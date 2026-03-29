La calle Palencia de Cáceres: un rincón con trasteros al alza y el legado del Maestro Kim

Tres horas y media en coche y por la autovía A-66. Esta es la distancia que el viajero deberá recorrer para visitar una de las ciudades menos conocidas de España: Palencia. La conexión entre ambas capitales se ve reflejada en el callejero cacereño. La presencia de una calle dedicada a Palencia en Cáceres se debe, principalmente, a la costumbre de honrar a otras ciudades españolas, provincias o figuras geográficas relevantes en el callejero urbano. No existe un evento histórico único registrado que vincule específicamente la ciudad de Cáceres con Palencia para nombrar una calle aunque, eso, sí, en Solana de Cabañas destaca una "calle larga" que es conocida popularmente como "Palencia la chica".

Antes de viajar hasta la cacereña calle Palencia, hay que detenerse en realizar una pequeña recomendación al turista que quiera visitar Palencia, una caapital que tiene entre sus joyas el Cristo del Otero, la Iglesia de San Lázaro, la preciosa plaza Mayor, la de San Francisco, la iglesia de San Miguel, la catedral de San Antolín sin olvidar el paseo por la orilla del Carrión, el Convento de San Pablo y el Parque Huerta de Guadián.

Stuada en la llanura de Tierra de Campos y bañada por las aguas del río Carrión, esta capital de provincia que tiene el sobrenombre de la «Bella Desconocida» enamora por maravillosas obras arquitectónicas y artísticas del centro histórico como su famosa Catedral y varias iglesias, además de contar con cuidadas zonas verdes, un animado ambiente nocturno y una excelente gastronomía con platos típicos como el lechazo churro, la menestra palentina, las lentejas pardinas o las patatas a la importancia.

Fotogalería | La calle Palencia de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En su visita no hay que perderse la emblemática calle Mayor: 900 metros de tiendas que separan la Plaza de León del Parque de Isabel II. Durante el recorrido por la principal vía comercial de la ciudad, soportalada en uno de sus lados y que conserva la arquitectura de la burguesía palentina de los siglos XIX y XX, verás algunos edificios históricos como el Casino, en el que estuvieron las Cortes de Castilla durante un tiempo, la Iglesia de las Canónigas y la escultura de «La Gorda».

De vuelta a Cáceres la calle Palencia es una de las más cortas de Cáceres, pero destaca por su buena conexión con el centro, a un paso de la Cruz de los Caídos, y de Antonio Hurtado a través del pasaje comercial que enlaza con Arturo Aranguren, donde está el Supermercado Dia. En esa esquina, precisamente, entre Arturo Aranguren y la calle Palencia, tenemos la tienda de Ibéricos Redondo, con huesos de jamón a 1,99, surtido de fiambre a 3,75 o paletas de ibérico de cebo a 12,50.

En la otra esquina, el Kim Tae Guk Gym Caceres, del querido Maestro Kim. Cinturón negro noveno dan, máximo campeón de Corea de taekwondo siete años consecutivos, fue apodado Pierna de Oro por la perfección de su giro de 360 grados y una patada tan grande y tan potente que ponía en pie a pabellones enteros desde Oriente hasta Occidente. Cuando en los 80 su Seat 127 paró por casualidad en la gasolinera Pasarón lo hizo para quedarse, acompañado por su mujer, Sin Hyun Suk, versada en el conocimiento de un castellano casi impecable.

Este licenciado en Ciencias del Deporte regenta un gimnasio especializado en taekwondo por el que han pasado más de 10.000 alumnos. Inolvidable el mes de octubre de 2015 cuando nos recibió en su casa. Aquella noche, en el televisor el capítulo de una teleserie de la cadena coreana SBS que se emitía dos veces por semana daba sus últimos coletazos. Una gran foto presidía el salón, estaba captada en los años 80 en el Castillo de la Arguijuela y en ella se veía al matrimonio junto a sus tres hijos y un hermano del maestro. Sobre la mesa, un mural con un proverbio: "Tu corazón tiene que estar tan limpio como el espejo" . En casa de los Kim jamás te sentirás un forastero porque en ella no faltan ni el vino ni el picante, el maridaje perfecto que convierte la vida en un paladar único. Tampoco falta el cinturón negro, ese que te da el valor, la dignidad, la caballerosidad, esculpe tu cuerpo y disciplina tu mente hasta convertirte en un perfecto y moderno samurai. Kim Young Goo, de magistral planimetría, criado en el budismo, bautizado luego al cristianismo como Alfonso, conocido como Maestro Kim, es un referente no solo para este barrio de Cáceres sino para toda la ciudad.

En la calle Palencia están los trasteros La Cruz, que es uno de los negocios con mayor futuro y proyección de Cáceres. Porque en esta ciudad ya no solo se compran pisos o plazas de garaje. Los trasteros se han convertido en uno de los negocios más inesperados -y rentables- del momento. Lo que antes era un espacio residual para guardar bicicletas o cajas viejas, hoy se vende como un producto inmobiliario con demanda creciente y precios al alza.

La razón es sencilla: las casas son cada vez más pequeñas y las necesidades, más grandes. En barrios como Nuevo Cáceres, Mejostilla o el entorno de Cánovas, cada vez más vecinos buscan un espacio extra donde almacenar desde ropa de temporada hasta material deportivo o herramientas. “Antes la gente preguntaba por pisos, ahora también preguntan por trasteros”, explican desde varias inmobiliarias cercanas a la calle Palencia.

Un negocio al alza… con pocos metros y mucha rentabilidad

El fenómeno no es exclusivo de Cáceres, pero aquí ya empieza a consolidarse. Promotores y particulares han detectado una oportunidad clara: dividir locales o sótanos en pequeños trasteros y venderlos de forma individual. La inversión inicial es relativamente baja y la rentabilidad, alta. Un trastero puede costar entre 3.000 y 12.000 euros, dependiendo de la ubicación y tamaño, y su alquiler mensual puede oscilar entre los 30 y 80 euros. “Es un producto asequible y muy líquido. Se vende rápido”, señalan desde el sector.

El comprador tipo ha cambiado. Ya no es solo el vecino que necesita espacio. También hay inversores que compran varios trasteros para alquilarlos y obtener ingresos estables. En una ciudad como Cáceres, donde el mercado inmobiliario es más contenido que en grandes capitales, los trasteros se han convertido en una especie de “mini inversión” accesible. El auge de los trasteros también está transformando el paisaje urbano.

Locales que antes estaban cerrados ahora se reconvierten en espacios modulares con pasillos, puertas metálicas y sistemas de seguridad. Una imagen cada vez más habitual en zonas céntricas y barrios consolidados, como es la calle Palencia. Más allá del negocio, el auge de los trasteros refleja un cambio profundo: vivimos con más cosas y menos espacio. Y en ciudades como Cáceres, donde la vivienda evoluciona y el consumo también, los trasteros han dejado de ser un complemento para convertirse en una necesidad.

Junto a los trasteros, otros negocios de la calle Palencia es Moto Cáceres, que se dedican a Suzuki, Yamaha o Kimco, hacen reparaciones, componentes y accesorios. También hay lugar para los abogados Crescencio Canelo Manzano y Manuela Montero Romero. La academia de Carlos Tello se tralasdó y ahora se ha tranformado en Fitwell TGK, que es un centro de actividades dirigidas, de gimnasia.

Adorna la calle un grafiti con la frase Palestina Libre y más arriba, Keramalia, que se dedica al arte y la cerámica, como cerámica es esta pequeña vía cacereña que no pierde su sabor.