Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa

Ya está aquí. La Semana Santa de Cáceres ha llegado este Sábado de Pasión. 24 procesiones que salen a la calle gracias a las 17 cofradías que lo hacen posible. Cada una con su toque especial, con su identidad. Desde la sobriedad de algunas hasta la efusividad de otras.

Miles de personas, cacereños y turistas, podrán disfrutar de una nueva Pasión en la ciudad, además declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional. En un escenario irrepetible como es la parte antigua, pero también en sus alrededores como San Juan, General Ezponda o Santiago.

Sábado de Pasión

La encargada en salir la primera es la Cofradía del Humilladero, en el Via Crucis del Cristo de la Preciosa Sangre. Lo hace por las calles de su barrio, Llopis Iborra, en una procesión pequeña y simple que sirve como primer plato de lo que está por venir.

Cristo de la Buena Muerte. / Pablo Parra

Via Crucis de la Buena Muerte

Salida : Iglesia del Buen Pastor, 22.00 horas.

: Iglesia del Buen Pastor, 22.00 horas. Llegada : Iglesia del Espíritu Santo, 00.00 horas.

: Iglesia del Espíritu Santo, 00.00 horas. Paso : Santísimo Cristo de la Preciosa Sangre (Casa de Imaginería Religiosa Serquella, 1970).

: Santísimo Cristo de la Preciosa Sangre (Casa de Imaginería Religiosa Serquella, 1970). Itinerario: Iglesia del Buen Pastor, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Colombia, La Roche Sur Yon e Iglesia del Espíritu Santo.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos se suele considerar el día en el que comienza oficialmente la Semana Santa de Cáceres. Desde hace décadas lo ha hecho con La Burrina, nombre cariñoso que los cacereños han aportado a la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, de la Cofradía de los Ramos. El día continúa por la tarde con otras tres procesiones: la Humildad sale del barrio del Vivero y baja al centro; la Cofradía del Nazareno se estrena en la conocida como Procesión del Silencio en la que sale la Virgen de la Misericordia; y la Cofradía del Amor hace lo propio con la salida del Señor de las Penas.

La Burrina a su paso por la plaza Mayor. / Pablo Parra

Procesión de La Burrina

Salida : Iglesia de San Juan, 12.00 horas.

: Iglesia de San Juan, 12.00 horas. Bendición de Palmas : Plaza de San Juan, 12.15 horas.

: Plaza de San Juan, 12.15 horas. Llegada : Iglesia de San Juan, 15.00 horas.

: Iglesia de San Juan, 15.00 horas. Paso : Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén (Casa Bayroda Basols, 1946).

: Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén (Casa Bayroda Basols, 1946). Itinerario: Iglesia de San Juan, plaza de San Juan, San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, plaza de Santa Clara, Puerta de Mérida, Adarves de la Puerta de Mérida, del Padre Rosalío, de Santa Ana, de la Estrella, Arco de la Estrella, Plaza Mayor, Pintores, plaza de San Juan e Iglesia de San Juan

Jesús de la Humildad. / Pablo Parra

Procesión de la Humildad

Salida : Parroquia Beato Marcelo Spínola, 15.40 horas.

: Parroquia Beato Marcelo Spínola, 15.40 horas. Estación de Penitencia : Iglesia de San Juan, 19.00 horas.

: Iglesia de San Juan, 19.00 horas. Llegada : Parroquia Beato Marcelo Spínola, 22.00 horas.

: Parroquia Beato Marcelo Spínola, 22.00 horas. Paso : Nuestro Padre Jesús de la Humildad en su Prendimiento. (Antonio Jesús Dubé Herdugo, 2008). Centurión Romano, 2016; Sumo Sacerdote, 2017; Judas Iscariote, 2018; San Juan Evangelista, 2020; y San Pedro, 2022. (Ventura Gómez Rodríguez).

: Nuestro Padre Jesús de la Humildad en su Prendimiento. (Antonio Jesús Dubé Herdugo, 2008). Centurión Romano, 2016; Sumo Sacerdote, 2017; Judas Iscariote, 2018; San Juan Evangelista, 2020; y San Pedro, 2022. (Ventura Gómez Rodríguez). Itinerario: Parroquia Beato Marcelo Spínola, Gredos, Ordesa, glorieta Manuel Domínguez Lucero, Ruta de la Plata, Virgen de Guadalupe, Santa Joaquina de Vedruna, San Pedro de Alcántara, avenida de España (pares), Fuente Luminosa (tramo inclusivo sin música), avenida de España (impares), San Antón, San Pedro, plaza de San Juan, Roso de Luna, Donoso Cortés, San Pedro, San Antón, avenida de España (impares), Fuente Luminosa, avenida de España (pares), San Pedro de Alcántara, Santa Joaquina de Vedruna, Virgen de Guadalupe, Ruta de la Plata, glorieta Manuel Domínguez Lucero, Ordesa, Gredos y Parroquia Beato Marcelo Spínola.

Señor de las Penas. / Pablo Parra

Procesión del Señor de las Penas

Salida : Capilla del Colegio San José (Santa Gertrudis), 19.00 horas.

: Capilla del Colegio San José (Santa Gertrudis), 19.00 horas. Llegada : Capilla del Colegio San José (Santa Gertrudis), 23.00 horas.

: Capilla del Colegio San José (Santa Gertrudis), 23.00 horas. Paso : Señor de las Penas (Pedro de la Cuadra, finales del S. XVI).

: Señor de las Penas (Pedro de la Cuadra, finales del S. XVI). Itinerario: Capilla del Colegio San José, Santa Gertrudis, Barrio Nuevo, plaza de la Concepción, Santo Domingo, Andrada, Ríos Verdes, Margallo, Sancti Spíritu, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, General Ezponda, plaza de la Concepción, Zurbarán, San José, Santa Gertrudis y Capilla del Colegio San José.

Virgen de la Misericordia. / Pablo Parra

Procesión del Silencio (Misericordia)

Salida : Iglesia de Santiago el Mayor, 19.00 horas.

: Iglesia de Santiago el Mayor, 19.00 horas. Llegada : Iglesia de Santiago el Mayor, 23.15 horas.

: Iglesia de Santiago el Mayor, 23.15 horas. Pasos : El Señor Camino del Calvario (Cristo de La Caída: Talleres Valencia, 1956; La Verónica: Talleres Hermanos Bellido, 1903) y Nuestra Señora de la Misericordia (Talleres Hijos de José Rius, 1927).

: El Señor Camino del Calvario (Cristo de La Caída: Talleres Valencia, 1956; La Verónica: Talleres Hermanos Bellido, 1903) y Nuestra Señora de la Misericordia (Talleres Hijos de José Rius, 1927). Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor, plaza de Santiago, Godoy, Zapatería, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, Gran Vía, plaza de San Juan, Pintores, Plaza Mayor, Gabriel y Galán, plaza del Duque, Zapatería, Godoy, plaza de Santiago e Iglesia de Santiago el Mayor.

Lunes Santo

Tras un primer día pletórico como es el Domingo de Ramos con cuatro procesiones, el Lunes Santo baja una marcha. Salen dos procesiones bastante arraigadas en la ciudad, la Salud y las Batallas, y lo hacen, además, casi a la vez.

Jesús de la Salud. / Carlos Gil

Procesión de la Salud

Salida : Templo Conventual de Santo Domingo, 20.00 horas.

: Templo Conventual de Santo Domingo, 20.00 horas. Llegada : Templo Conventual de Santo Domingo, 23.40 horas.

: Templo Conventual de Santo Domingo, 23.40 horas. Pasos : Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Injusta Sentencia (Rafael M. Hernández, 2009). Poncio Pilatos (Rafael M. Hernández, 2012); Centurión romano (David Valenciano, 2005) Sanedrita, Claudia Prócula y esclavo etíope (Juan B. Jiménez, 2017, 2019 y 2026). María Santísima de la Estrella (José Antonio Cabello, 2014).

: Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Injusta Sentencia (Rafael M. Hernández, 2009). Poncio Pilatos (Rafael M. Hernández, 2012); Centurión romano (David Valenciano, 2005) Sanedrita, Claudia Prócula y esclavo etíope (Juan B. Jiménez, 2017, 2019 y 2026). María Santísima de la Estrella (José Antonio Cabello, 2014). Itinerario: Templo Conventual de Santo Domingo, Santo Domingo, plaza de la Concepción, Moret, Pintores, plaza de San Juan, Roso de Luna, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, Hornos, de Gallegos, corredera alta de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, General Ezponda, Ríos Verdes, Andrada y Templo Conventual de Santo Domingo.

Cristo del Refugio. / Pablo Parra

Procesión de las Batallas

Salida : S.I. Concatedral Santa María, 20.50 horas.

: S.I. Concatedral Santa María, 20.50 horas. Llegada : S.I. Concatedral Santa María, 00.00 horas.

: S.I. Concatedral Santa María, 00.00 horas. Pasos : Santísimo Cristo de las Batallas (Antonio Arenas Martínez, 1953), Fervoroso Cristo del Refugio (atribuido a José de Proenza, 1780) y María Santísima de los Dolores (Anónimo, S. XVIII).

: Santísimo Cristo de las Batallas (Antonio Arenas Martínez, 1953), Fervoroso Cristo del Refugio (atribuido a José de Proenza, 1780) y María Santísima de los Dolores (Anónimo, S. XVIII). Itinerario: S.I. Concatedral Santa María, plaza de Santa María, de la Estrella, Arco de La Estrella, Plaza Mayor (con vuelta por la Paz), Pintores, plaza de San Juan, corredera baja de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, Arco de la Estrella, de la Estrella, plaza de Santa María y S.I. Concatedral de Santa María.

Martes Santo

La cuarta jornada cofrade en Cáceres llega en la tarde-noche del Martes Santo. Prácticamente a la vez salen Jesús de la Lealtad Despojado de la parroquia de Fátima y Jesús del Perdón de San Juan. Unas horas después, el Cristo del Amparo realiza su bajada anual al centro del casco histórico cacereño.

Jesús de la Lealtad Despojado. / Pablo Parra

Procesión del Despojado

Salida : Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 20.00 horas.

: Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 20.00 horas. Estación de Penitencia : Templo Conventual de Santo Domingo, 22.15 horas.

: Templo Conventual de Santo Domingo, 22.15 horas. Llegada : Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 00.30 horas.

: Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 00.30 horas. Paso : Ntro. Padre Jesús de la Lealtad Despojado de sus Vestiduras (Juan Jiménez y Pablo Porras, 2021).

: Ntro. Padre Jesús de la Lealtad Despojado de sus Vestiduras (Juan Jiménez y Pablo Porras, 2021). Itinerario: Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, Rafael García-Plata de Osma, Gil Cordero, plaza de América, avenida de España (impares), San Antón, San Pedro, plaza de San Juan, Pintores, Plaza Mayor, General Ezponda, Ríos Verdes, Andrada, Santo Domingo, plaza de la Concepción, Moret, Pintores, plaza de San Juan, San Pedro, San Antón, avenida de España (impares), Fuente Luminosa, avenida de España (pares), Gómez Becerra, Eladia Montesino-Espartero Averly, Gil Cordero, Rafael GarcíaPlata de Osma y Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima.

Jesús del Perdón. / Carlos Gil

Procesión del Perdón

Salida : Iglesia de San Juan, 20.30 horas.

: Iglesia de San Juan, 20.30 horas. Visita Conventos : Santa Clara, 21.15 horas; Jerónimas: 21.45 horas; San Pablo, 22.15 horas.

: Santa Clara, 21.15 horas; Jerónimas: 21.45 horas; San Pablo, 22.15 horas. Llegada : Iglesia de San Juan, 23.00 horas.

: Iglesia de San Juan, 23.00 horas. Paso : Nuestro Padre Jesús del Perdón (Escuela Castellana, finales del s. XVII).

: Nuestro Padre Jesús del Perdón (Escuela Castellana, finales del s. XVII). Itinerario: Iglesia de San Juan, plaza de San Juan, Roso de Luna, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, plaza de Santa Clara (Convento Santa Clara), Puerta de Mérida, Adarve de la Puerta de Mérida, Olmos (Convento Jerónimas), Condes, Callejón de la Monja, Cuesta de la Compañía, plaza de San Mateo, plaza de San Pablo (Convento San Pablo), Ancha, Puerta de Mérida, Santa Clara, Soledad, Hornos, de Gallegos, plaza de San Juan e Iglesia de San Juan.

El Cristo del Amparo baja hacia Fuente Concejo. / Carlos Gil

Procesión del Amparo

Salida : Ermita del Amparo, 23.00 horas.

: Ermita del Amparo, 23.00 horas. Llegada : Iglesia de San Mateo, 02.00 horas.

: Iglesia de San Mateo, 02.00 horas. Paso : Santísimo Cristo Nazareno del Amparo (Escuela Castellana, 1669).

: Santísimo Cristo Nazareno del Amparo (Escuela Castellana, 1669). Itinerario: Ermita del Amparo, carretera de la Montaña, Fuente Concejo, Caleros, plaza de Santiago, Godoy, plaza del Socorro, Tiendas, plaza de Santa María, de la Estrella, Adarves de la Estrella, de Santa Ana, del Padre Rosalío, de la Puerta de Mérida, Ancha, plaza de San Mateo e Iglesia de San Mateo.

Miércoles Santo

En la noche del Miércoles Santo comienza una racha de once procesiones consecutivas que ponen la ciudad patas arriba. Primero sale la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía de los Ramos, una de las imágenes más veneradas de Cáceres. A las doce sale el Cristo Negro, probablemente la procesión más multitudinaria de todas y una de las más características de Extremadura que atrae a turistas de rincones de todo el mundo.

Virgen de la Esperanza. / Pablo Parra

Procesión de la Esperanza

Salida : Iglesia de San Juan, 21.00 horas.

: Iglesia de San Juan, 21.00 horas. Llegada : Iglesia de San Juan, 00.00 horas.

: Iglesia de San Juan, 00.00 horas. Pasos : Santísimo Cristo de la Buena Muerte (Escuela Castellana, s. XVII) y María Santísima de la Esperanza (José García Bravo, 1949).

: Santísimo Cristo de la Buena Muerte (Escuela Castellana, s. XVII) y María Santísima de la Esperanza (José García Bravo, 1949). Itinerario: Iglesia de San Juan, plaza de San Juan, corredera baja de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, Gabriel y Galán, plaza del Duque, Sancti Spíritu, Margallo, Ríos Verdes, Andrada, Santo Domingo, plaza de la Concepción, Moret, Pintores, plaza de San Juan e Iglesia de San Juan.

El Cristo Negro, en Santa María. / Carlos Gil

Procesión del Cristo Negro

Salida : S.I. Concatedral Santa María, 00.00 horas.

: S.I. Concatedral Santa María, 00.00 horas. Llegada : S.I. Concatedral Santa María, 02.30 horas.

: S.I. Concatedral Santa María, 02.30 horas. Paso : Santo Crucifijo de Santa María de Jesús (Cristo Negro) (Anónimo, s. XIV).

: Santo Crucifijo de Santa María de Jesús (Cristo Negro) (Anónimo, s. XIV). Itinerario: S.I. Concatedral Santa María, plaza de Santa María, de la Estrella, Adarves de la Estrella, de Santa Ana, del Padre Rosalío, de Puerta de Mérida, Ancha, plaza de San Mateo, plaza de San Pablo, Cuesta de la Compañía, plaza de San Jorge, cuesta del Marqués, Adarve del Cristo, Obras Pías de Roco, Tiendas, plaza de Santa María y S.I. Concatedral Santa María.

Jueves Santo

El Jueves Santo es uno de los puntos álgidos de la Pasión. Hasta cuatro procesiones salen a lo largo de todo el día: la Sagrada Cena por la mañana aporta su colorido a las calles del centro; la Vera Cruz y el Amor también hacen lo propio por la tarde; y ya por la noche el Humilladero sale por su barrio.

Señor de la Eucaristía, de la Sagrada Cena. / Pablo Parra

Procesión de la Sagrada Cena

Salida : Iglesia de Santiago el Mayor, 11.00 horas.

: Iglesia de Santiago el Mayor, 11.00 horas. Entrada : Iglesia de Santiago el Mayor, 15.00 horas.

: Iglesia de Santiago el Mayor, 15.00 horas. Pasos : Sagrada Cena (Antonio J. Dubé de Luque, 1995-2009), Triunfo de la Eucaristía (Paso Juvenil, Antonio J. Dubé Herdugo, 2013) y Nuestra Señora del Sagrario (Antonio J. Dubé de Luque, 1998).

: Sagrada Cena (Antonio J. Dubé de Luque, 1995-2009), Triunfo de la Eucaristía (Paso Juvenil, Antonio J. Dubé Herdugo, 2013) y Nuestra Señora del Sagrario (Antonio J. Dubé de Luque, 1998). Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor, plaza de Santiago, Godoy, Zapatería, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, Pintores, plaza de San Juan, San Pedro, Donoso Cortés, Roso de Luna, plaza de San Juan, corredera baja de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, Gabriel y Galán, plaza del Duque, Zapatería, Godoy, plaza de Santiago e Iglesia de Santiago el Mayor.

Cristo del Amor. / Carlos Gil

Procesión del Amor

Salida : Capilla del Colegio San José (Santa Gertrudis), 19.30 horas.

: Capilla del Colegio San José (Santa Gertrudis), 19.30 horas. Llegada : Capilla del Colegio San José (Santa Gertrudis), 23.30 horas.

: Capilla del Colegio San José (Santa Gertrudis), 23.30 horas. Pasos : Nuestro Padre Jesús de la Entrega (paso infantil), Santísimo Cristo del Amor (Talleres de El Arte Cristiano, hacia 1930) y Nuestra Señora de la Caridad (Anónimo, s. XVIII).

: Nuestro Padre Jesús de la Entrega (paso infantil), Santísimo Cristo del Amor (Talleres de El Arte Cristiano, hacia 1930) y Nuestra Señora de la Caridad (Anónimo, s. XVIII). Itinerario: Capilla del Colegio San José, Santa Gertrudis, San José, plaza de Obispo Galarza, Parras, San Pedro, plaza de San Juan, Pintores, Plaza Mayor, General Ezponda, plaza de la Concepción, Zurbarán, San José, Santa Gertrudis y Capilla del Colegio San José.

La Dolorosa de la Cruz. / Carlos Gil

Procesión de la Vera Cruz

Salida : Iglesia de San Mateo, 20.00 horas.

: Iglesia de San Mateo, 20.00 horas. Llegada : Iglesia de San Mateo, 23.00 horas.

: Iglesia de San Mateo, 23.00 horas. Pasos : Oración en el Huerto (Talleres Arqués, 1898), Beso de Judas (Vicente Tena, 1931), La Flagelación (Francisco Font y Pons, 1913), Cristo de la Salud y de la Expiración (Anónimo, s. XVI) y Dolorosa de la Cruz (Antonio Vaquero, 1953).

: Oración en el Huerto (Talleres Arqués, 1898), Beso de Judas (Vicente Tena, 1931), La Flagelación (Francisco Font y Pons, 1913), Cristo de la Salud y de la Expiración (Anónimo, s. XVI) y Dolorosa de la Cruz (Antonio Vaquero, 1953). Itinerario: Iglesia de San Mateo, plaza de San Mateo, Ancha, Puerta de Mérida, plaza de Santa Clara, Soledad, Pizarro, Sergio Sánchez, plaza de Doctor Durán, corredera alta de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, Arco de la Estrella, Adarves del Arco de la Estrella, de Santa Ana, del Padre Rosalío, de la Puerta de Mérida, Ancha, plaza de San Mateo e Iglesia de San Mateo.

Cristo del Humilladero. / Pablo Parra

Procesión del Humilladero

Salida : Iglesia del Espíritu Santo, 22.00 horas.

: Iglesia del Espíritu Santo, 22.00 horas. Llegada : Iglesia del Espíritu Santo, 01.30 horas.

: Iglesia del Espíritu Santo, 01.30 horas. Pasos : Señor de la Columna (José de Arce, 1655), Santísimo Cristo del Humilladero (Anónimo, s. XIV) y Nuestra Señora de la Encarnación (Venancio Rubio Criado, 1960).

: Señor de la Columna (José de Arce, 1655), Santísimo Cristo del Humilladero (Anónimo, s. XIV) y Nuestra Señora de la Encarnación (Venancio Rubio Criado, 1960). Itinerario: Iglesia del Espíritu Santo, La Roche Sur Yon, Colombia, Bolivia, El Salvador, Cuba, Colombia, La Roche Sur Yon e Iglesia del Espíritu Santo.

Viernes Santo

El Viernes Santo es el culmen de la Semana Santa. Hasta cinco procesiones salen a las calles de la ciudad a lo largo de todo el día: desde la madrugada con Jesús Condenado y el Nazareno, pasando por la mañana con los Estudiantes y la Expiración, y hasta la noche con el Santo Entierro.

Jesús Condenado. / Carlos Gil

Procesión de Jesús Condenado

Salida : Palacio Episcopal, 00.30 horas.

: Palacio Episcopal, 00.30 horas. Estación de Penitencia : Iglesia de Santiago el Mayor, 01.30 horas.

: Iglesia de Santiago el Mayor, 01.30 horas. Llegada : Parroquia – Capilla Universitaria de San Blas, 02.45 horas.

: Parroquia – Capilla Universitaria de San Blas, 02.45 horas. Paso : Jesús Condenado (Antonio Fernández Domínguez, 2011).

: Jesús Condenado (Antonio Fernández Domínguez, 2011). Itinerario: Palacio Episcopal, plaza de Santa María, Tiendas, Socorro, Godoy, Plaza de Santiago, Iglesia de Santiago el Mayor, plaza de Santiago, Sande, Condes de Santa Olalla, Audiencia, Peñas, San Blas y Parroquia – Capilla Universitaria de San Blas.

Virgen de las Angustias. / Pablo Parra

Procesión de la Madrugada

Salida : Iglesia de Santiago el Mayor, 05.00 horas.

: Iglesia de Santiago el Mayor, 05.00 horas. Llegada : Iglesia de Santiago el Mayor, 09.30 horas.

: Iglesia de Santiago el Mayor, 09.30 horas. Pasos : Nuestro Padre Jesús Nazareno (Tomás de la Huerta, 1609), La Magdalena (Anónimo, 1904), La Caída del Señor (Talleres Valencia, 1956), La Verónica (Talleres Hermanos Bellido, 1903), El Calvario (Talleres Hijos de José Rius, 1927), Cristo de las Indulgencias (Anónimo, s. XIV), Exaltación de la Cruz (Lorenzo Cordobés, 2000; Venancio Rubio, 1953) y Virgen de las Angustias (Talleres El Arte Cristiano, 1914).

: Nuestro Padre Jesús Nazareno (Tomás de la Huerta, 1609), La Magdalena (Anónimo, 1904), La Caída del Señor (Talleres Valencia, 1956), La Verónica (Talleres Hermanos Bellido, 1903), El Calvario (Talleres Hijos de José Rius, 1927), Cristo de las Indulgencias (Anónimo, s. XIV), Exaltación de la Cruz (Lorenzo Cordobés, 2000; Venancio Rubio, 1953) y Virgen de las Angustias (Talleres El Arte Cristiano, 1914). Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor, plaza de Santiago, Camberos, Muñoz Chaves, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, Pintores, plaza de San Juan, plaza del Doctor Durán, Sergio Sánchez, Pizarro, Soledad, plaza de Santa Clara, Puerta de Mérida, Adarves de la Puerta de Mérida, del Padre Rosalío, de Santa Ana, de la Estrella, calle de la Estrella, plaza de Santa María, Tiendas, plaza del Socorro, Godoy, plaza de Santiago e Iglesia de Santiago el Mayor.

Cristo de la Expiración. / Carlos Gil

Procesión de la Expiración (Andaluces)

Salida : Palacio Torre de Sande, 11.00 horas.

: Palacio Torre de Sande, 11.00 horas. Estación de Penitencia : Santa Clara, 11.45 horas; San Juan, 12.45 horas.

: Santa Clara, 11.45 horas; San Juan, 12.45 horas. Llegada : Palacio Torre de Sande, 15.00 horas.

: Palacio Torre de Sande, 15.00 horas. Pasos : Nuestro Padre Jesús de la Expiración de la Arguijuela (Anónimo, s. XIV) y Nuestra Madre y Señora de Gracia y Esperanza (Ángel Luis Schlatter Navarro, 2002).

: Nuestro Padre Jesús de la Expiración de la Arguijuela (Anónimo, s. XIV) y Nuestra Madre y Señora de Gracia y Esperanza (Ángel Luis Schlatter Navarro, 2002). Itinerario: Palacio Torre de Sande, Callejón de la Monja, plaza de San Mateo, Ancha, Puerta de Mérida, plaza de Santa Clara, Soledad, Pizarro, Sergio Sánchez, plaza del Doctor Durán, corredera alta de San Juan, Gran Vía, Sánchez Garrido, Pintores, plaza de San Juan, Roso de Luna, plaza Marrón, Clavellinas, San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, plaza de Santa Clara, Puerta de Mérida, Ancha, plaza de San Mateo, Callejón de la Monja y Palacio Torre de Sande.

Cristo de los Estudiantes. / Pablo Parra

Procesión de los Estudiantes

Salida : Templo Conventual de Santo Domingo, 11.45 horas.

: Templo Conventual de Santo Domingo, 11.45 horas. Oración ante la Virgen de la Esperanza : San Juan, 12.45 horas.

: San Juan, 12.45 horas. Llegada : Templo Conventual de Santo Domingo, 14.45 horas.

: Templo Conventual de Santo Domingo, 14.45 horas. Paso : Santísimo Cristo del Calvario (Escuela de Gregorio Fernández, s. XVI).

: Santísimo Cristo del Calvario (Escuela de Gregorio Fernández, s. XVI). Itinerario: Templo Conventual de Santo Domingo, Santo Domingo, plaza de la Concepción, Moret, Pintores, plaza de San Juan, San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Sergio Sánchez, plaza del Doctor Durán, corredera alta de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, General Ezponda, Santo Domingo y Templo Conventual de Santo Domingo.

Santo Entierro. / Pablo Parra

Procesión del Santo Entierro

Salida Urna Yacente : Ermita de la Soledad, 18.45 horas.

: Ermita de la Soledad, 18.45 horas. Ceremonia descendimiento : Plaza de San Pablo, 19.15 horas.

: Plaza de San Pablo, 19.15 horas. Salida procesión completa : Ermita de la Soledad, 20.00 horas.

: Ermita de la Soledad, 20.00 horas. Llegada : Ermita de la Soledad, 23.00 horas.

: Ermita de la Soledad, 23.00 horas. Pasos : Cristo Yacente (Acto descendimiento: Anónimo, s. XVIII; procesión: Anónimo, 1967) y Santísima Virgen de la Soledad (Anónimo, s. XVI).

: Cristo Yacente (Acto descendimiento: Anónimo, s. XVIII; procesión: Anónimo, 1967) y Santísima Virgen de la Soledad (Anónimo, s. XVI). Itinerario :

: La urna vacía sale de la Ermita de la Soledad haciendo el siguiente recorrido: Ermita de la Soledad, plaza de Santa Clara, Puerta de Mérida, Ancha, plaza de San Mateo y plaza de San Pablo, dónde se realizará la ceremonia. Una vez finalizada, plaza de San Mateo, Ancha, Puerta de Mérida, plaza de Santa Clara y Ermita de la Soledad.

Después de la ceremonia del descendimiento se unirá la Virgen de la Soledad y resto del cortejo configurando la Procesión Oficial de la Semana Santa, y haciendo el siguiente recorrido: Ermita de la Soledad, Santa Clara, Puerta de Mérida, Adarves de la Puerta de Mérida, del Padre Rosalío, de Santa Ana, de la Estrella, Plaza Mayor (vuelta por la Paz), Pintores, San Juan, Sergio Sánchez, Pizarro, Soledad y Ermita de la Soledad.

Sábado Santo

El éxtasis no acaba el viernes, aunque el sábado baja un poco las revoluciones. Por la tarde, sale del barrio de Mejostilla la Cofradía de la Victoria, que sube hasta el centro. Cuando esta llega a la plaza Mayor, la Virgen del Buen Fin y Nazaret, de la Cofradía de las Batallas, sale para cerrar la jornada.

Cristo de la Victoria, sobre el puente de Mejostilla. / Carlos Gil

Procesión de la Victoria

Salida : Templo Parroquial de San Juan Macías, 17.00 horas.

: Templo Parroquial de San Juan Macías, 17.00 horas. Entrada : Palacio ACISJF (plaza de San Juan), 21.30 horas.

: Palacio ACISJF (plaza de San Juan), 21.30 horas. Pasos : Santísimo Cristo de la Victoria (Taller Arte Martínez, 2007; Alejandro Montes de Oca, 2012) y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos (Manuel Luque Bonilla, 2016).

: Santísimo Cristo de la Victoria (Taller Arte Martínez, 2007; Alejandro Montes de Oca, 2012) y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos (Manuel Luque Bonilla, 2016). Itinerario: Templo Parroquial de San Juan Macías, Ana Mariscal, puente de la Mejostilla, Bartolomé José Gallardo, Julián Perate Barroeta, Arsenio Gallego, avenida Héroes de Baler, Lope de Vega, avenida de San Blas, Peñas, plaza de la Audiencia, Muñoz Chaves, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, Gran Vía, plaza de San Juan y Palacio ACISJF.

Virgen del Buen Fin y Nazaret. / Pablo Parra

Procesión del Buen Fin

Salida : S.I. Concatedral Santa María, 20.00 horas.

: S.I. Concatedral Santa María, 20.00 horas. Llegada : Palacio Episcopal, 22.45 horas.

: Palacio Episcopal, 22.45 horas. Paso : Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret (Francisco Berlanga, 1990).

: Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret (Francisco Berlanga, 1990). Itinerario: S.I. Concatedral Santa María, plaza de Santa María, de la Estrella, Adarves de la Estrella, de Santa Ana, del Padre Rosalío, de la Puerta de Mérida, Puerta de Mérida, plaza de Santa Clara, Soledad, Pizarro, Sergio Sánchez, plaza del Doctor Durán, corredera de San Juan, plaza San Juan, Pintores, Plaza Mayor, Arco de la Estrella, de la Estrella, plaza de Santa María y Palacio Episcopal.

Domingo de Resurrección

Y para poner punto y final a una nueva Semana Santa, la procesión del Encuentro, en la que participa la Cofradía de la Soledad pero disfruta todo Cáceres, pone el broche de oro en la plaza Mayor con el encuentro de Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría.

Momento del Encuentro en la plaza Mayor. / Carlos Gil

Procesión del Encuentro