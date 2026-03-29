Carmina lleva 24 años al frente del quiosco de Antonio Hurtado, con 60 años de historia: "Hoy repartimos, gratis, la revista de las Mujeres de El Periódico Extremadura"

Carmina lleva al frente del quiosco de prensa de Antonio Hurtado 24 años, pero el establecimiento es uno de los más antiguos de Cáceres: 60 años el de este negocio que abrió su suegro y que hoy continúa capitaneando la segunda generación. Está situado en la esquina que enlaza la calle de Sánchez Manzano con la Cruz de los Caídos, donde siempre hay cola para comprar el periódico del día o echar la quiniela y La Primitiva. Muy cerca, uno de los dos quioscos que tiene la Once y que cuentan tras de sí con una historia sustanciosa de premios. Al lado, Wake, unas colchonerías, con rebajas de la histórica marca Pikolin, de hasta el 60%.

Hoy Carmina está, como siempre, feliz atendiendo a su clientela y feliz, también, de poder vender igual que todos los días (incluyendo los domingos por la mañana) el ejemplar de El Periódico Extremadura con el que se reparte la decimocuarta edición de la revista Mujeres que hacen Extremadura. Porque en este Domingo de Ramos, tan especial en el calendario extremeño, vuelve convertida en una de esas publicaciones que no solo se leen: se buscan, se comentan y se guardan. La publicación, a punto de cumplir los tres lustros, está editada por El Periódico Extremadura, de Grupo Prensa Ibérica, que edita igualmente La Crónica de Badajoz, y cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura un año más. Con 100 páginas a todo color, repasa la trayectoria de 70 mujeres de muy diversos ámbitos, desde la empresa, la judicatura, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el diseño, el deporte o las bellas artes. Se entrega gratis con su ejemplar de El Periódico Extremadura y es un lujo que el lector no puede dejar pasar.

Carmina en el quiosco de Antonio Hurtado en Cáceres. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Y más en un día como este, en el que el ejemplar viene cargado de noticias de gran calado, como la celebración de la Copa de España de Escalada, competición que se celebra en Cáceres y que ha transformado el Rocódromo Alberto Ginés en un hervidero de público, jóvenes promesas y escaladores de gran nivel. Una cita de altura, que se clausura hoy, organizada por la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME) y Prensa Ibérica, con el impulso del Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación de Cáceres, la colaboración de la Junta de Extremadura y la Central Nuclear Almaraz-Trillo y el patrocinio de Grupo Pitarch, Oeste, CHC Energía, Apis, Electrocash, Ebro Leza Motor, Aqualia, Ayuntamiento de Malpartida, Adismonta y Canal de Isabel II.

Las noticias

El ejemplar de hoy repasa, además, las infraestructuras: cómo está la autovía de Cáceres a Badajoz o en qué punto se encuentra la petición de tres nuevas vías rápidas en el norte cacereño. Igualmente habla del elevado precio de los pisos que, por cierto, triplica las donaciones de viviendas, o cómo el programa 'Turismo rural en el mundo' ha escogido la región como plató para una producción de Radio Televisión Española capitaneada por el extremeño Juan Burgos.

No faltan los recorridos por las mejores tapas, procesiones y rincones para disfrutar del turismo de Mérida, del estado de la catedral de Coria, o cómo el 30% de los alumnos de Medicina de la UEx son de fuera de Extremadura. También recorre la Semana Santa de Cáceres, el Domingo de los Tiros de Zarza la Mayor o la Pasión de Plasenzuela y el Chíviri de Trujillo.

Esta edición de la revista, la periodista que la realiza es Isabel Barrena, experta conocedora de la realidad de la mujer extremeña y muy comprometida con todo su universo. En Extremadura ha trabajado como redactora en diversos medios de comunicación cubriendo información parlamentaria, política, económica, social y cultural. También en la región ha desarrollado su labor como asesora de comunicación y relaciones institucionales en la Junta y la Asamblea de Extremadura. Su firma aporta una mirada sólida, rigurosa y especialmente sensible a una publicación que se ha consolidado ya como cita imprescindible.

Pinchos y lectura

Carmina ofrece la revista, la toca con mimo, presume de ella dentro de su quiosco de Antonio Hurtado, que es también nido de grandes franquicias, como Domino's Plaza, que tienen servicio a domicilio y que están especializados en pizzas o el Taco Bell. En en el número 12, el Royal Tandoori, restaurante indio, que en su día fue uno de los chinos pioneros de la ciudad. Le siguen Smil Dent, dedicada a la odontología, que tiene entrada por Antonio Hurtado y Federico Ballell, y en el número 8, el local donde estuvo Viajes El Corte Inglés, que terminó cerrando, pero también agrupa a negocios tradicionales como El Horno, Electrocash, Modas Nati o Calzados Peña, además de cafeterías y bares donde pasar un gran domingo: después de la Procesión, pincho, caña y tu ejemplar de El Periódico Extremadura con una revista de 10.