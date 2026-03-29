Un camino de interés internacional hacia Cáceres

Cáceres amanece en Domingo de Ramos con ese rumor contenido que solo traen las grandes citas. Las palmas en alto, los pasos preparados, el murmullo de quienes regresan y de quienes llegan por primera vez. La ciudad se reconoce en su Semana Santa, Fiesta de Interés Turístico Internacional, en ese equilibrio delicado entre lo íntimo y lo público, entre la fe y el turismo, entre la historia y el presente.

Es uno de esos días en los que todo parece encajar. En los que la ciudad se ordena sola, casi sin esfuerzo aparente, y muestra su mejor versión. Pero mientras las calles se llenan, hay una pregunta que se repite en voz baja: ¿Cómo se sostendrá todo esto en el futuro?

Porque la Semana Santa no es solo tradición. Es también economía, movilidad y proyección exterior. Cada visitante que pisa las calles empedradas del casco histórico evidencia tanto el potencial de Cáceres como sus límites. Llegar es, a veces, una pequeña odisea. Y se está trabajando para que eso cambie. No es una percepción aislada. Es una idea que aparece en muchas conversaciones, en quienes vienen de fuera y también en quienes conocen bien la ciudad.

Con el aeródromo se están produciendo grandes avances. Ya existe sobre el papel, y hay un compromiso firme para convertirlo en realidad. Y en carreteras se están haciendo fuertes inversiones para crear un trayecto directo desde cualquier parte de España (y Portugal). Son pasos importantes que el conjunto de la ciudadanía agradece. Solo el hecho de ver máquinas trabajando sobre el terreno es esperanzador para aquellos que han pasado mucho tiempo pidiéndolo sin resultados.

Mientras tanto, la ciudad sigue respondiendo. Se llena, funciona, acoge. Pero lo hace también por la inercia y por el trabajo de quienes hacen funcionar todo el engranaje de la Semana Santa. Detrás de cada procesión, de cada recorrido, hay organización, coordinación y una implicación que no siempre se ve. Todo esto, al mismo tiempo que sigue en la pelea por ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Un reto que obliga a mirar más allá de lo inmediato.

Porque no se trata solo de atraer durante unos días, sino de consolidar una posición a largo plazo. Domingo de Ramos es, en el fondo, una metáfora perfecta. Cáceres sabe caminar, sabe organizarse, sabe mostrarse al mundo. Lo ha demostrado durante décadas. Y también ha demostrado que puede crecer sin perder su identidad.

Ahora el reto es otro. Más discreto, pero igual de importante: que las infraestructuras acompañen ese crecimiento. Es cuestión de tiempo que lo hagan, que se conviertan en una realidad tangible. Porque no se trata solo de preservar la tradición, sino de garantizar que pueda seguir creciendo sin convertirse en un esfuerzo excesivo para quienes la sostienen.

Se trata, en definitiva, de que llegar deje de ser parte del esfuerzo. Entre palmas y pasos, entre incienso y piedra, la ciudad (y todo lo que la rodea) avanza.