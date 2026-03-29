La cofradía de los Ramos descubre los puntos más emotivos de su Procesión de la Burrina en Cáceres

La Procesión de la Burrina vuelve a marcar este domingo uno de los momentos más multitudinarios y reconocibles del arranque de la Semana Santa cacereña. La salida corre a cargo de la Real y Fervorosa Hermandad de Nazarenos y Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte, Virgen de la Esperanza y San Juan Bautista, con partida a las 12:00 horas desde la iglesia de San Juan y bendición de palmas prevista a las 12:15 horas en la plaza del mismo nombre. La jornada mantiene el esquema habitual y se presenta, según su mayordomo, Luisma Rodríguez, "sin grandes cambios en lo esencial".

La procesión conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén

Rodríguez explica que la procesión conserva "el mismo horario, el mismo itinerario y el mismo desarrollo de otros años". La principal novedad apunta, se mueve más "en el terreno interno de la organización". Este año los hermanos de carga se identifican con pulseras de tela en lugar de las cartulinas utilizadas hasta ahora. Más allá de ese detalle, la hermandad insiste en que el objetivo sigue siendo el mismo, "mantener intacta una tradición muy asentada en la ciudad y vivir con normalidad una de las citas más masivas del calendario cofrade".

La procesión recorre un trazado muy reconocible por el centro de la ciudad. Sale de San Juan, pasa por la plaza de San Juan, sigue por San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, plaza de Santa Clara, Puerta de Mérida, Adarves de la Puerta de Mérida, Padre Rosalío, Santa Ana, de la Estrella, Arco de la Estrella, Plaza Mayor y Pintores, antes de regresar al templo de origen. A lo largo de ese itinerario, la cofradía sitúa algunos puntos especialmente emotivos, como la propia bendición de palmas, el paso por los conventos y la entrada en la Plaza Mayor por el entorno del Arco de la Estrella, uno de los lugares que cada año concentra a más público.

La simbología del Domingo de Ramos sigue siendo una de las claves de esta salida. Esta celebración conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén montado en una cría joven de borrica, recibido por la multitud con ramos de olivo y con cantos de júbilo. Por su parte, las palmas y ramas bendecidas deben entenderse como un testimonio de la fe en Cristo y de su victoria pascual, no como un simple objeto costumbrista. En Cáceres, ese sentido religioso se mezcla con una imagen muy arraigada, familias enteras y numerosos niños acompañando la salida con palmas alzadas.

Este año el buen tiempo acompaña a las procesiones

La propia cofradía refuerza esa identidad desde su nombre y su estética. El hábito oficial se compone de túnica blanca, cíngulo de lana amarilla y esclavina morada de terciopelo con bordado dorado en forma de palma, un detalle que enlaza directamente con la simbología de esta jornada. El paso que preside la procesión representa la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, acompañado musicalmente por la Agrupación Musical Virgen de la Misericordia y la Banda Infantil de Cornetas y Tambores del Espíritu Santo, una combinación que da a la salida un tono especialmente popular y familiar.

Galería | La Cofradía de los Ramos: el eslabón entre la tradición y la novedad / Pablo Parra

El mayordomo admite que la víspera se vive con la misma ilusión de siempre, aunque este año con "una tranquilidad añadida por la previsión meteorológica favorable". El buen tiempo, señala, permite afrontar la jornada con más serenidad y favorece que la ciudad vuelva a echarse a la calle para acompañar una procesión que, por su carácter festivo y por su horario, suele ser una de las más concurridas de toda la Semana Santa. A ello se suma este año el hermanamiento con el colegio Santa Cecilia Vedruna de Cáceres, cuyos alumnos participan en el cortejo tras celebrar su propia procesión infantil de la Burrina el Viernes de Dolores.

La Procesión de los Ramos mantiene así una fórmula que funciona, uniendo tradición y simbolismo, en una cita que mantiene una fuerte conexión con la ciudad. En una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional, la Burrina sigue siendo la imagen más clara de la apertura popular de los días grandes. No necesita grandes novedades para conservar su fuerza. Le basta, como cada año, con la bendición de las palmas, la entrada de Jesús en Jerusalén y una Cáceres volcada en la calle desde el primer toque del Domingo de Ramos.