con nuestras mismas inquietudes y proyectos. Y durante aquel año 1992 decidimos comenzar a organizar la exposición familiar e instalación de los tradicionales belenes en nuestra ciudad, tradición que inmediatamente es acogida con gran interés por los ciudadanos y mantenemos durante muchos años.

Unión de Cofradías

Durante el mes de marzo del año 1994 la Unión de Cofradías realizamos la Primera Muestra de las Cofradías Penitenciales en el palacio de Carvajal. Al mismo tiempo que celebramos la segunda Procesión Magna, con la participación directa de las once cofradías existentes en nuestra ciudad. Constituimos el reconocimiento y el nombramiento público del Cofrade del Año era el año 1995. Este mismo año es declarada la Semana Santa de Cáceres por la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura, Fiesta de Interés Turístico. En este año celebramos el cuarto Certamen de belenes de nuestra ciudad.

Tuvieron que pasar algunos años, en los que se iban reforzando las cofradías recién constituidas con las históricas, para se incorporase una nueva que llevaba varios años como comisión desde 1994, la cofradía de la Sagrada Cena constituida oficialmente en el año 1996. En la referente a la publicación anual de la Guía de semana Santa hay que recordar que va experimentando una importante mejora año tras año, e aumenta considerablemente el número de ejemplares, dado que ya no solamente se distribuye en la ciudad sino que van apareciendo numerosos coleccionistas de la misma, además de ser enviada a otras ciudades así como a diferentes juntas de cofradías, lo mismo que se hace con el cartel oficial. Se ha tomado la decisión que cada año se elija una cofradía que protagonizará su portada y el cartel, así para ir pasando por todas ellas.

Publicaciones y documentos

Es evidente y así esta plasmado en publicaciones y documentos que durante estas dos décadas además de la incorporación importante de las nuevas cofradías, se producen toda una serie de acontecimientos que van directamente en beneficio de nuestra Iglesia diocesana y por supuesto de la propia ciudad, como es la aparición de imágenes antiguas que estaban olvidadas, la aparición de otras nuevas, además del arreglo y restauración de algunas de nuestras ermitas (Amparo, Calvario, etc.) y el arreglo de varios de nuestros templos. Todo lo cual influye sin duda en el aumento considerable del turismo, así como el considerable beneficio que se produce en la hostelería de toda la ciudad y de las localidades próximas. Todo este esfuerzo se ve recompensado con las continuas menciones que van apareciendo en la mayoría de las juntas de cofradías nacionales de nuestra Semana Santa, además de que los medios tanto regionales como nacionales e incluso de otros países acuden a Cáceres para gravar los momentos mas curiosos e interesantes de nuestros desfiles procesionales.

Así finaliza un variado siglo XX, con unas recientes décadas en las que nuestra Semana de Pasión alcanza un nivel magnífico gracias al esfuerzo de numerosos e ilusionados jóvenes de ambos sexos y el apoyo incondicional de ciertas generaciones que nos precedieron. El 12 de febrero del año 2002 es por fin reconocida y declarada nuestra Semana Santa de Interés Turístico Nacional.

En la actualidad

Nuestra Semana Santa de la actualidad, declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2011, que vamos a contemplar y disfrutar, se desarrolla a largo de nueve días, donde un total de diecisiete cofradías presentan todo lo mejor de su historia y patrimonio, vinculado estrechamente a nuestra tradición y religiosidad popular. Donde veremos por diferentes zonas de la ciudad veinticuatro desfiles procesionales de diferentes estilos y escuelas. Todo un privilegio del cual pocas poblaciones pueden enorgullecerse.

Unámonos todos con un verdadero espíritu de esperanza, solidaridad y respeto.